Cổng Parabol 40 tấn của Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ được di dời thế nào?

Đơn vị trực tiếp thi công là Công ty TNHH MTV Tư Lũy, thường được biết đến với thương hiệu “Thần đèn Tư Lũy”, có kinh nghiệm trong lĩnh vực di dời các công trình quy mô lớn. Theo kế hoạch, việc di dời dự kiến hoàn thành trong 3 tuần. Tổng thời gian thi công, tu sửa và hoàn trả nguyên trạng công trình khoảng 1 tháng.