Công nhân rơi cần cẩu tử vong khi đang thi công cầu vượt cao tốc Bắc - Nam

Ngày 17/1, một lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu ( Nghệ An ) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động trên công trường thi công đường cao tốc Bắc - Nam khiến 1 công nhân tử vong.



Theo đó, chiều 16/1, anh Đặng Minh H. (SN 1974, trú thôn Hồng Long, xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, công nhân hợp đồng) thi công cầu vượt Quốc lộ 48 đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Lưu) thì không may bị rơi từ trên cần cẩu cao hàng chục mét xuống đất.

Một công trình cầu vượt cao tốc Bắc - Nam bắc qua Quốc lộ 7 ở Nghệ An.

Các công nhân vội đưa anh H. đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh không qua khỏi. Trong ngày 17/1, gia đình nạn nhân đã làm thủ tục đưa nạn nhân đi hỏa táng rồi mai táng theo phong tục.



Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Hồng xác nhận nạn nhân H. là công dân địa phương và đã tử vong vào ngày 16/1. Được biết, nạn nhân H. đã có vợ và con.

Được biết, công trình cầu vượt Quốc lộ 48 Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Lưu, Nghệ An) do Công ty 368 thi công. Cầu có chiều dài 200m, tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng. Công ty 368 được thành lập năm 2013 có địa chỉ tại Tầng 1 tòa nhà Tràng An, phường Vinh Tân, TP. Vinh, Nghệ An.

Dự án này thuộc sự quản lý của Ban Quản lý dự án 6 Bộ GTVT.