Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về điều động cán bộ

Ngày 6/6, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (A06) - Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Phan Đăng Tĩnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục A06 - Bộ Công an.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng Đại tá Phan Đăng Tĩnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh, nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với Đại tá Phan Đăng Tĩnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục A06 - Bộ Công an, từ ngày 1/6/2023.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại tá Phan Đăng Tĩnh trong thời gian công tác tại Quảng Bình. Từ khi nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Tĩnh cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình mong muốn, trên cương vị mới, Đại tá Phan Đăng Tĩnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, phối hợp, giúp đỡ Công an tỉnh Quảng Bình hoàn thành tốt các mặt công tác công an, đặc biệt là các chỉ tiêu công tác Công an 6 tháng cuối năm 2023, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trước khi được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình vào tháng 6/2020, Đại tá Phan Đăng Tĩnh là Trưởng phòng 5 - Cục A06 (Bộ Công an).