Công ty con của Novaland - chủ siêu dự án The Grand Manhattan rút bớt tài sản bảo đảm của lô trái phiếu hơn 1.600 tỷ đồng

Theo công bố, năm 2022, Đất Việt huy động 1.600 tỷ đồng từ trái phiếu (không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm), kỳ hạn 36 tháng (từ 14/01/2022 tới 14/01/2025), lãi suất 10%/năm. Toàn bộ lô trái phiếu do Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã chứng khoán: TPB) là trái chủ duy nhất. Hiện tổng mệnh giá đang lưu hành là 1.440 tỷ đồng. Sau quá trình lấy ý kiến, trái chủ đồng ý cho Đất Việt sửa đổi tài sản bảo đảm của lô trái phiếu.

Theo đó, TPBank đồng ý cho các bên bảo đảm gồm Đất Việt, CTCP Kinh doanh Nhà NoVa, CTCP NoVaReal, CTCP Đầu tư Bất động sản Trường Tây, Công ty TNHH No Va Thảo Điền đang sử dụng tài sản bảo đảm để bảo đảm cho nghĩa vụ của Đất Việt liên quan đến trái phiếu, được tiếp tục dùng các tài sản đó bảo đảm cho nghĩa vụ của Đất Việt ở khoản tín dụng tại TPBank.

Khoản tín dụng có giá trị tối đa 2.350 tỷ đồng, TPBank cấp cho Đất Việt thực hiện dự án khu chung cư Cô Giang (dự án The Grand Manhattan), số 100 Cô Giang, phường Cô Giang, quận 1 do Đất Việt làm chủ đầu tư.

Theo đó, tài sản bảo đảm cần sử dụng gồm: quyền tài sản phát sinh tại dự án; toàn bộ số dư trên các toàn khoản chuyên thu liên quan đến dự án Grand Manhattan của NovaHomes tại TPBank và số dư trên tài khoản chuyên thu của NovaReal tại TPBank; 99.687% cổ phần tại Đất Việt thuộc sở hữu của các cổ đông Đất Việt, gồm 50.182% do Đầu tư Bất Động Sản Trường Tây sở hữu, 49.505% do No Va Thảo Điền sở hữu.

So với nghĩa vụ bảo đảm ban đầu thì việc sửa đổi đã bỏ bớt tài sản bảo đảm là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh ký kết giữa Đất Việt và Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley (công ty con của NVL) nhằm phát triển dự án Aqua Waterfront City; bất kỳ tài sản nào khác của các bên bảo đảm được dùng để bảo đảm cho nghĩa vụ được bảo đảm.

Chung cư Cô Giang tọa lạc tại số 100, đường Cô Giang, được xây dựng từ năm 1968, gồm 4 lô A, B, C, D. Sau thời gian dài sử dụng, chung cư xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2007, UBND TPHCM chấp thuận chủ trương cho liên danh Công ty TNHH Thủ đô Đất Việt và VinaCapital Group làm chủ đầu tư dự án xây dựng chung cư Cô Giang (sau này có tên thương mại là The Grand Manhattan).

Tuy nhiên, sau nhiều năm dự án vẫn không được triển khai xây dựng, đồng thời các cổ đông ban đầu cũng đã thoái hết vốn, dự án về tay Novaland. Đến năm 2018, dự án mới được rục rịch triển khai trở lại, tuy nhiên đến nay vẫn chậm tiến độ do còn vướng mắc.

Mới đây, UBND TP.HCM có văn bản số 588/TB-VP thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Phan Văn Mãi tại cuộc họp tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố (lần thứ 3, ngày 27/7/2023).

Đáng chú ý về việc xử lý dự án Chung cư Cô Giang (tên thương mại The Grand Manhattan), Sở Xây dựng TP.HCM được giao phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, các đơn vị liên quan khẩn trương xác định rõ phần diện tích thuộc diện được miễn tiền sử dụng đất theo quy định, thực hiện trước ngày 15/8/2023.