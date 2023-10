Công ty chuyên sản xuất phồng tôm trên sàn chứng khoán thu tiền tỷ mỗi ngày, lãi 9 tháng sụt giảm một nửa so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi (mã chứng khoán: BCF) đã công bố BCTC quý 3/2023 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2023.

Riêng quý 3, doanh thu thuần của công ty đạt 148 tỷ đồng, giảm hơn 8% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi ngày doanh nghiệp thu về hơn 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí giá vốn giảm ít hơn mức giảm doanh thu khiến lợi nhuận gộp sụt giảm 16% xuống còn 38 tỷ đồng. Biên lãi gộp quý 3/2023 đạt gần 26%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 12% lên gần 2 tỷ đồng, chủ yếu nhờ khoản lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ đóng góp hơn 1 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí khác, lợi nhuận sau thuế quý 3/2023 của Thực phẩm Bích Chi đạt hơn 20 tỷ đồng, giảm hơn 15% so với cùng kỳ năm 2022.

Giải trình về việc sụt giảm lợi nhuận sau thuế trong quý 3, Bích Chi cho biết do doanh thu bán hàng trong quý giảm cũng như giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023 , doanh thu thuần của doanh nghiệp này đạt 424 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 50 tỷ đồng, lần lượt giảm 23% và 49% so với thực hiện cùng kỳ 2022.

Tính đến cuối quý 3/2023, tổng tài sản của Thực phẩm Bích Chi đạt hơn 453 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn giảm 28 tỷ đồng so với hồi đầu năm ghi nhận 146 tỷ đồng. Về phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đạt 372 tỷ đồng, nợ phải trả giảm 32 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm còn gần 81 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Công ty còn phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối quý 3 đạt gần 36 tỷ đồng.

Được biết, Bích Chi được thành lập vào năm 1966, là một trong những doanh nghiệp đầu ngành của thị trường bánh phồng tôm trong nước cũng như xuất khẩu có cơ sở sản xuất chính ở Đồng Tháp. Sản phẩm chủ lực bên cạnh phồng tôm còn có các sản phẩm chế biến khác từ tinh bột như phở, cháo, nui, bánh tráng, bánh kẹo, bột dinh dưỡng...