'Công chúa mía đường' Đặng Huỳnh Ức My thay mẹ làm Chủ tịch TTC AgriS

Bà Đặng Huỳnh Ức My là con gái bà Huỳnh Bích Ngọc. Bà Ngọc rời ghế Chủ tịch do hết nhiệm kỳ 5 năm. Bà My sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch trong nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo.



Bà Đặng Huỳnh Ức My sinh năm 1981, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh và tài chính tại Đại học Preston, New Zealand. Bà My từng giữ vị trí Chủ tịch Công ty mía đường Thành Thành Công - Tây Ninh vào 2012-2015. Tháng 10/2019, bà là Phó chủ tịch Thành Thành Công - Biên Hòa.

Bà My đang sở hữu gần 155 triệu cổ phiếu SBT của doanh nghiệp này, chiếm 19,02% vốn.

Bà Huỳnh Bích Ngọc (bên trái) cùng bà Đặng Huỳnh Ức My (bên phải)

Theo TTC AgriS, bà My là người góp phần xây dựng chiến lược, chuyển đổi mô hình kinh doanh nông nghiệp mía đường của TTC AgriS từ truyền thống sang nông nghiệp thông minh.



Về phía bà Huỳnh Bích Ngọc, sau khi rời ghế Chủ tịch bà Ngọc sẽ giữ vai trò cố vấn cấp cao cho HĐQT. Bà Ngọc hiện sở hữu 69,3 triệu cổ phần, chiếm 9,09% vốn TTC AgriS.

Theo xếp hạng của Vietnam Report năm 2023, TTC AgriS là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam ở lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh đường. Đứng ở vị trí thứ 2 là CTCP Đường Quảng Ngãi.

Theo kế hoạch, trong niên độ 2023-2024 (từ ngày 1/7/2023 - 30/6/2024), TTC AgriS dự kiến tổng sản lượng tiêu thụ đường của công ty sẽ giảm nhẹ và giữ vững thị phần ở các phân khúc kinh doanh. TTC AgriS đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất giảm 17% so với cùng kỳ, xuống còn 20.622 tỷ đồng. Lãi trước thuế kỳ vọng tăng 18% lên mức 850 tỷ đồng.

3 tháng đầu năm 2024, công ty đạt doanh thu thuần 6.159 tỷ đồng và lãi sau thuế 188 tỷ đồng. Doanh thu 9 tháng là 19.544 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế thuế là 682 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 582 tỷ đồng.