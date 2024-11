Công ty của 'chiến thần' livestream Võ Hà Linh tăng vốn gấp gần 10 lần sau 4 năm hoạt động

Theo bản đăng ký kinh doanh công bố ngày 11/10, CTCP Thương mại và dịch vụ Hà Linh Official - công ty riêng của "chiến thần" livestream Võ Hà Linh thông báo tăng vốn điều lệ lên 19,5 tỷ đồng. Theo thông tin kê khai thuế, số lượng lao động chính thức của doanh nghiệp tại thời điểm tháng 6/2023 là 10 người.

Võ Hà Linh đã thành lập công ty riêng là CTCP Thương mại và dịch vụ Hà Linh Official, trụ sở tại thành phố Vinh, Nghệ An. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là quảng cáo do bà Võ Thị Hà Linh (sinh năm 1992) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc và người đại diện pháp luật.



Thời điểm thành lập, công ty này có vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Trong đó, Võ Thị Hà Linh góp 90% vốn, tương đương 1,8 tỷ đồng. 2 cá nhân khác là bà Nguyễn Thị Nga và bà Võ Thị Hoài Thương, mỗi người góp 5% vốn, tương đương 100 triệu đồng.



Đến tháng 9/2022, bà Võ Thị Hoài Thương (sinh năm 1991) được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc thay bà Võ Thị Hà Linh. Tuy nhiên, đến tháng 6/2023, chức vụ trên được chuyển về bà Linh.

Đây mới là lần thứ hai công ty này tăng vốn. Như vậy sau gần 4 năm hoạt động vốn điều lệ của CTCP Thương mại và dịch vụ Hà Linh Official tăng gần gấp 10 lần ban đầu.

Bà Võ Hà Linh được biết đến là một trong số KOL (người có sức ảnh hưởng) dẫn đầu doanh số bán hàng livestream tại Việt Nam. Hà Linh ban đầu nổi lên với các bài đánh giá và dùng thử mỹ phẩm, sau đó kiêm nhiệm thêm cả mảng livestream bán hàng.

Năm 2019, bà Hà Linh bà nổi lên khi làm Beauty Blogger (nhà sáng tạo nội dung trong mảng làm đại. Khi mới làm các clip review mỹ phẩm, ẩm thực, Hà Linh được biết tới với phong cách mô tả hết sức chân thực, khen chê rõ ràng. Bà dần gây dựng được uy tín và lòng tin của người hâm mộ, vào tháng 5/2020, cái tên Hà Linh mới thật sự nổi tiếng khi review mặt nạ Gạo đến từ thương hiệu nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Với sức ảnh hưởng lớn trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và YouTube, bà Hà Linh đã tạo ra những phiên livestream bán hàng thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi đồng thời. Trong phiên livestream ngày 11/11 vừa qua trên TikTok Shop, "chiến thần" Võ Hà Linh giữ vị trí tốp 1 khi đạt hơn 7,7 triệu lượt xem và 145.321 lượt tương tác.

Võ Hà Linh đã khiến nhiều người xem bất ngờ khi có thời điểm thu hút hơn 500.000 người xem cùng lúc. Trong phiên, KOL này cho biết đạt gần 1,4 triệu đơn hàng được chốt trong livestream. Nhờ sự tương tác lớn, các sản phẩm trong livestream của cô thường nhanh chóng "cháy hàng", mang lại doanh thu đáng kể.



Ngoài vai trò doanh nhân, Võ Hà Linh hiện là một trong những KOL có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, với 5,2 triệu người theo dõi trên TikTok và 2,15 triệu người đăng ký trên YouTube.