Công ty AI hàng đầu Thung lũng Silicon tiết lộ sự thật gây sốc: 90% code do AI tạo ra, lập trình viên và nhân viên văn phòng sẽ đi về đâu?

Chia sẻ trong podcast “Invest Like the Best” của Patrick O'Shaughnessy phát sóng hôm 13/5, ông Rao đã mô tả về môi trường làm việc tại Anthropic với các hệ thống AI ngày càng đảm nhận phần lớn các nhiệm vụ chuyên môn, từ kỹ thuật phần mềm đến lập báo cáo tài chính.

Trong khi đó, vai trò của con người đang dịch chuyển sang giám sát, đánh giá và hoạch định chiến lược.

Theo ông Rao, AI không thay thế hoàn toàn nhân sự mà đóng vai trò như một “chất xúc tác” giúp nâng cao năng suất lao động. “Điều đó cho phép chúng tôi hoàn thành nhiều công việc hơn.

Ngay cả khi mở rộng đội ngũ, nhân viên cũng sẽ làm việc hiệu quả hơn khi thành thạo cách sử dụng Claude trong nội bộ công ty”, ông nói, đồng thời nhận định xu hướng này đang bắt đầu xuất hiện ở nhiều doanh nghiệp khác.

Theo trang Business Insider (BI), nhận định của ông Rao phản ánh một hiện trạng chung ngày nay, thay vì loại bỏ hoàn toàn con người, AI sẽ tự động hóa phần lớn tác vụ thường nhật, còn nhân viên sẽ đảm nhiệm vai trò quản lý và kiểm soát hệ thống.

Ông Rao cho biết, hiện hơn 90% mã nguồn tại Anthropic được tạo ra bởi Claude, công cụ lập trình AI của công ty.

Không chỉ bộ phận kỹ thuật, nhóm tài chính của Anthropic cũng đang chứng kiến sự chuyển đổi mạnh mẽ. Công ty hiện sử dụng Claude để xây dựng báo cáo tài chính, trong khi quy trình rà soát tài chính hằng tháng đã hoàn thành tới 90-95% trước khi con người tham gia đánh giá và phân tích kết quả.

“Những báo cáo nội bộ trước đây mất hàng giờ để hoàn thành thì giờ chỉ cần khoảng 30 phút”, ông Rao tiết lộ.

Xu hướng của tương lai

Những chia sẻ từ Anthropic xuất hiện trong bối cảnh ngày càng nhiều doanh nghiệp trên thế giới đẩy mạnh tích hợp AI vào môi trường làm việc.

Một số công ty khuyến khích nhân viên ứng dụng AI để nâng cao hiệu suất, trong khi số khác đã tiến hành cắt giảm nhân sự với lý do công nghệ giúp tối ưu vận hành.

Theo vị giám đốc tài chính của Anthropic, việc gia tăng năng suất giúp nhân viên dành ít thời gian hơn cho việc tổng hợp dữ liệu và nhiều thời gian hơn cho các quyết định mang tính chiến lược.

Ông nhấn mạnh, Anthropic ưu tiên xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao thay vì chỉ mở rộng số lượng.

“Chúng tôi muốn sở hữu số lượng nhân sự có chuyên môn cao về nghiên cứu AI và các kỹ sư có năng lực nhiều nhất có thể. Khi kết hợp với những mô hình AI tốt nhất, đó sẽ là một công thức cực kỳ hiệu quả”, ông Rao nói.

AI sẽ đảm nhiệm các công việc văn phòng?

Sự thay đổi này đã làm dấy lên cuộc tranh luận ngày càng gay gắt giữa các nhà kinh tế và giám đốc điều hành về việc liệu AI cuối cùng sẽ thay thế hoàn toàn nhân viên văn phòng hay sẽ giúp họ làm việc hiệu quả hơn.

Một số chuyên gia lo ngại tự động hóa có thể khiến việc làm biến mất nhanh hơn tốc độ tạo ra công việc mới, trong khi nhiều ý kiến khác cho rằng năng suất gia tăng cuối cùng sẽ thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng.

Ông Rao nhận định khi nhân viên làm việc hiệu quả hơn nhờ AI, các doanh nghiệp thực tế vẫn sẽ tiếp tục mở rộng tuyển dụng bởi “không bao giờ thiếu việc để làm”.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Anthropic, bản chất của công việc văn phòng đang thay đổi nhanh chóng. Nhân viên ngày càng đóng vai trò giám sát các hệ thống AI thay vì trực tiếp xử lý thủ công, trong khi nhiều nhóm làm việc đã triển khai các “đội ngũ tác nhân AI” hoạt động đồng thời trên nhiều dự án.

“Ai cũng có thể trở thành người quản lý. Chúng ta mới chỉ ở giai đoạn đầu, nhưng tiềm năng về năng suất mà điều này mang lại là vô cùng lớn”, ông Rao nhận định.

Theo BI﻿