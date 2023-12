Công đoàn Petrosetco đã bán toàn bộ cổ phiếu PET nắm giữ

Trong thông báo mới nhất, Công đoàn Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp dầu khí (Petrosetco, mã: PET) đã báo hoàn tất bán ra toàn bộ gần 1,6 triệu cổ phiếu PET nắm giữ, tương ứng 1,46% vốn. Giao dịch diễn ra từ ngày 24/11 đến 1/12/2023 theo phương thức thỏa thuận/ khớp lệnh.

Tạm tính theo giá bình quân của cổ phiếu PET trên thị trường, ước tính Công đoàn Petrosetco đã thu về khoảng 39 tỷ đồng với giao dịch trên.

Thời gian qua, cổ đông Petrosetco ghi nhận giao dịch tương đối sôi động. Ông Cao Trường Sơn báo cáo bán ra 900 nghìn cổ phiếu PET trong phiên 11/9, hạ tỷ lệ sở hữu xuống dưới 5%, sau đó bất ngờ thông báo trở lại là cổ đông lớn tại PET vào ngày 24/11 sau khi mua vào 156.300 cổ phiếu PET.

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đức Minh vừa đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu PET. Trước giao dịch ông Minh không nắm bất kỳ cổ phần nào. Ngược chiều, Chủ tịch HĐQT Phùng Tuấn Hà đăng ký bán ra đúng 2 triệu cổ phiếu, giảm sở hữu xuống còn 3,2 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 3,04%. Dự kiến cả hai giao dịch đều dự kiến diễn ra từ ngày 24/11 đến 23/12/2023.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm Petrosetco ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 13.026 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 95 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước. Trên thị trường, kết phiên 4/12, thị giá PET đạt 27.000 đồng/cp, tăng khoảng 55% so với đầu năm.