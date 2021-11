Công trình đỉnh cao của KTS Võ Trọng Nghĩa đạt giải kiến trúc danh giá: Tòa nhà "thủy tinh" kết hợp cây xanh, tối ưu hóa điều kiện khí hậu và tầm nhìn giữa lòng thành phố

Tọa lạc tại một khu vực mới phát triển ở Thành phố Hồ Chí Minh, công trình là trụ sở chính và phòng trưng bày của một tập đoàn điện lực với mong muốn thể hiện dấu ấn riêng của mình như một biểu tượng mới trong khu vực. Tổng diện tích sàn của công trình là 1.990 m2.



Tòa nhà được hình thành bởi các khối hộp thủy tinh xếp xen kẽ nhau và tạo thành những khoảng sân trên mái để trồng cây xanh. Mặt tiền tòa nhà hoạt động như một bộ lọc tối ưu hóa điều kiện khí hậu và cảm quan thị giác.

Ban ngày, nó hạn chế ánh nắng trực tiếp chiếu vào, tạo ra môi trường ánh sáng lý tưởng bên trong. Ngược lại, vào ban đêm, nó biến thành một hộp đèn chiếu sáng khu phố. Những khối thủy tinh ở mặt tiền làm giảm sự truyền nhiệt do tính chất hấp thụ nhiệt của vật liệu thấp, góp phần tiết kiệm năng lượng hơn so với mặt tiền bằng kính thông thường.

Do mật độ xây dựng xung quanh sẽ tăng cao trong tương lai gần, các khối kính còn có tác dụng làm mờ và dịu đi tầm nhìn ra bên ngoài, đồng thời việc trồng cây cũng mang đến không gian xanh cho toàn bộ tòa nhà.

Dự án này được thiết kế hướng tới sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, mang đến một môi trường làm việc tốt hơn. Tận dụng lợi thế vị trí dễ nhìn, công trình được kỳ vọng sẽ trở thành một ví dụ điển hình cho kiến trúc bền vững.

Công trình có 10 tầng bao gồm phòng trưng bày ở 4 tầng dưới và văn phòng ở 6 tầng trên. Không giống như những phòng trưng bày bình thường khác, công trình được yêu cầu một khu vực chung để phục vụ như một nền tảng cho cộng đồng và hoạt động sáng tạo.

Do đó, không gian được thiết kế để hòa nhập, không bị ngăn cách bởi tường hoặc sàn và có một số yếu tố kiến trúc độc đáo.

Lối vào được thiết kế với hình thức không gian mở phô bày các hoạt động bên trong để thu hút người đi đường. Ngay sau lối vào là khu đa chức năng, nơi có thể tổ chức nhiều sự kiện và triển lãm.

Hệ cầu thang nằm trong khoảng thông tầng, xuyên qua các bản sàn, làm tăng tính tương tác giữa các khu vực chung và các không gian trưng bày.

Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển nhanh chóng, các thành phố ở Việt Nam được phát triển mà không có tầm nhìn lâu dài hoặc chỉ chạy theo giá trị vật chất.

Tuy nhiên, cuối cùng, điều đó gây ra sự lãng phí và tác hại xấu đến môi trường. Thách thức của dự án là nâng cao tính bền vững và chất lượng xây dựng, hướng tới kiến trúc có thể tồn tại hàng trăm năm.



Công trình do Công ty kiến trúc Võ Trọng Nghĩa (VTN Architects) thiết kế và là sản phẩm đạt giải thưởng hạng mục Kiến trúc thương mại tại AMP 2021. Cũng ở giải thưởng này, công ty của KTS Võ Trọng Nghĩa cũng đạt giải thưởng cao nhất "Công ty kiến trúc của năm - Architectural Firm of the year Award".

The Architecture Masterprize – "Giải thưởng Công ty của năm – Firm of the year" là giải thưởng cao nhất, mỗi năm chỉ chọn một Công ty kiến trúc duy nhất trên thế giới trao thưởng cho sự xuất sắc trong truyền cảm hứng và sáng tạo của các công ty thiết kế Kiến trúc, nội thất và cảnh quan trên toàn cầu.

Năm nay, Giải thưởng "Công ty Kiến trúc của năm - Architectural Firm of the Year" danh giá duy nhất được được Nhóm AMP và Ban giám khảo uy tín được trao cho Công ty Kiến trúc Võ Trọng Nghĩa dựa các khía cạnh của Thiết kế xuất sắc, sự đổi mới, sự đóng góp và chuyên môn trong suốt quá trình phát triển của công ty.

Nguồn: Võ Trọng Nghĩa Architects



Ảnh: Hiroyuki Oki