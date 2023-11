Công thức thành công của 2 thương hiệu đồ uống Việt vừa xuất hiện trên Quảng trường Thời đại

Siêu ứng dụng Grab đã mang cơ hội này đến với các thương hiệu như một lời tri ân dành cho những đối tác nhà hàng đã gắn bó với nền tảng, đồng thời quảng bá sự đa dạng ẩm thực của GrabFood đến với khách du lịch quốc tế tiềm năng. Hai trong số những đối tác được Grab giới thiệu trong hoạt động này, The Coffee House và MayCha tuy có những điểm khác nhau về mặt định vị thương hiệu, chiến lược kinh doanh, nhưng có điểm chung ở việc tận dụng hiệu quả các công cụ truyền thông số để gặt hái thành công.

Bí quyết chung của 2 thương hiệu đồ uống Việt

Với gần 60 cơ sở và doanh số 30.000-40.000 ly nước bán ra mỗi ngày, anh Phùng Anh Thế, nhà sáng lập thương hiệu trà sữa MayCha cảm thấy rất vui và tự hào khi được khách hàng tin tưởng. Bén duyên lĩnh vực đồ uống từ 2008, khởi nghiệp từ một cửa hàng trà sữa nhỏ trước cổng trường, anh Thế cùng cộng sự đã ấp ủ hoài bão tạo nên một thương hiệu trà sữa Việt "có gu", hương vị khác biệt với truyền thống.

Bí quyết của MayCha chính là các loại nước uống chất lượng cao nhờ sự hiểu biết chuyên sâu của chủ thương hiệu về cách pha chế trà sữa, cùng với chiến lược giá cả phải chăng rất được lòng giới trẻ. Sản phẩm "ngon, bắt trend", như chính slogan gần gũi của thương hiệu "Hạnh phúc trong từng lần hút".

Không dừng lại ở đó, anh Thế cho biết MayCha còn phát triển nhiều loại thức uống đặc biệt dựa trên nguyên liệu sữa hạt tốt cho sức khỏe hay các loại trà hoa độc đáo, đã thu hút nhiều khách hàng văn phòng.

Bên cạnh thách thức khi phải cạnh tranh với nhiều thương hiệu trà sữa lâu năm, MayCha còn phải thích ứng khi có sự chuyển dịch về xu hướng tiêu dùng từ offline sang online. Hiểu rõ điều này, anh Thế đã đầu tư vào hoạt động giao trà sữa và quyết định hợp tác với GrabFood vào năm 2018.

Nhắc đến GrabFood, anh Thế nhận định app có tập khách hàng lớn, đa dạng về phân khúc. "Hầu như ai cũng có ứng dụng Grab trong điện thoại nên có thể giúp MayCha tiếp cận được nhiều và đúng đối tượng khách hàng phù hợp với thương hiệu hơn", anh Thế cho biết.

Ngoài ra, anh Thế còn đánh giá cao Grab trong việc liên tục cải tiến ứng dụng dành cho đối tác nhà hàng để mang lại giao diện dễ dùng, nhiều tính năng hỗ trợ giúp việc quản lý kinh doanh của anh đơn giản và hiệu quả hơn.

Khác với thương hiệu mới như MayCha, The Coffee House đã là cái tên quen thuộc của nhiều người mỗi khi nhắc tới "đi cà phê", trải nghiệm đồ uống, làm việc, học tập hay hẹn hò. The Coffee House luôn tập trung theo đuổi mục tiêu trở thành "Ngôi Nhà truyền cảm hứng" cho khách hàng. Các sản phẩm cà phê của hãng đi theo mô hình "From farm to cup", vừa sát cánh cùng người nông dân trồng cà phê vừa mang lại hương vị chất lượng, nguyên bản cho khách hàng.

Khi thói quen tiêu dùng và xu hướng của thị trường thay đổi, với tinh thần "làm sao có thể phục vụ khách hàng một cách tốt nhất khi họ không đến được cửa hàng", thương hiệu đã lựa chọn hợp tác với GrabFood bên cạnh kênh Delivery riêng.

Nhắc tới Grab, ông Ngô Nguyên Kha, CEO của The Coffee House chia sẻ, ứng dụng đã đóng vai trò tư vấn về quy trình đặt hàng để thương hiệu điều chỉnh các hoạt động, cách vận hành, cũng như đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi để hoạt động hiệu quả hơn.

Quả ngọt nhờ công thức "lên app" và hành trình vươn ra biển lớn

Dù là thương hiệu mới, định vị giá thành phải chăng như MayCha hay thương hiệu lâu năm, đã có chỗ đứng nhất định như The Coffee House, sự hợp tác với GrabFood đều mở ra nhiều cơ hội lớn cho nhãn hàng.

Anh Thế ví von GrabFood không chỉ là chìa khóa thành công của MayCha mà còn như một "người anh" luôn giúp đỡ và tạo điều kiện để thương hiệu phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

Hiện tại, GrabFood chiếm tới 20% doanh số của thương hiệu. Nền tảng giúp MayCha tiếp cận nhiều tệp khách hàng, đặc biệt là khách hàng văn phòng nhờ các chương trình khuyến mãi hấp dẫn điển hình như "Bé MayCha x Thần Deal". Anh Thế chia sẻ: "Chỉ 2 tiếng buổi trưa, một cửa hàng của chúng tôi có thể bán tới 400-500 ly nước. Nếu không có GrabFood và chỉ bán offline truyền thống, chúng tôi không thể đạt được kết quả như vậy". Ngoài ra, hợp tác merchandise độc quyền với GrabFood vào tháng 08 và tháng 11 năm nay cùng bộ sưu tập ly vảy cá và ly đuôi cá đã giúp doanh thu thương hiệu tăng tới 30%.

Việc hợp tác với GrabFood cùng các chiến dịch quảng bá từ tháng 4/2022 đã giúp The Coffee House mở rộng được tệp khách hàng và số đơn hàng đạt được cũng tăng trưởng tích cực. "Về tổng thể, việc lên app GrabFood đã mang lại những thành công nhất định cho chúng tôi. Quan trọng nhất, khách hàng có thêm một lựa chọn để có thể thưởng thức sản phẩm The Coffee House một cách nhanh chóng và tiện lợi", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Cũng theo đại diện của The Coffee House, các hoạt động marketing của Grab trên app cũng mang lại khả năng chuyển đổi cao, sát với khách hàng mục tiêu, mang lại kết quả khả quan cả về doanh số lẫn lượng người dùng.