Công bố nguyên nhân vụ cháy chung cư ở Hồng Kông (Trung Quốc) khiến 168 người tử vong sau 9 tháng: Chỉ bắt nguồn từ một đầu thuốc lá

Vụ hỏa hoạn dân cư chết người tại Wang Fuk Court ở Tai Po, Hồng Kông (Trung Quốc) vào tháng 11 năm ngoái có khả năng do một mẩu thuốc lá đang cháy làm bùng phát các vật liệu dễ cháy, theo báo cáo điều tra mới nhất.

Ngày 8/8, Ủy ban độc lập điều tra vụ cháy tại khu nhà Wang Fuk Court ở Tai Po đã công bố nhiều báo cáo và lời khai của chuyên gia, cho thấy đám cháy lan từ bên ngoài vào trong tòa nhà và có khả năng do một mẩu thuốc lá vứt bừa bãi gây ra.

Đây là hoả hoạn thảm khốc và gây thiệt hại lớn nhất Hồng Kông trong nhiều thập kỷ. Ảnh: Reuters

Nhà hóa học Lee Wing-man, trưởng bộ phận Khoa học Pháp y của Phòng thí nghiệm Hồng Kông, đã trình bày các bức ảnh cho thấy các bức tường bên ngoài của tòa nhà Wang Cheong bị hư hại nghiêm trọng hơn nhiều so với các bức tường bên trong, với hiện tượng bê tông bong tróc do nhiệt độ cao kéo dài. Ông Lee cho biết điều này chứng minh đám cháy lan từ bên ngoài vào bên trong, chứ không phải bắt đầu từ bên trong căn hộ.

Ảnh chụp từ giếng trời, được cho là thuộc khu bắt đầu đám cháy, cho thấy một lượng lớn vật liệu đóng gói bao gồm bìa cứng, túi nhựa và tấm nhựa, cùng với nhiều mẩu thuốc lá. Sau khi loại trừ các nguyên nhân tiềm tàng khác bao gồm chập điện và tự bốc cháy, các chuyên gia kết luận rằng đám cháy rất có thể là một vụ hỏa hoạn vô ý do một tàn thuốc lá làm bùng phát các vật liệu dễ cháy tại hiện trường.

7/8 toà nhà của khu chung cư đã bị thiêu rụi

Thời điểm bốc cháy chính xác không thể được xác định, nhưng các lời khai của nhân chứng và đoạn phim camera quan sát cho thấy đám cháy có thể bắt đầu từ khoảng 2:30 chiều đến 2:43 chiều (giờ địa phương) hôm đó, theo Tân Hoa Xã.

Vào chiều ngày 26 tháng 11 năm 2025, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại nhiều tòa nhà dân cư ở Wang Fuk Court thuộc Tai Po, gây ra thương vong nặng nề. Vào tháng 12 cùng năm, Trưởng khu hành chính đặc biệt Hồng Kông (Trung Quốc) Lý Gia Siêu đã công bố thành lập một ủy ban độc lập để xem xét nguyên nhân vụ cháy, xác định trách nhiệm và đưa ra các khuyến nghị nhằm ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai. Thảm hoạ này đã khiến ít nhất 168 người tử vong, trong đó bao gồm 1 lính cứu hoả.

Nguồn: The Standard, SCMP