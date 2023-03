Công ty của nữ đại gia Phan Thị Phương Thảo bị mở thủ tục phá sản

TAND tỉnh Long An vừa ban hành quyết định số 01 mở thủ tục phá sản đối với Công ty CP Khang Thông, địa chỉ tại Khu phức hợp giải trí Khang Thông (dự án Happyland) ở xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Người đại diện theo pháp luật là ông Phan Dũng Chinh, Tổng giám đốc.

Theo đó, việc tòa ra quyết định dựa trên đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Công ty CP Công nghệ cao LIOA và xét thấy có các căn cứ xác định Công ty Khang Thông mất khả năng thanh toán. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định mở thủ tục phá sản Công ty Khang Thông, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho TAND tỉnh Long An, quản tài viên, doanh nghiệp quản lý và thanh lý tài sản là Công ty Hợp danh Quản lý và thanh lý tài sản Thiên Thanh tại TP.HCM.

Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản là ông Trần Tấn Quốc, Thẩm phán TAND tỉnh Long An.

Mất khả năng thanh toán, Công ty CP Khang Thông, chủ đầu tư dự án Happyland bị mở thủ phá sản. Ảnh: Sơn Nhung.

Trước đó, hồi tháng 7/2022, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã có quyết định đề nghị TAND tỉnh Long An xem xét mở thủ tục phá sản đối với Công ty Khang Thông do TAND tỉnh Long An đã ban hành quyết định không mở thủ tục phá sản đối với công ty này.

Theo tìm hiểu, ngoài khoản nợ hơn 6,7 tỷ đồng với phía LIOA, Khang Thông đang phải thi hành án hơn 11 tỷ đồng của 6 bản án khác. Ngoài ra, công ty còn phải thi hành bản án phải thanh toán lương cho người lao động.

Sau khi TAND tỉnh Long An ra quyết định nêu trên, phía Khang Thông đã có đơn đề nghị xem xét lại quyết định mở thủ tục phá sản. Công ty này cho rằng, tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Khang Thông và LIOA vẫn chưa giải quyết xong. Do đó, công ty đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét hủy quyết định mở thủ tục phá sản.

Hồi tháng 10/2020, theo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Khang, phía LIOA cho biết, trong quá trình kinh doanh công ty có ký hợp đồng nguyên tắc với Khang Thông vào ngày ngày 2/1/2019.

Trước khi ký kết hợp đồng, LIOA đã cung cấp đầy đủ tài liệu thể hiện hình dáng, kết cấu, tính năng, hiệu quả, thông số kỹ thuật, giá cả... của các sản phẩm để bên mua lựa chọn. Bên bán còn lắp dựng demo nhóm sản phẩm khả thi phù hợp tại trước khu nhà của Ban quản lý dự án Happyland để Khang Thông lựa chọn một cách kỹ lưỡng trước khi quyết định ký hợp đồng mua bán.

Bên cạnh đó, LIOA đã tăng ca tổ chức sản xuất để cung cấp hàng hoá kịp tiến độ của Khang Thông trong thời gian rất ngắn. Bên mua đã nhận đủ, đúng hàng hóa và tổ chức thuê thi công lắp đặt. Bên mua đã ký biên bản đối chiếu xác nhận công nợ lần 1 vào ngày 31/1/2019 và lần 2 vào ngày 10/6/2019. Tuy nhiên, Khang Thông đã không thực hiện thanh toán như đã cam kết.

Ngày 15/11/2019, tại biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ cho thấy, Khang Thông còn nợ LIOA số tiền là hơn 6,7 tỷ đồng. Sau 3 lần gửi văn bản đề nghị thanh toán nợ và nhiều lần liên hệ trực tiếp, LIOA cho rằng, phía Khang Thông vẫn không thanh toán.

Vì vậy, LIOA làm đơn đề nghị TAND huyện Bến Lức, tỉnh Long An ban hành quyết định mở thủ tục phá sản đối với Khang Thông do không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán theo quy định.

Chủ đầu tư Happyland là ai?

Dự án Happyland hay còn gọi là "xứ sở hạnh phúc" có diện tích rộng 688ha (nằm ở xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Dự án này còn nằm trong đề án Phát triển du lịch tỉnh Long An đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

Ngày 14/2/2011, Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Phú An (công ty con của Khang Thông) khởi động khu phức hợp giải trí Happyland với tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD. Quy mô giai đoạn 1 của dự án 338ha, giai đoạn 2 là 350ha.

Trong quy hoạch tổng thể dự án, Khang Thông đầu tư khoảng 600 triệu USD xây dựng công viên chủ đề 100ha. Các hạng mục còn lại chủ yếu kêu gọi các đối tác lớn trong và ngoài nước đầu tư. Công trình dự kiến hoàn thành vào quý II/2014.

Phía Khang Thông từng kỳ vọng Happyland không đơn thuần là một công viên mà trong khu phức hợp này bao gồm nhiều hạng mục phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí, mua sắm… lưu trú, hội nghị và sản xuất chương trình.

Tuy nhiên, kể từ ngày khởi công, dự án "đứng hình" khoảng 6 năm. chậm trễ mất khoảng. Đến cuối năm 2018, phía Khang Thông đã chính thức đưa 1 phần dự án đi vào hoạt động và cho biết, dự án đã hoàn tất toàn bộ các thủ tục pháp lý, hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật, bồi thường giải phóng mặt bằng, đã động thổ, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng.

Nhắc đến Happyland của Khang Thông là nhắc đến tên tuổi của nữ đại gia Phan Thị Phương Thảo, SN 1965 với vai trò là Chủ tịch HĐQT. Bà chủ Happyland được biết đến là một trong những nữ doanh nhân tiếng tăm ở phía Nam trong hơn 10 năm qua.

Vị nữ tướng quê Long An thời còn trẻ có hành trình khởi nghiệp gian truân và đầy nước mắt. Về sau, bà đã dấn thân vào con đường kinh doanh và thành lập ra nhiều công ty con thuộc Khang Thông. Tuy nhiên, khi phát triển Happyland cũng là thời điểm, doanh nghiệp của bà để lại nhiều tai tiếng bởi những khoản nợ lớn và cũng chính bà cũng đã từng bị cấm xuất cảnh vì lý do này.