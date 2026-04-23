Công trình đầu tiên phục vụ APEC 2027 chính thức khai trương: Quy mô 10.000m2, đón cơ hội mang về 4 tỷ USD cho Việt Nam

Đây là công trình đầu tiên trong chuỗi dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027, đồng thời là bệnh viện thứ hai trong hệ thống Sun Healthcare sau cơ sở tại Hà Nội.

Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc có quy mô khoảng 10.000 m2 với 9 chuyên khoa chính, gồm khoa Khám bệnh, Nội tổng hợp, Ngoại tổng hợp, Hồi sức cấp cứu và chống độc, Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng, Gây mê giảm đau, khoa Nhi - Vaccine, khoa Dược và khoa Xét nghiệm. Công trình được hoàn thiện trong khoảng 8 tháng.

Đặc biệt, với định hướng phát triển theo mô hình “bệnh viện nghỉ dưỡng”, bệnh viện sẽ vận hành gần 100 giường bệnh, gồm 63 phòng nội trú tiêu chuẩn quốc tế và hệ thống phòng VIP thiết kế như không gian nghỉ dưỡng 5 sao.

Theo đơn vị vận hành, bệnh viện được trang bị một số hệ thống thiết bị hiện đại như DSA Philips Azurion 7M20, trở thành đơn vị can thiệp tim mạch và đột quỵ đầu tiên trên đảo; máy MRI 3.0 Tesla tích hợp AI; CT phổ 512 lát cắt cho phép chụp toàn thân dưới 2 giây; cùng hệ thống nội soi hiện đại hỗ trợ tầm soát ung thư sớm. Các trung tâm mũi nhọn như Hồi sức cấp cứu 24/7, Đột quỵ - Tim mạch - Can thiệp mạch được vận hành theo chuẩn quốc tế, tối ưu “thời gian vàng” trong điều trị.

Ông Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group, cho biết: “Sự ra đời của bệnh viện là bước hoàn thiện một chuẩn mực mới trong hệ sinh thái của Tập đoàn tại Phú Quốc: y tế gắn liền với du lịch cao cấp, không chỉ phục vụ điều trị mà còn đảm bảo an toàn cho du khách trong mọi tình huống. Đây cũng là nền tảng để khẳng định năng lực kiến tạo những điểm đến đẳng cấp quốc tế, nơi du khách không chỉ tận hưởng mà còn an tâm khi lựa chọn”.

Hiện Phú Quốc có khoảng 200.000 dân và đón 6-7 triệu lượt khách mỗi năm, trong khi hệ thống y tế còn hạn chế với khoảng 300 giường bệnh. Sự ra đời của Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc được kỳ vọng góp phần giảm áp lực chuyển tuyến về đất liền, nhất là trong các ca cấp cứu cần can thiệp nhanh.

Bên cạnh phục vụ người dân, Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc còn mang ý nghĩa đặc biệt trong tổng thể công tác chuẩn bị cho APEC 2027. Đây là công trình đóng vai trò mở đường và tạo động lực thúc đẩy tiến độ các hạng mục hạ tầng trọng điểm khác trong chuỗi dự án phục vụ APEC tại Phú Quốc.

Theo đó, bệnh viện góp phần hoàn thiện năng lực tổ chức sự kiện quốc tế của Phú Quốc, đặc biệt ở khả năng đảm bảo an toàn sức khỏe cho các đoàn đại biểu cấp cao, doanh nhân và du khách. Năng lực cấp cứu, can thiệp tim mạch và đột quỵ ngay tại chỗ giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm thiểu rủi ro trong các tình huống khẩn cấp, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của APEC.

Ngoài ra, việc đầu tư các dịch vụ như phục hồi chức năng, nha khoa, thẩm mỹ… được xem là bước chuẩn bị cho xu hướng du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe - lĩnh vực được dự báo tăng trưởng nhanh tại Việt Nam trong những năm tới. Theo Bộ Y tế, quy mô thị trường du lịch y tế Việt Nam đạt khoảng 700 triệu USD vào năm 2024 và có thể tăng lên gần 4 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 18% mỗi năm.