Công tố viên - người đứng sau vụ điều tra cáo buộc khiến cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố hình sự là ai?

Theo New York Times, công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg là cái tên đang trở thành tâm điểm của sự chú ý khi ông là người đầu tiên đưa ra bằng chứng trước đại bồi thẩm đoàn về việc ông Donald Trump trả 130.000 USD cho diễn viên phim người lớn Stormy Daniels nhằm bịt miệng người này trong thời gian ông tranh cử tổng thống năm 2016.

Đồng thời chính điều này đã khiến đại bồi thẩm đoàn Manhattan, thuộc bang New York, Mỹ quyết định truy tố ông vào ngày 30/3. Vụ việc đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, một cựu Tổng thống bị cáo buộc hình sự.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng trước nguy cơ bị truy tố. (Ảnh: New York Times).

Ông Trump đã liên tiếp phủ nhận vụ việc, cho hay không biết gì về khoản tiền trên, đồng thời cảnh báo về những hậu quả tai hại có thể xảy ra nếu ông bị bắt.

"Đảng Dân chủ đã nói dối, gian lận và ám ảnh về việc cố gắng 'bắt Trump'. Giờ đây họ đã làm được điều không thể tưởng tượng được, là buộc tội một người hoàn toàn vô tội trong hành vi can thiệp bầu cử trắng trợn", ông Trump nói.

Vậy thân thế của vị công tố viên quyền lực này là ai mà khiến ông Donald Trump phải đối mặt với hơn 30 tội danh?

Là người đầu tiên làm nên lịch khi trở thành người Mỹ gốc Phi được bầu làm Công tố viên tại Manhattan; dành 2 thập kỷ đấu tranh cho công lý và lẽ phải

Alvin Bragg (Sinh năm 1980) là người New York bản địa, ông lớn lên trên Strivers Row, một dãy nhà huyền thoại được bảo trì tốt ở Central Harlem.

Là con trai của Harlem Bragg - người từng là công tố viên của cả tiểu bang và liên bang New York, do vậy mà gia cảnh của ông cũng thuộc khá giả trong vùng.

Công tố viên quận Manhattan, ông Alvin Bragg. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, vốn là người da màu phải sống trong một thành phố bị bao vây bởi bạo lực và nạn phân biệt chủng tộc, vào những năm 1980, ông đã 6 lần bị chĩa súng vào người, với 3 lần trong số đó là do cảnh sát. Ông từng một lần bị kề dao vào cổ và một lần bị súng bán tự động dí vào đầu.



"Trước khi tôi 21 tuổi, tôi đã 6 lần bị chĩa súng vào người: 3 lần bởi cảnh sát và 3 lần bởi những người không phải cảnh sát. Tôi bị kề dao vào cổ, dí súng bán tự động vào đầu và phải chứng kiến cảnh một nạn nhân bị giết ngay trước cửa nhà tôi," Bragg sau này viết về quá trình lớn lên của mình.

Sau khi được cha mẹ gửi đến Trường Trinity, một trong những trường tư thục danh tiếng nhất của thành phố, ông tiếp tục theo học tại Đại học Harvard.

Khi còn là sinh viên năm nhất, Bragg đã tổ chức và điều hành một cuộc đối thoại giữa các sinh viên Da đen và Do Thái để giảm bớt căng thẳng về cuộc nói chuyện của Leonard Jeffries, giáo sư Đại học Thành phố New York nổi tiếng với bài thuyết trình "Do Thái và kỳ thị đồng tính", người từng được tổ chức bởi Hiệp hội Sinh viên Da đen Harvard.

Từng có tin đồn về việc Bragg tham gia chính trị. Trưởng khoa sinh viên của Harvard nói với Crimson rằng: "Tôi sẽ thúc đẩy anh ấy hướng tới chính trị tự chọn vì anh ấy là ví dụ hoàn hảo về một chính trị gia đa sắc tộc, người có thể thu hút phiếu bầu từ cả cử tri da trắng và da đen".

Sau khi tốt nghiệp, Bragg hoàn thiện thêm một bằng Tiến sĩ Luật từ Trường Luật Harvard. Và ông đã trải qua cuối những năm 1990 và thập kỷ đầu tiên của thế kỷ mới với nhiều vai trò pháp lý khác nhau cho cả bang và thành phố New York.

Năm 2009, ông đã nhận được vị trí công tố viên liên bang của Quận phía Nam, nơi ông đã từng là thư ký vài năm trước đó.

Tuy nhiên, năm 2021, Bragg trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên được bầu làm Công tố viên quận Manhattan sau một cuộc bầu cử sơ bộ đầy tranh cãi. Ông dạy các lớp tôn giáo dành cho trẻ em do nhà thờ Cơ đốc giáo tổ chức vào chủ nhật hàng tuần và cam kết cải cách tư pháp hình sự để trở thành "người đi đầu tiến bộ" trong nhiệm kỳ của mình.

Vào thời điểm ông Bragg nhậm chức hồi tháng 1/2022, người dân New York đang lo ngại về sự gia tăng tội phạm bạo lực. Kế hoạch của ông không truy tố một số tội danh, chẳng hạn như trốn vé và mại dâm, đã gây tranh cãi.

Được biết, Văn phòng công tố viên quận Manhattan được mệnh danh là một trong những văn phòng công tố nổi tiếng nhất ở Mỹ, một phần nhờ bộ phim truyền hình “Law and Order” lấy cơ quan này là bối cảnh trung tâm. Ngân sách hoạt động 146 triệu USD cho văn phòng ông Bragg phụ trách được đảm bảo bằng hàng trăm triệu USD từ những thỏa thuận tịch thu tài sản ở Phố Wall. Văn phòng sử dụng số tiền đó để tài trợ cho các chương trình cộng đồng và tư pháp hình sự.



Alvin đã tái cấu trúc Văn phòng của Manhattan DA để tập trung nhiều nguồn lực hơn vào việc truy tố các tội phạm bạo lực nghiêm trọng, đáp ứng nhu cầu của những người sống sót, giảm tái phạm.

Ông liên tiếp đưa ra phương án nhằm chỉ ra các nguyên nhân cơ bản của hành vi phạm tội. bảo vệ người dân New York hàng ngày khỏi sự lạm dụng của những kẻ có quyền lực và sửa chữa những bất công trong quá khứ bằng cách bỏ trống những hành vi sai trái. tiền án. Alvin cũng trực tiếp giám sát một đơn vị để loại bỏ các hành vi sai trái của cảnh sát.

Alvin Bragg, luật sư quận Manhattan, phát biểu trong một cuộc họp báo ở New York ngày 19/10/2022. (Ảnh: CNN)

Dưới sự lãnh đạo của ông cho đến nay, văn phòng đã tăng cường truy tố các vụ án liên quan đến súng đạn, tập trung vào những kẻ buôn bán súng và các nhà sản xuất súng ma, đồng thời buộc tội và bảo đảm kết tội nhiều vụ cướp có vũ trang, xả súng và giết người.

Ngoài ra, văn phòng đã đầu tư vào các chương trình và dịch vụ ngăn chặn bạo lực súng đạn dựa vào cộng đồng để giải quyết chấn thương mà các nạn nhân và nhân chứng bạo lực súng đạn phải gánh chịu.

Alvin đã thành lập một Ban nạn nhân đặc biệt mới, bao gồm các đơn vị bạo lực fia đình, tội phạm tình dục, buôn người, lạm dụng trẻ em và lạm dụng người cao tuổi. Bộ phận có nhân viên gồm các công tố viên, điều tra viên, nhà phân tích và nhân viên xã hội được đào tạo đặc biệt, những người chuyên xử lý các trường hợp cực kỳ nhạy cảm này theo phương thức được cung cấp đầy đủ thông tin về chấn thương và lấy người sống sót làm trung tâm.

Kể từ những năm 1930, chỉ có một công tố viên quận từng được bầu vào chức vụ cao hơn. Một số giữ nguyên chức vụ trong nhiều thập kỷ. Mặc dù là vị trí được bầu chọn, nhưng ông Bragg có thể không còn tham vọng chính trị nào ngoài Văn phòng công tố viên quận Manhattan.

Quyết tâm "lật tẩy" chống lại cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo tạp chí The Economist, bản thân vị công tố viên khi đó tuyên bố cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Từ việc tập trung vào cáo buộc đánh giá sai giá trị tài sản, văn phòng của ông Bragg chuyển hướng sang nghi án cựu tổng thống dùng tiền để "bịt miệng" diễn viên phim người lớn Stephanie Clifford (thường được gọi là Stormy Daniels).

Ông Trump bị cáo buộc đã trả 130.000 USD cho diễn viên Daniels để đổi lấy sự im lặng về mối quan hệ giữa hai người năm 2006, khi ông Trump đã kết hôn với bà Melania Trump. Vụ việc bị nghi xảy ra trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Theo một đơn kiện của Daniels năm 2018, cô và Michael Cohen - luật sư lâu năm của ông Trump - đã ký thỏa thuận giữ im lặng hồi tháng 10/2016, chỉ một tháng trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Khi bắt đầu năm thứ hai tại chức, Bragg nói với tờ New York Times rằng ông ấy sẽ tiếp tục theo đuổi Trump.

Ông nói: "Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng các thành viên khác trong nhóm đang thực hiện các phần khác của nỗ lực này bằng cách sử dụng phương pháp tương tự sẽ dẫn đến một kết quả xứng đáng.

Các cáo buộc tiềm ẩn chống lại Trump sẽ là thử thách lớn nhất đối với Bragg, một thử thách mà những người ủng hộ cựu tổng thống quyết tâm gây khó khăn nhất có thể.

Ngoài ra, cuộc điều tra của ông Bragg đã khiến cựu tổng thống và những người ủng hộ tức giận. Sau lời cảnh báo của ông Trump hôm 24/3 về "cái chết và sự hủy diệt" nếu ông bị truy tố, văn phòng công tố viên quận Manhattan đã nhận được các cuộc gọi và email đe dọa, kể cả dọa đánh bom. Bản thân ông Bragg nhận được một lá thư chứa lời đe dọa lấy mạng và chất bột khả nghi.

Cảnh sát đã dựng rào chắn xung quanh tòa án, nơi cũng đặt văn phòng công tố viên quận Manhattan để phòng ngừa nguy cơ xảy ra các cuộc biểu tình. Nhà chức trách cũng cho tăng cường an ninh trong khu vực.

Đảng Cộng hòa phụ trách Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã triệu tập Bragg để làm chứng, và các phương tiện truyền thông bảo thủ đã tràn ngập những cáo buộc rằng ông là một công tố viên "đã thức tỉnh" do tỷ phú tiến bộ George Soros, một kẻ lừa đảo yêu thích của cánh hữu, người đã tài trợ cho các công tố viên như Boudin và Bragg.

"Cho đến tận bây giờ, ông Bragg vẫn chưa làm bất kỳ ai ở bất kỳ phe nào trong chính trường hài lòng về mặt chính trị. Vì vậy, rõ ràng là ông ấy không tham gia trò chơi chính trị. Tất cả khiến ông ấy trông giống như một công tố viên thận trọng", Rebecca Roiphe, cựu công tố viên Manhattan nhận định.

Tuy nhiên, dù nó có kết thúc như thế nào, vụ việc của Cựu Tổng thống Mỹ Trump cũng không phải là vụ gây tranh cãi đầu tiên trong sự nghiệp của Bragg.