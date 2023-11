Công nhân phá núi vô tình phát lộ 3 "quái thú" bên trong lăng mộ, chuyên gia: Chúng đều là bảo vật!

"Quái thú" xuất hiện



Tháng 4 năm 1981, lãnh đạo của nhà máy bia Long Môn ở Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc ra quyết định xây thêm một nhà máy mới để nâng cao sản lượng. Núi Long là nơi được chọn để xây dựng.

Thế nhưng, đội công nhân vừa mới kích hoạt thuốc nổ thì một tiếng "bùm" vang lên và một cái hang sâu thẳm xuất hiện bên cạnh quả núi. Khói tan rồi, vài người nông dân dũng cảm chạy tới xem xét tình hình, ngay lập tức, họ quay người bỏ chạy thục mạng. Hóa ra, bên trong hang là một chiếc quan tài khổng lồ.

Sau khi khai quật lăng mộ cổ các nhà khảo cổ đã tìm thấy rất nhiều đồ tùy táng bên trong. (Ảnh: Sohu)





Sau đó, người quản lý công trường đã gọi điện tới Cơ quan Quản lý di tích văn hóa Hà Nam để báo cáo tình hình. Ban giám đốc cơ quan liền cử một nhóm chuyên gia đến kiểm tra chiếc quan tài.

Theo nhận định của các chuyên gia, đây là một lăng mộ cổ khá lớn. Họ rất thận trọng cầm đèn pin vào trong hang. Nào ngờ, khi đèn pin quét một lượt xung quanh, các chuyên gia giật nảy người vì 3 con "quái thú" từ đâu xuất hiện.

Trong văn hóa của người Trung Quốc xưa, khi xây dựng lăng mộ, họ sẽ đặt vào trong một số "quái thú" hung dữ. Mục đích thứ nhất là để hù dọa những kẻ có ý định trộm mộ, thứ hai là trấn áp những loài ma quỷ tới quấy nhiễu linh hồn người đã khuất.

Một trong số ba con "quái thú" được tìm thấy trong lăng mộ cổ. (Ảnh: Sohu)





Những chuyên gia khảo cổ của tỉnh hà Nam vốn là những người dày dặn kinh nghiệm nhưng đứng trước cảnh tượng này họ không khỏi tim đập thình thịch. Rất nhanh chóng, họ đã lấy lại bình tĩnh để khai quật lăng mộ. Lăng mộ này đầy ắp đồ tùy táng và may mắn là nó chưa hề bị trộm mộ xâm phạm.

Chủ nhân lăng mộ cổ là ai?

Sau khi mở quan tài và tìm thấy văn bia, các chuyên gia đã xác định rằng chủ nhân của ngôi mộ là tướng quân An Bố và phu nhân của ông.

An Bố là một vị tướng rất nổi tiếng thời nhà Đường. An Bố sinh vào khoảng năm 600. Ban đầu ông là thủ lĩnh của An Quốc (một quốc gia cổ đại của Tây Vực, nay thuộc lãnh thổ Iran). Đến năm 630, An Bố và cha trở về Trung Hoa và xung phong đi bảo vệ biên cương. Cả hai lập được công lớn nên được phong là Định viễn tướng quân.

Văn bia nêu rõ danh tính của chủ nhân lăng mộ là tướng quân An Bố và phu nhân. (Ảnh: Sohu)





Năm 664 sau Công Nguyên, An Bố qua đời tại Trường An. Sau 40 năm khi ông qua đời, con trai của ông là An Kim Tàng đã đưa hài cốt cha về Lạc Dương để chôn cất cùng vợ.

Bên trong lăng mộ, các chuyên gia khảo cổ khai quật được 129 di tích văn hóa. Điểm đặc biệt của những món đồ tùy táng là chúng rất đa dạng và phong phú theo phong cách châu Á và châu Âu.

Đó là những đồng tiền vàng được đúc trong thời kỳ Hoàng đế Phocas của Đế chế Đông La Mã. Đây cũng được coi là minh chứng cho sự giao lưu mạnh mẽ của phương Đông và phương Tây trong thời nhà Đường.

Những đồng tiền vàng được đúc trong thời kỳ Hoàng đế Phocas của Đế chế Đông La Mã. (Ảnh: Sohu)





Về phần của 3 con "quái thú" bên trong lăng mộ của tướng quân An Bố thì chúng chính là những bức tượng gốm sứ theo phong cách Đường Tam Thái. Đây là loại gốm rất nổi tiếng thời nhà Đường. Ba bức tượng này không chỉ có hình dáng độc đáo mà còn có rất nhiều màu sắc rực rỡ đẹp mắt. Theo các chuyên gia, 3 con "quái thú" này là bảo vật vô cùng quý giá.

Ngoài ra 3 bức tượng "quái thú", các chuyên gia còn khai quật được thêm 50 món đồ gốm khác với họa tiết vô cùng tinh xảo.

Những bức tượng "quái thú" được làm theo phong cách Đường Tam Thái. (Ảnh: Sohu)





Sở dĩ, loại gốm này gọi là Đường Tam Thái bởi vì ba màu men thường được dùng là vàng, xanh lá cây và trắng mặc dù một số mẫu vật vẫn mang hai màu hoặc bốn màu. Được phát triển dựa trên cơ sở gốm men màu nâu và xanh lá cây ở triều đại Hán, nó đại diện cho một đỉnh cao của việc phát triển nghề gốm tại Trung Hoa và cũng nổi tiếng trên thế giới trong thời đại của nó.

Cốt gốm sau khi vẽ họa tiết màu xanh cobalt hoặc không rồi phủ một lớp men kính, sau đó đưa vào lò nung ở nhiệt độ cao, sau cùng mới vẽ tiếp các họa tiết bằng 3 mầu vàng, xanh lục và đỏ tía, rồi đưa vào lò hấp ở nhiệt độ thấp. Đối với những món đồ cao cấp thì màu vàng được thay thế bằng vàng thật dát mỏng. Gốm Đường Tam thái được phát triển cách đây 1300 năm không chỉ thể hiện được vẻ đẹp dịu dàng và men mịn đầy màu sắc, mà còn thể hiện tính nghệ thuật cao và là báu vật văn hóa Trung Hoa.

Những món cổ vật được tìm thấy trong lăng mộ của tướng quân An Bố hiện đang được trưng bày ở bảo tàng Lạc Dương. (Ảnh: Sohu)





Sau đó, các chuyên gia đã xác nhận 3 bức tượng quái vật này là di tích văn hóa hạng nhất quốc gia. Hiện nay, ba bảo vật này cùng những món cổ vật khác đang được trưng bày tại bảo tàng Lạc Dương.