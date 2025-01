Công chúng cần thông tin "sạch"

Sự việc 3 YouTuber người Việt định cư ở Mỹ bị tỉ phú công nghệ Mỹ Gerard Williams khởi kiện về tội phỉ báng, vu khống ông chung quanh chuyện lùm xùm với một ca sĩ Việt một lần nữa cho thấy tính bất an trên không gian mạng.

Khác với việc ông kiện ngược yêu cầu ca sĩ kia bồi thường 1 USD và 2 USD danh dự, lần này nhà tỉ phú đòi bồi thường với số tiền nằm trong phạm vi thẩm quyền của tòa án quyết định, cho thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Gần đây là thông tin về chuyến bộ hành từ Việt Nam tới đất Phật Ấn Độ của ông Thích Minh Tuệ, ngoại trừ thông tin được coi là chính thống từ hai YouTuber tháp tùng, mạng xã hội (MXH) xuất hiện ngày càng nhiều những thông tin "ăn theo", tốt thì phụ giúp lan tỏa thông tin; xấu là bóp méo, xuyên tạc thông tin, thậm chí có ý đồ lừa đảo.

Năm 2025, chiến dịch làm trong sạch không gian mạng ở Việt Nam sẽ quyết liệt hơn, có những công cụ pháp lý mạnh hơn. Kể từ ngày 25-12-2024, khi Nghị định 147/2024/NĐ-CP về "Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng" do Chính phủ ban hành ngày 9-11-2024 chính thức có hiệu lực, chỉ có các tài khoản đã xác thực nhân thân chủ tài khoản mới được đăng tải thông tin (viết bài, bình luận, livestream) và chia sẻ thông tin trên MXH. Đặc biệt, khi tài khoản MXH đăng nội dung xâm phạm an ninh quốc gia như xúc phạm dân tộc, Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc; xuyên tạc chính quyền nhân dân… và có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền, MXH sẽ phải khóa vĩnh viễn tài khoản vi phạm. Ngoài ra, những tài khoản MXH bị tạm khóa từ 3 lần trở lên do thường xuyên đăng tải nội dung vi phạm pháp luật cũng sẽ bị khóa vĩnh viễn. Nếu đăng tải những nội dung xâm phạm an ninh quốc gia, vi phạm pháp luật, chủ tài khoản còn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong khi đó, giải pháp tích cực là các nguồn thông tin, từ cá nhân, tổ chức đến các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh việc chia sẻ, lan tỏa thông tin chính thống, nội dung tốt đẹp, lành mạnh trên các nền tảng MXH. Công chúng đang rất cần các thông tin lành mạnh, sạch, chính xác và chính thức từ các nguồn chính thống. Chính các nguồn này giúp người dùng mạng kiểm chứng các thông tin đang lan truyền trên mạng, đặc biệt là các thông tin nóng sốt.

Sẽ tốt cho tất cả nếu các tổ chức, cơ quan - kể cả của chính quyền - đưa vào danh sách các nhiệm vụ của mình cả hoạt động cung cấp thông tin chính thức trên các MXH. Ngày càng có thêm nhiều cơ quan nhà nước lập tài khoản chính thức trên các MXH có nhiều chục triệu, thậm chí nhiều trăm triệu người sử dụng và cần khai thác tối đa công cụ này.