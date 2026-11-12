Cổng Parabol 40 tấn của Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ được di dời thế nào?
Theo Ngọc Thu/VTC News |
12-11-2026 - 08:35 AM |
Bất động sản
Để phục vụ mở rộng đường Giải Phóng, cổng Parabol Đại học Bách khoa Hà Nội được gia cường bằng hệ nẹp thép và di dời nguyên khối vào trong khoảng 20 m bằng con lăn.
Theo Ngọc Thu/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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