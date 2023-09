Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công - tiếp tục đà tăng trưởng bền vững

TTC IZ là đơn vị thành viên của Tập đoàn TTC - một trong những Tập đoàn kinh tế đầu tư đa ngành tại Việt Nam hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực: Nông nghiệp, Năng lượng, Bất động sản, Bất động sản Công nghiệp, Du lịch và Giáo dục, với hơn 120 đơn vị trực thuộc tại các tỉnh thành trên cả nước và Lào, Campuchia, Singapore, Úc,…



TTC IZ là hạt nhân của Tổng Công ty Bất động sản Công nghiệp Thành Thành Công (TTC IR). Lĩnh vực kinh doanh chính của TTC IZ là: Thực hiện đầu tư, xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và các dịch vụ đi kèm cung cấp cho khách hàng trong khu công nghiệp; Cho thuê kho - xưởng; Kinh doanh cảng thủy nội địa, cung cấp dịch vụ logistics trọn gói;…

Với mục đích tăng tính minh bạch và khách quan về chất lượng, hiệu quả hoạt động, TTC IZ đã chủ động xếp hạng tín nhiệm độc lập bởi một bên thứ ba nhằm cung cấp thông tin và đánh giá các rủi ro một cách đáng tin cậy cho các cổ đông, đối tác, khách hàng, nhà đầu tư. Theo đó, ngày 26/5/2023, Saigon Ratings đã công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với TTC IZ ở bậc "vnA" và triển vọng "Ổn định".



Saigon Ratings đánh giá TTC IZ thực hiện chính sách tài chính thận trọng và rủi ro tài chính hiện nay là ở mức thấp. Điều này, được phản ánh bởi số liệu tỷ lệ đòn bẩy đã giảm dần ở giai đoạn 2020 - 2022. Mặc dù khả năng tăng đòn bẩy 2 năm tiếp theo từ việc tăng nợ vay được đánh giá là tích cực vì nợ vay để đầu tư mở rộng dự án theo chu kỳ chiến lược. Tuy tăng đòn bẫy tài chính nhưng Công ty vẫn đảm bảo khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính bởi thanh khoản tiền mặt khá tốt và khả năng được tài trợ bởi các khoản vay dài hạn.

Kế hoạch phát triển kinh doanh trong năm 2024 và 2025, TTC IZ sẽ tiếp tục mở rộng khu công nghiệp hiện hữu, đầu tư khu công nghiệp tại Long An và cụm công nghiệp tại Tây Ninh.

Triển vọng của TTC IZ được đánh giá là "Ổn định" với nhận định rằng quỹ đất thương phẩm còn lại hơn 50 hecta tiếp tục cho khách hàng thuê trong năm 2023. Với 2 thị trường mục tiêu đó là (i) Thị trường trong nước: Tập trung khai thác nguồn khách hàng hiện hữu đang có nhu cầu mở rộng, di dời hoạt động sản xuất và (ii) Thị trường nước ngoài: Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU - là các quốc gia đang có sự dịch chuyển xu hướng đầu tư khỏi Trung Quốc.



Cũng trong năm 2023, TTC IZ sẽ tiếp nhận hệ thống kho cao cấp tại khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ, hệ thống kho tại Hải Phòng và đưa một phần dự án khu kho cảng vào khai thác sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cũng như gia tăng nguồn thu ổn định từ hoạt động cho thuê này.

TTC IZ ngày càng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, công tác cảnh quan khu công nghiệp, xây dựng khu công nghiệp sinh thái thông minh theo định hướng phát triển xanh bền vững.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, vốn chủ sở hữu so với cùng kỳ giảm nhẹ, còn gần 1,48 ngàn tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng từ 4,13 lần lên 4,39 lần, tương đương tổng nợ phải trả gần 6,5 ngàn tỷ đồng (trong đó có gần 5 ngàn tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện dài hạn không thuộc nghĩa vụ phải trả); Dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu giảm từ 0,2 lần còn 0,11 lần.



Kết quả kinh doanh riêng của TTC IZ ghi nhận doanh thu đạt 374 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 46 tỷ đồng. Mặc dù lợi nhuận sau giảm so với cùng kỳ do chi phí tài chính tăng trong bối cảnh lãi suất biến động và ngưng vốn hóa chi phí đầu tư hạ tầng khu công nghiệp nhưng doanh thu vẫn tăng trưởng gần 8% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy Công ty vẫn trên đà tăng trưởng tạo động lực phát triển kinh doanh với các dự án mới trong tương lai.

Dự phóng doanh thu mảng cho thuê khu công nghiệp của TTC IZ sẽ đạt mức tăng trưởng kép hàng năm là 22% giai đoạn 2023 - 2025. Kết quả xếp hạng tín nhiệm trên là nhờ sự tin tưởng, đồng hành của quý đối tác, khách hàng, cổ đông. Đây cũng là động lực giúp TTC IZ ngày càng hoàn chỉnh hơn hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt công tác cảnh quan khu công nghiệp, xây dựng khu công nghiệp sinh thái thông minh theo định hướng phát triển xanh bền vững. Bên cạnh đó, TTC IZ với chính sách giá cho thuê đất có tính cạnh tranh so với các khu công nghiệp khác trong khu vực nên khả năng TTC IZ vẫn duy trì tăng trưởng doanh thu ổn định trong 24 tháng tiếp theo.