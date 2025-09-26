Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công nghệ Trung Quốc định hình lại cơ sở hạ tầng thế giới: Xây cầu cao 825 mét ngang tháp Thượng Hải, nặng gấp 3 tháp Eiffel, đi qua 'vết nứt Trái đất' trong vài phút

Công nghệ Trung Quốc định hình lại cơ sở hạ tầng thế giới: Xây cầu cao 825 mét ngang tháp Thượng Hải, nặng gấp 3 tháp Eiffel, đi qua ‘vết nứt Trái đất’ trong vài phút

Cây cầu được truyền thông Trung Quốc mô tả là cao nhất thế giới sẽ chính thức thông xe vào Chủ nhật, ngày 28/9, tại tỉnh Quý Châu, miền tây nam Trung Quốc.

Tỉnh Quý Châu của Trung Quốc vốn là nơi sở hữu gần một nửa trong số 100 cây cầu cao nhất thế giới. Dự án mới có độ cao 625 mét tính từ mặt sông đến mặt cầu. Con số này tương đương chiều cao của tháp Thượng Hải – tòa nhà chọc trời cao nhất Trung Quốc đại lục. Cây cầu mới cũng cao hơn khoảng 60 mét so với kỷ lục trước đó của cầu Duge, cách đó khoảng 200 km.

Cầu bắc qua hẻm núi Huajiang, nơi được mệnh danh là “vết nứt của Trái đất” vì độ sâu và hẹp hiếm có. Sau ba năm xây dựng, cây cầu mới sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ 2 giờ xuống chỉ còn vài phút.

Đây cũng sẽ trở thành cầu vượt núi dài nhất thế giới với tổng chiều dài 2.890 mét. Nhịp chính của cầu dài 1.420 mét, dài hơn 10 mét so với Cầu Humber ở Anh. Theo dữ liệu của trang highestbridges.com, Cầu Humber từng giữ kỷ lục cầu treo một nhịp dài nhất thế giới cho tới năm 1998.

Theo tờ Khoa học và Công nghệ Nhật báo, phần cầu chính được lắp ráp từ 93 khối giàn thép, tổng trọng lượng khoảng 22.000 tấn, gấp ba lần trọng lượng tháp Eiffel.

Cầu bắc qua sông Beipan, nơi vốn đã có hai cây cầu thuộc hàng cao nhất thế giới. Ngoài cầu Duge khánh thành năm 2016 ở giáp ranh tỉnh Vân Nam, từng được BBC mô tả là “kỳ tích kỹ thuật bất khả thi của Trung Quốc”, còn có cầu Beipanjiang Guanxing cao 366 mét được xây dựng từ năm 2003.

Những tiến bộ công nghệ gần đây đã giúp Trung Quốc rút ngắn thời gian xây dựng các công trình quy mô lớn. Nhật báo Khoa học và Công nghệ cho biết dự án này đã ứng dụng các công nghệ hiện đại như radar Doppler lidar, định vị động BeiDou, lắp ráp kỹ thuật số và vận tải thông minh.

Giám đốc Sở Giao thông tỉnh Quý Châu Zhang Yin cho biết tại cuộc họp báo hôm thứ Tư rằng để hoàn thành cây cầu, các kỹ sư đã phải vượt qua nhiều thách thức như gió mạnh trong hẻm núi và điều kiện địa chất phức tạp. Ông cũng cho biết dự án đã đăng ký thành công 21 bằng sáng chế, trong đó một số cải tiến kỹ thuật từ thiết kế chống gió đến thi công ở độ cao lớn đã được đưa vào tiêu chuẩn quốc gia cho các dự án xây dựng trong tương lai.

Theo highestbridges.com, đến năm 2030, Quý Châu dự kiến sẽ có hơn 1.000 cây cầu cao trên 100 mét. Trong số 50 cây cầu cao nhất thế giới (tức có độ cao trên 300 mét) chỉ có ba cây cầu nằm ngoài Trung Quốc.

Theo SCMP

Trung Quốc tìm thấy ‘cứu tinh’ cho pin năng lượng mặt trời dư thừa: Là lục địa đông dân thứ 2 thế giới, nhập khẩu tăng cấp số nhân, hàng ‘made in China’ phủ kín từ nhà dân đến nhà máy

