Công nghệ 25/8: Google hoàn tất kính AI đầu tiên

Google hoàn tất kính AI đầu tiên

Google được cho là đã hoàn thiện mẫu kính thông minh đầu tiên tích hợp trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, hãng vẫn chưa quyết định ai sẽ là đối tác sản xuất chính thức. Quanta đã thiết kế nguyên mẫu và là ứng viên mạnh, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng HTC có thể là nhà sản xuất cuối cùng. HTC gần đây đã ra mắt mẫu kính AI Vive Eagle, được sản xuất hoàn toàn tại Đài Loan (Trung Quốc).

Các thiết bị tích hợp AI như đồng hồ, điện thoại và kính thông minh đang dần trở thành vật dụng phổ biến trong đời sống hiện đại. (Nguồn: SCMP)

HTC đã chuyển một số nhân sự R&D chuyên về AR/VR và cấp phép bằng sáng chế không độc quyền cho Google với giá 250 triệu USD. Điều này mở ra khả năng hợp tác sâu hơn giữa hai bên, đặc biệt sau thương vụ bán mảng smartphone “Powered by HTC” cho Google vào năm 2017.

Nếu HTC giành được hợp đồng sản xuất, đây sẽ là cú hích lớn giúp hãng tận dụng tốt hơn nhà máy tại Đào Viên và mở rộng hoạt động.

Kính AI tiên phong Vive Eagle là thiết bị đầu tiên hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói tiếng Trung phồn thể và cho phép người dùng tùy chọn mô hình AI như Google Gemini hoặc OpenAI GPT. Đây là thiết bị đeo đầu tiên trên thế giới áp dụng kiến trúc AI mở.

Theo dữ liệu mới nhất, lượng kính thông minh xuất xưởng toàn cầu đã tăng 210% trong năm 2024 và dự kiến tăng thêm 60% trong năm 2025. Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm được dự báo vượt 60% đến năm 2029.

Bluesky ngừng hoạt động tại Mississippi

Mạng xã hội Bluesky đã quyết định chặn quyền truy cập dịch vụ của mình tại bang Mississippi thay vì tuân thủ luật xác minh độ tuổi mới. Công ty cho biết họ không đủ nguồn lực kỹ thuật để thực hiện các thay đổi lớn mà luật này yêu cầu.

Logo mạng xã hội Bluesky. (Nguồn: Techcrunch)

Luật mới yêu cầu tất cả người dùng phải xác minh độ tuổi trước khi truy cập bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào, không chỉ khi truy cập nội dung giới hạn độ tuổi. Điều này đồng nghĩa với việc Bluesky phải xác minh tuổi của mọi người dùng và xin phép phụ huynh đối với người dưới 18 tuổi.

Bluesky cảnh báo rằng việc không tuân thủ có thể bị phạt lên tới 10.000 USD mỗi người dùng. Họ cũng lo ngại về việc phải thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân nhạy cảm, điều có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư và tự do ngôn luận.

Bluesky cho rằng luật này sẽ gây bất lợi cho các nền tảng nhỏ, làm tăng chi phí vận hành và củng cố vị thế của các ông lớn công nghệ. Họ nhấn mạnh rằng việc tuân thủ đòi hỏi hạ tầng phức tạp và giám sát liên tục — điều mà các nhóm phát triển nhỏ khó đáp ứng.

Một số người dùng ngoài Mississippi cũng gặp khó khăn khi truy cập dịch vụ do nhà mạng định tuyến qua máy chủ tại bang này. Giám đốc công nghệ của Bluesky cho biết họ đang cập nhật hệ thống định vị để khắc phục sự cố.

Grok 2.5 chính thức mở mã nguồn

xAI, công ty do Elon Musk sáng lập, đã công bố mở mã nguồn cho mô hình AI Grok 2.5. Người dùng có thể tải về, chạy và tùy chỉnh mô hình này thông qua nền tảng Hugging Face. Dù mở mã nguồn, giấy phép của xAI không cho phép sử dụng Grok để huấn luyện, tạo mới hoặc cải tiến các mô hình AI khác. Đây là điểm khác biệt so với các mô hình mã nguồn mở hoàn toàn.

Việc xAI công khai Grok 2.5 được xem là động thái đối lập với OpenAI, vốn chỉ cung cấp các phiên bản giới hạn của ChatGPT cho giới nghiên cứu và doanh nghiệp.

Grok từng gây tranh cãi khi đưa ra các phản hồi bài Do Thái và tự gọi mình là “MechaHitler”. Nhóm phát triển cho biết lỗi này đến từ đoạn mã cũ đã bị loại bỏ. Elon Musk tuyên bố Grok 3 cũng sẽ được mở mã nguồn trong vòng 6 tháng tới. Tuy nhiên, thời gian cụ thể vẫn cần theo dõi thêm do lịch trình của Musk thường thay đổi.