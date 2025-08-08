Công ty do ông Phùng Anh Tuấn làm Chủ tịch bất ngờ bị công an khám xét

Ngày 6/8/2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt khám xét 6 công ty trên địa bàn xã Hàm Thắng.

Công an đã có mặt tại 3 địa điểm ở xã Hàm Thắng, trong đó có Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Hồng Ngọc Việt.﻿

Công ty Hồng Ngọc Việt có ngành nghề kinh doanh là môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ, kinh doanh dịch vụ mua bán nợ do ông Phùng Anh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật.

Ông Phùng Anh Tuấn còn đại diện khoảng hơn 100 công ty ở Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương…

Ngay sau khi có mặt tại trụ sở các công ty, Công an tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với các cá nhân có liên quan bên trong.﻿

Công ty Hồng Ngọc Việt được thành lập ngày 9/5/2022 với vốn điều lệ ban đầu 1 tỷ đồng. Trong đó, ông Phùng Anh Tuấn góp 900 triệu đồng, 2 cổ đông khác là ông Trần Minh Luân và Nguyễn Quốc Tuyên mỗi người góp 50 triệu đồng. Công ty chuyên kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất nông nghiệp và giống cây trồng



Chỉ sau 4 tháng hoạt động, doanh nghiệp đã nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng, và chưa đầy một năm sau tiếp tục tăng mạnh lên 110 tỷ đồng.



Đến tháng 1/2025, Hồng Ngọc Việt chuyển hướng sang lĩnh vực dịch vụ tài chính, bổ sung ngành nghề môi giới, tư vấn và kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.﻿