Công bố 'cú lừa thế kỷ': Hello Kitty thật ra không phải là mèo

“Hello Kitty không phải là một con mèo. Thật ra nhân vật này là một cô bé”, Jill Koch, Phó Chủ tịch cấp cao về Tiếp thị và Quản lý thương hiệu tại công ty Sanrio chia sẻ. Công ty Sanrio tại Nhật Bản là đơn vị sáng tạo và quản lý bản quyền nhân vật Hello Kitty suốt nhiều thập kỷ qua.

Theo Sanrio, thật ra Hello Kitty là một cô bé nhỏ nhắn chỉ nặng bằng 3 quả táo và cao bằng 5 quả táo. Cô bé lớn lên ở vùng ngoại ô London, Anh, cùng với bố mẹ và chị gái song sinh Mimmy. Cô còn nuôi cả một con mèo cưng có tên là Charmmy Kitty.

Công ty Sanrio khẳng định, bất chấp tên gọi và ngoại hình, Hello Kitty hoàn toàn không phải là một chú mèo.

Tuy nhiên, người hâm mộ không mấy tin tưởng vào thông tin mà công ty công bố. Nhiều người choáng váng khi biết rằng Hello Kitty sinh ra và lớn lên ở Anh.

“Cô ấy có tai mèo và ria nhưng không phải là mèo ư?” một người dùng bình luận c trên nền tảng TikTok. “Cô ấy có đôi tai như mèo, có ria như mèo, nhưng thật ra lại là một cô bé?”, một tài khoản khác châm biếm.

“Vậy cô ấy có ria, có tai và được đặt tên là ‘Kitty’, nhưng lại là một con người? Cái gì vậy trời?"; "Cô ấy lại còn là người Anh?", nhiều người phản ứng.

Theo Christine R. Yano, nhà nhân chủng học và tác giả sách, nhiều người Nhật Bản đến Anh trong thời điểm Hello Kitty ra đời vào năm 1974. “Thời điểm đó, rất nhiều người Nhật yêu thích nước Anh. Vì vậy, cuốn tiểu sử được tạo ra để phù hợp với thị hiếu của người dân khi đó”, Yano giải thích và nói thêm rằng nhân vật Hello Kitty đúng là một cô bé.

“Hello Kitty không phải mèo, mà là người bạn của mọi người. Cô ấy không bao giờ được miêu tả đi bằng bốn chân. Bên cạnh đó, cô ấy còn nuôi cả thú cưng nữa” , Yano nói thêm.

Năm 2014, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ra mắt bộ phim hoạt hình, công ty Sanrio cũng chia sẻ rằng cần phân biệt giữa thân phận bé gái của Hello Kitty và đặc điểm giống mèo của cô.

Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ra đời của nhân vật dễ thương Hello Kitty, hàng loạt lễ hội diễn ra trên khắp thế giới. " Là đại sứ của tình bạn và lòng tốt trong 50 năm qua, Hello Kitty đã chạm đến trái tim rất nhiều người hâm mộ trên toàn cầu. Chúng tôi muốn chia sẻ sự cảm kích của mình đối với những người hâm mộ bằng cách mang đến những trải nghiệm đáng nhớ lấy cảm hứng từ Hello Kitty, trong dịp kỷ niệm đặc biệt này”, Craig Takiguchi, Giám đốc điều hành của công ty Sanrio cho biết. Đơn vị này đang lên kế hoạch tổ chức một loạt sự kiện kỷ niệm trong năm nay.