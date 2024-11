Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiết lộ sẽ làm mẫu xe nhỏ hơn cả VF 3: Giá dự đoán "rẻ ngỡ ngàng"

Theo chia sẻ của bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc kinh doanh VinFast toàn cầu, VinFast sắp ra mắt một mẫu xe điện mới. Theo đó, mẫu xe mới này có tên là M-Green (M là viết tắt của mini), có kích thước nhỏ gọn hơn so với VF 3.

Trên thực tế, VF 3 là mẫu xe nhỏ nhất của VinFast hiện nay, với chiều dài x rộng x cao là 3.190 x 1.679 x 1.622 mm, trục cơ sở 2.075 mm, khoảng sáng gầm 191 mm. Xe VF 3 có giá 240 triệu đồng cho bản thuê pin và 322 triệu đồng cho bản mua pin.

Theo lãnh đạo kinh doanh của VinFast, mẫu xe mini mới được thiết kế để phục vụ cho nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ là taxi và các nền tảng gọi xe công nghệ. Thông tin này được cho là cũng khá trùng khớp với thông tin được Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam đăng tải vào cuối tháng 9 về việc VinFast đã đăng ký bản quyền kiểu dáng của một mẫu ô tô điện mới. Theo mẫu phác thảo này, mẫu xe mini có ngoại hình khá mềm mại, nhỏ hơn VF 3. Phong cách của mẫu xe này gây liên tưởng tới những mẫu Smart ForTwo ở Châu Âu, nằm ở phân khúc xe mini với 2 cửa ra vào và khả năng chỉ có 2 ghế ngồi.

Đại diện của VinFast cho biết, dòng xe M-Green sẽ tập trung tối ưu hóa chi phí đầu vào và vận hành, thiết kế phù hợp nhu cầu di chuyển của thị trường dịch vụ. Ngoài M-Green, VinFast cũng sẽ định vị dòng Green là lựa chọn chuyên biệt cho dịch vụ vận tải, trong đó bao gồm LimoGreen, một mẫu xe MPV điện 7 chỗ phục vụ nhu cầu xe dịch vụ cao cấp.

Hình ảnh mẫu xe điện mini được VinFast nộp đơn đăng ký bản quyền vào đầu năm nay.

Theo đại diện của VinFast, mục đích của VF 3 hướng đến là xe cá nhân tiện dụng, phù hợp là chiếc xe thứ hai cho gia đình hoặc chiếc đầu tiên của một số người trẻ. Trong khi đó, chiếc M-Green sắp ra mắt được nghiên cứu và phát triển để chuyên chạy dịch vụ. Do hướng tới khách hàng chạy dịch vụ, taxi nên nhiều khả năng mẫu xe mini này sẽ được trang bị ở mức cơ bản để có mức giá thấp.

Hiện VinFast chưa tiết lộ về mức giá của M-Green cũng như thời gian cụ thể mà dòng xe này được bán ra thị trường. Tuy nhiên, theo nhận định của giới chuyên gia, nếu quy chiếu theo VF 3 thì mẫu xe điện cỡ nhỏ này được kỳ vọng sẽ có mức giá bán trong khoảng từ 150 – 200 triệu đồng.

Có thể thấy rằng, sau khi ra mắt hàng loạt mẫu xe điện trải dài ở các phân khúc, hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang tập trung mạnh vào mảng xe mini. Đây cũng là mảng có tiềm năng mang lại doanh số tốt hơn cho hãng, đồng thời là phân khúc gần như không vấp phải sự cạnh tranh nào.

Cổ phiếu VinFast tăng vọt sau thông tin về chiếc xe mini mới

Xe VF 3 có giá 240 triệu đồng cho bản thuê pin và 322 triệu đồng cho bản mua pin. Ảnh: VFS

Theo đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 27/11 ở Mỹ, cổ phiếu VFS của VinFast Auto tăng mạnh gần 8% lên mức 4,26 USD/CP. Đây là phiên tăng thứ hai liên tiếp của cổ phiếu này.

Như vậy, với mức giá 4,26 USD/CP, vốn hóa thị trường của VinFast đã đạt tới mức 9,9 tỷ USD , tăng 1 bậc trong bảng xếp hạng vốn hóa các hãng xe điện, đồng thời xếp thứ 6 toàn cầu ở ngành này.

Mới đây, trong báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2024, VinFast đã bàn giao tổng cộng 21.912 xe điện, tăng 66% so với quý II và tăng 115% so với cùng kỳ của năm 2023.

Đáng chú ý, tổng doanh thu quý III/2024 của VinFast đạt 12.326 tỷ đồng, tăng 49,3% so với cùng kỳ năm 2023. Dù vẫn ghi nhận lỗ gộp 2.957 tỷ đồng, nhưng con số này giảm 45,6% so với quý II trước đó. Hơn nữa, biên lợi nhuận gộp được cải thiện rõ rệt, từ âm 62,7% trong quý trước xuống âm 24%. Lỗ ròng trong quý III/2024 cũng giảm còn 13.251 tỷ đồng, thấp hơn 29,4% so với quý II và 14,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh đó, VinFast còn công bố kế hoạch xây dựng thêm nhà máy mới nhằm đáp ứng nhu cầu đang ngày càng gia tăng đối với các mẫu xe phân khúc giá thấp. Cụ thể, VinFast có kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất ở tỉnh Hà Tĩnh để chuyên sản xuất các mẫu xe điện phổ thông VF 3 và VF 5. Đồng thời VinFast dự kiến áp dụng mô hình thuê dài hạn để tối ưu dòng tiền đầu tư ban đầu.

Nhà máy mới này được thiết kế với công suất tối đa 300.000 xe/năm và dự kiến khởi công tháng 12/2024, đi vào hoạt động năm 2025.