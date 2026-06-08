Công dụng của rau ngót

Công dụng của cây rau ngót

Ở nhiều vùng nông thôn Bắc Bộ, rau ngót mọc thành bụi to sát hàng rào, không cần chăm sóc nhiều, cứ hái là có. Người ta dùng rau ngót nấu canh với thịt băm, xay với nước cho trẻ ăn dặm, hay đơn giản luộc chấm mắm... những món ăn quen đến mức ít ai dừng lại hỏi: cây này thực ra có công dụng gì?

Chỉ khi các nghiên cứu bắt đầu được phổ biến rộng hơn, người ta mới nhìn lại bụi rau ngót góc vườn với con mắt khác. Rau ngót có tên khoa học là Sauropus androgynus , thuộc họ Diệp hạ châu (Phyllanthaceae). Cây thân gỗ nhỏ, lá mọc so le, hoa đỏ tím nhỏ li ti. Lá rau ngót là bộ phận được dùng nhiều nhất, cả trong ẩm thực lẫn y học dân gian.

5 công dụng nổi bật của rau ngót

1. Giàu dinh dưỡng, bổ sung vitamin và khoáng chất thiết yếu

Lá rau ngót chứa vitamin C ở mức cao hơn nhiều loại rau lá xanh thông thường, cùng với protein thực vật, canxi, sắt, kali và vitamin nhóm B.

Đây là lý do rau ngót thường được khuyến khích trong chế độ ăn của phụ nữ sau sinh, người thiếu máu nhẹ, trẻ em đang phát triển... Nước rau ngót xay nhuyễn từ lâu đã là một trong những lựa chọn ăn dặm tự nhiên phổ biến nhất tại các gia đình Việt.

2. Hỗ trợ lợi sữa cho phụ nữ sau sinh

Đây là công dụng gắn liền với rau ngót lâu đời nhất trong văn hóa dân gian Việt Nam. Phụ nữ sau sinh, đặc biệt giai đoạn đầu chưa có nhiều sữa, thường được người thân nấu canh rau ngót với thịt băm hoặc xương để ăn hằng ngày.

Theo Đông y, rau ngót có tính mát, vị ngọt nhẹ, tác dụng thanh nhiệt và kích thích tuyến sữa. Một số nghiên cứu hiện đại ghi nhận trong lá rau ngót có chứa papaverine - một alkaloid có thể liên quan đến khả năng hỗ trợ tiết sữa. Dù chưa có bằng chứng lâm sàng toàn diện, đây vẫn là bài thuốc dân gian được tin dùng qua nhiều thế hệ.

3. Hỗ trợ hạ sốt và thanh nhiệt cơ thể

Trong Đông y, rau ngót thuộc nhóm thảo dược tính hàn, tác dụng thanh nhiệt giải độc. Nước ép lá rau ngót tươi từ lâu được dùng trong dân gian để hạ sốt cho trẻ nhỏ ép lấy nước, lọc qua vải sạch, cho uống từng thìa nhỏ. Những ngày hè oi bức, canh rau ngót là món thanh nhiệt dễ ăn, phù hợp mọi lứa tuổi.

4. Tốt cho tiêu hóa và hỗ trợ gan

Lá rau ngót chứa chất xơ và các hợp chất kích thích tiêu hóa nhẹ. Trong dân gian, nước sắc lá rau ngót đôi khi được dùng cho người bị táo bón nhẹ hoặc khó tiêu sau bữa nhiều dầu mỡ.

Một số tài liệu Đông y cũng ghi nhận tác dụng hỗ trợ chức năng gan, giúp cơ thể đào thải độc tố tốt hơn. Đây là tác dụng hỗ trợ, không thay thế điều trị y tế trong các trường hợp bệnh lý. Bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng.

5. Kháng khuẩn và hỗ trợ miễn dịch

Nghiên cứu thành phần hóa học của rau ngót cho thấy lá cây chứa các hợp chất có đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa. Người dân nhiều vùng nông thôn có thói quen dùng lá rau ngót tươi giã nát đắp lên vết thương nhỏ, mụn nhọt để giảm viêm.

Hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa tự nhiên trong lá rau ngọt được cho là giúp củng cố hệ miễn dịch, hiệu quả nhất khi bổ sung đều đặn qua chế độ ăn hằng ngày.

Một điều ít được biết đến: ăn rau ngót sống hoặc uống nước ép lượng lớn trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến hô hấp do papaverine tích lũy. Vì thế, bạn không nên sử dụng rau ngót liên tục trong thời gian dài. Bữa ăn gia đình nên kết hợp đa dạng các loại rau củ xen kẽ để bổ sung đầy đủ các dưỡng chất, vitamin thiết yếu cho sức khỏe. Rau ngót nên được nấu chín, luộc hoặc nấu canh, đặc biệt với trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai.

Tổng hợp