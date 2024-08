Công ty chứng khoán thay đổi quan điểm về khả năng NHNN tăng lãi suất điều hành

Ảnh minh họa

Trong báo cáo thị trường tiền tệ mới công bố, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết, xu hướng tăng giá của tiền đồng tiếp diễn trong tháng qua nhờ đồng USD giảm mạnh. Tại ngày 23/08, chỉ số đồng USD đã giảm về mức 100,7 - mức thấp nhất kể từ tháng 7/2023.

Theo VDSC, tuyên bố của chủ tịch Fed tại hội nghị Jackson Hole cuối thứ 6 tuần trước đã một lần nữa khẳng định thời điểm cắt giảm lãi suất của Fed đã đến. Tuy nhiên, số lần cắt giảm lãi suất và mức độ cắt giảm lãi suất của Fed có thể sẽ còn nhiều điều không chắc chắn ở phía trước, dù xác suất đang nghiêng về hướng Fed sẽ cắt giảm lãi suất nhanh hơn so với những gì họ đã dự kiến cách đây một vài tháng.

Tốc độ tăng giá của tiền đồng trong tháng 8 nhanh hơn tháng 7. Tỷ giá USD/VND bình quân trên thị trường chính thức đã giảm về 24.978 đồng/USD, giảm 1,1% so với cuối tháng trước. Tỷ giá bán tại Vietcombank cũng đã giảm về mức 25.050 đồng/USD tại ngày 26/08, thấp hơn 370 đồng/USD so với cuối tháng 7. Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá bán tại ngày 23/08 đã giảm về mức 25.280 đồng/USD, giảm 1,7% so với cuối tháng 7.

"Như vậy, tỷ giá USD/VND đã giảm nhanh hơn so với kỳ vọng của chúng tôi nhờ diễn biến suy yếu của đồng USD", VDSC cho biết. Theo đó, nhóm phân tích dự báo áp lực về nhu cầu USD tăng trở lại trong cuối quý 3 và đầu quý 4 cũng sẽ không gây áp lực đến triển vọng tỷ giá. Tỷ giá USD/VND cuối năm 2024 có thể dao động quanh mức 25.000 đồng/USD, tăng khoảng 3% so với cuối năm ngoái.

VDSC cũng cho biết, lãi suất trên thị trường mở cũng có sự điều chỉnh đáng chú ý trong tháng 8. Từ 05/08, NHNN đã điều chỉnh giảm 0,25 điểm % lãi suất kênh cầm cố và tín phiếu từ 4,5%/năm xuống còn 4,25%/năm. Tiếp đó, lãi suất phát hành tín phiếu được điều chỉnh giảm thêm 0,15 điểm % trong tuần trước xuống còn 4,15%/năm tại ngày 23/08.

Diễn biến này đi cùng với việc tỷ giá tiếp tục giảm trong tháng qua, đồng thời, NHNN cũng tận dụng việc Fed cắt giảm lãi suất điều hành trong tháng tới để điều chỉnh lãi suất điều hành trên thị trường mở.

"Với diễn biến tỷ giá hiện tại, NHNN cũng sẽ không cần phải nâng lãi suất điều hành để ứng phó với áp lực tỷ giá trong các tháng còn lại của năm", VDSC nhận định.

Trước đó, trong báo cáo công bố hồi đầu tháng 7, VDSC cho rằng NHNN phải đối diện với áp lực về tỷ giá trong nửa cuối năm 2024 và có khả năng phải tăng lãi suất điều hành. Nguyên nhân là sức mạnh của đồng USD được dự báo sẽ duy trì bởi (1) chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và các nước khác vẫn cao do Fed cắt lãi suất chậm hơn và ít hơn các NHTW khác, (2) nhiều nhà kinh tế cho rằng nếu Trump thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới sẽ khiến lạm phát tăng trở lại, từ đó ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của Fed, và (3) rủi ro địa chính trị kéo dài dẫn đến nhu cầu tích trữ USD như một kênh trú ẩn an toàn.

Dựa trên triển vọng này, nhóm phân tích cho rằng NHNN có thể phải tiếp tục tiêu hao dự trữ ngoại hối nếu muốn kiềm giữ tỷ giá. Do dự trữ ngoại hối của Việt Nam hạn hẹp trong khi nhu cầu đối với đồng USD thường tăng trong giai đoạn gần cuối năm. Điều này sẽ tiềm ẩn rủi ro việc tiêu hao dự trữ ngoại hối của NHNN không đạt được mục đích kiềm chế đà tăng của tỷ giá.

"Do đó, trong kịch bản không cầm cự được tiếp với dự trữ ngoại hối, NHNN sẽ nâng lãi suất điều hành thêm 25-50 điểm cơ bản (0,25 – 0,5 điểm %) trong nửa cuối năm 2024", VDSC cho biết trong Báo cáo vĩ mô tháng 7.