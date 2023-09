Công thức chinh phục thị trường Trung thu của chuỗi F&B

Trung thu được xem là mùa rộn ràng của doanh nghiệp bánh kẹo, thậm chí được ví như mùa bội thu của các bên khi doanh số có lúc đóng góp đến 70-80% doanh thu cả năm. Nhu cầu thưởng thức ngày càng phong phú khiến thị trường dù lâu đời song vẫn rất màu mỡ. Minh chứng là loạt "tay chơi" mới gia nhập thị trường những năm gần đây tăng đáng kể, từ các khách sạn, chuỗi F&B… cho đến những bà nội trợ.

Một trong số đó là The Coffee House, tạo tiếng vang ngay lần đầu tiên gia nhập thị trường Trung thu với chiến lược khác biệt vào năm 2018. Thương hiệu này bằng cách nào giữ được sức hút của mình qua các mùa Trung thu?

Mới hoá chủ đề Trung thu, tiếp cận khách hàng trẻ

Ngay từ màn chào sân đầu tiên vào năm 2018, The Coffee House đã thoát khỏi những quy chuẩn quen thuộc của hình ảnh chú Cuội – chị Hằng, thế giới cổ tích đêm trăng rằm được hiện đại hoá đầy tinh tế nhưng vẫn lưu giữ đúng tinh thần văn hoá truyền thống. Nhờ đó, "The Tale of Cuội 2018" của The Coffee House đã xuất sắc trở thành tác phẩm Việt Nam được vinh danh trong Top 10 Thiết kế Bao Bì của mùa Trung thu 2018 do tạp chí POW (Packing of the World) bình chọn.

Tiếp nối thành công, The Coffee House năm 2020 ghi dấu ấn với "Về Nhà Đón Trăng cùng The Tale Of Cuội", hiện đại hóa chất liệu dân gian để truyền cảm hứng về tinh thần dân tộc qua phim hoạt hình 3D bắt mắt. Năm 2022, The Coffee House tiếp tục "lách mình khỏi đám đông" với "Trăng Nhà Kết Nối", gửi gắm thông điệp sẻ chia và gắn kết đầy ý nghĩa sau một năm đại dịch.

Và năm nay, thương hiệu này một lần nữa gây ấn tượng với concept "Trạm Trăng" cùng thông điệp "Dừng một chút thôi, thưởng một chút trôi". Với hy vọng mỗi người sẽ dành cho mình một khoảng nghỉ ngơi ý nghĩa vào dịp đặc biệt này, The Coffee House biến mình thành Trạm Trăng, mời gọi mọi người tạm trốn những bộn bề, bay ra vũ trụ để thả trôi, thư giãn.

The Coffee House thể hiện sự thấu hiểu đối với khách hàng trẻ khi gửi gắm thông điệp mùa Trung thu 2023: "Dừng một chút thôi, thưởng một chút trôi".

Với concept Trạm Trăng, hộp bánh có tông màu bạc chủ đạo cùng chất liệu metalize bắt sáng. Đặc biệt, mặt hộp bánh được lấy cảm hứng và thiết kế như góc nhìn trông ra ngoài từ ô cửa kính tàu vũ trụ, nhấn mạnh thông điệp thả "trôi", thư giãn.

Khi mua từ hai hộp bánh trở lên, sản phẩm được đựng trong túi giấy cùng concept Trạm Trăng. Đây được xem là bước đi khác biệt của The Coffee House khi tập trung vào phân khúc bán lẻ. Bởi hiện nay, khách hàng rất khó để có thể mua được bánh Trung thu lẻ hoặc số lượng ít mà vẫn có được hộp cùng túi bánh chỉn chu, phù hợp cho nhu cầu tự thưởng cho bản thân hay mua tặng bạn bè, người thân…

Nhắc đến The Coffee House, khách hàng nhớ đến các thiết kế bao bì sáng tạo, hiện đại.

Có thể thấy, từ một tay ngang, chỉ trong vài năm chuỗi F&B này đã trở thành một thương hiệu Trung thu được khách hàng trông đợi mỗi năm. The Coffee House mang đến sự khác biệt trong cách truyền tải câu chuyện qua từng mùa Trung thu cũng như thiết kế bao bì hiện đại, tiệm cận với thị hiếu của khách hàng trẻ.

Sáng tạo bánh nước riêng cho mùa trung thu

Được biết, bộ sưu tập Bánh Trạm Trăng của The Coffee House năm nay gồm 2 vị ngọt, 4 vị mặn: Thập Cẩm Ngũ Vị Trứng Muối, Bào Ngư Rượu Vang Trứng Muối, SIGNATURE Cà Phê Trứng Muối, Mè Đen Hạnh Nhân Mochi, Đậu Đỏ Hạt Phỉ Mochi, Hạt Sen Trứng Muối.

Trong đó, SIGNATURE Cà Phê Trứng Muối là best seller của thương hiệu suốt 3 mùa Trung thu. Năm nay hương vị này được làm mới với vỏ bánh tinh than tre healthy. Nhân bánh Mochi cũng là lựa chọn mới cho khách hàng, khi đã quá quen thuộc với nhân trứng muối truyền thống. Các hương vị khác đều được cân chỉnh hài hòa, đậm vị đặc trưng của từng loại nhưng không quá gắt. Bánh được bán đồng giá 135.000 VNĐ/150gr.

The Coffee House cũng là thương hiệu hiếm hoi sáng tạo bộ sưu tập nước dành riêng cho mùa Trung thu. Bộ sưu tập Trà Trạm Trăng gồm các sản phẩm Hi-Tea Trăng Mật, Hi-Tea Trăng Tròn, Hi-Tea Rước Trăng và trà sữa Đếm Sao. Cùng dòng sản phẩm Hi-Tea Healthy, phiên bản đón mùa trăng tròn được làm mới với nền trà hoa cúc 0% caffeine, tốt cho sức khỏe kết hợp cùng vị ngọt dịu từ nhãn và mật ong. Nhân dịp đặc biệt, topping mới trân châu mật ong giòn dai cũng lần đầu được ra mắt.

The Coffee House là một trong số ít thương hiệu F&B chú trọng phát triển cả bánh và nước cho Trung thu.

Thực tế, các chuỗi F&B bán kèm bánh Trung thu không còn xa lạ. Song, điều làm nên thành công của The Coffee House là luôn biết cách làm mới mình, để khách hàng không ngừng đợi chờ mỗi mùa Trung thu. Đó không chỉ là thưởng thức hương vị bánh "signature" Cà Phê Trứng Muối, hóng các sáng tạo bánh nước mới mà còn tò mò cách The Coffee House mới hoá thông điệp ở một chủ đề Trung thu tưởng chừng đã cũ.