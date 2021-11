Công nghệ FreshMap dẫn bước Homefarm vào thị trường thịt mát đầy tiềm năng

Tuy nhiên, đi cùng với những sự phát triển về văn hóa, tài chính, người dân ngày càng quan tâm đến vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng của sản phẩm. Đây cũng chính là cơ hội để thịt bò mát Homefarm cùng công nghệ FreshMAP bước vào thị trường đầy tiềm năng này.

Nâng cao yêu cầu về chất lượng thực phẩm - Công nghệ FreshMAP lời giải cho những bài toán khó

Trong hàng chục năm qua, phần lớn sản lượng thịt bò bán trên thị trường là thịt "nóng" – tức thịt vừa giết mổ xong sẽ được đưa ra chợ bán. Do thói quen tiêu dùng của phần lớn người nội trợ, thịt bò được tiêu thụ chính ở chợ truyền thống có nguồn gốc từ những lò mổ tư nhân, được các hộ kinh doanh tự vận chuyển đến các quầy hàng của mình. Quá trình giết mổ và vận chuyển này khó kiểm soát và quản lý về nguồn gốc thịt bò cũng như các quy chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Gần đây, thói quen tiêu dùng của một bộ phận gia đình trẻ đã bổ sung thêm hình thức tiêu thụ thịt bò đông lạnh là thịt bò nhập khẩu được cấp đông ở nhiệt độ lạnh sâu nhỏ hơn -18 độ C. Những sản phẩm này đã được bày bán tại những chuỗi cửa hàng, siêu thị tại các quầy đông lạnh, đảm bảo hơn về vệ sinh an toàn thực phẩm so với sản phẩm thịt "nóng". Tuy nhiên, sản phẩm cấp đông ở độ lạnh sâu này thường phù hợp với những món ăn như lẩu hoặc nướng và sẽ mất thêm thời gian cho việc rã đông khiến công việc nấu nướng kéo dài thêm với những bà nội trợ bận rộn.

Trước những yêu cầu ngày một cao của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm, khó khăn đã đến với hoạt động kinh doanh thịt bò truyền thống. Đây cũng chính là cơ hội cho công nghệ FreshMAP cùng thịt bò mát Homefarm tiếp cận thị trường.

FreshMAP là quy trình đóng gói sản phẩm theo công nghệ tiên tiến của châu Âu mà theo đó, các sản phẩm thịt bò của Homefarm được giết mổ tại Úc theo quy trình đảm bảo an toàn thực phẩm và chất lượng. Toàn bộ quá trình giết mổ, pha lóc được thực hiện dưới các điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt. Thịt sau quá trình giết mổ, pha lóc, đóng gói được vận chuyển về Việt Nam, tại Homefarm sản phẩm được chia nhỏ, đóng gói trong điều kiện nhà xưởng đạt tiêu chuẩn HACCP, ứng dụng công nghệ đóng gói FreshMAP, sử dụng hỗn hợp khí 70% O2 + 30% CO2 giúp quá trình bảo quản đạt hiệu quả tốt nhất. Thịt được bảo quản ở nhiệt độ 0 – 4 độ C duy trì trong suốt quá trình bày bán. Trong đó, Oxi có tác dụng duy trì hô hấp của tế bào, chống lại quá trình oxi hóa, duy trì độ tươi ngon cho sản phẩm, ức chế hoạt động của vi sinh vật kỵ khí, CO2 có tác dụng ức chế hoạt động của vi sinh vật, giảm nồng độ PH, duy trì màu sắc tươi cho sản phẩm.

Đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của người tiêu dùng - Khi khó khăn chính là cơ hội cho thịt bò mát Homefarm

Song song với việc đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm thì yếu tố ngon mắt, ngon miệng cũng được những người nội trợ khó tính đặt lên hàng đầu. Người tiêu dùng thường truyền tai nhau những bí quyết kiểm tra thịt bò ngon như là bằng mắt thường thịt bò có màu đỏ tươi, chạm vào miếng thịt mềm, dẻo, đưa lên mũi ngửi có mùi thơm đặc trưng của thịt bò. Tuy nhiên những bí quyết truyền tai này vẫn có thể bị đánh lừa bằng các loại hóa chất và chắc chắn cũng không thể đảm bảo về an toàn vệ sinh cho thực phẩm.

Thịt bò mát Homefarm - chinh phục cả những người nội trợ khó tính.

Bằng công nghệ FreshMAP hiện đại, sản phẩm thịt bò mát Homefarm có tỷ lệ trao đổi oxy thấp, ủ chín sinh hóa, giảm thiểuđa sự phát triển của vi khuẩn, giúp thịt mềm dẻo, tươi ngon. Theo đánh giá sơ bộ từ các chuyên gia, sản phẩm thịt bò mát được đóng gói theo công nghệ hiện đại này có thể đảm bảo độ an toàn gấp từ 2-3 lần và tối ưu các chất dinh dưỡng gấp 2-4 lần thịt nóng.

Bằng kinh nghiệm nhiều năm cung cấp thực phẩm nhập khẩu sạch đến với khách hàng, Homefarm lựa chọn ra mắt thị trường những dòng sản phẩm phù hợp với đại đa số người tiêu dùng yêu thích như: nạc lưng bò mát, thăn ngoại bò mát, bắp bò mát và gầu bò mát. Những sản phẩm này được pha lóc với đa dạng khối lượng, được đóng gói với hình thức tiện dụng, sẵn sàng chế biến với nhiều món ăn phù hợp với mọi hình thái gia đình.

Đa dạng chủng loại và khối lượng phù hợp với mọi món ăn, mọi nhu cầu của khách hàng

Thịt bò mát Homefarm sẵn sàng bước thị trường thịt mát cao cấp

Tỷ phú Warren Buffett đã có một câu nói bất hủ: "Công việc kinh doanh như một quả bóng tuyết, điều quan trọng là bạn phải tìm ra được những bông tuyết đủ sức kết dính và một sườn đồi đủ dài để nó lăn đi…"

Homefarm với công nghệ FreshMAP cùng sản phẩm thịt bò mát cũng mang tham vọng như một trái bóng tuyết, lăn thật xa, đi được đến mọi gia đình, phục vụ mọi bữa cơm ấm cúng. Sản phẩm thịt bò mát Homefarm "Sạch - Ngon- Tròn dinh dưỡng" đã có mặt tại hơn 150 cửa hàng trên toàn quốc, hãy đến ngay cửa hàng gần nhất và lựa chọn cho gia đình mình những sản phẩm phù hợp cùng những chương trình khuyến mại hấp dẫn nhé!