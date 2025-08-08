Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty do ông Phùng Anh Tuấn làm Chủ tịch bất ngờ bị công an khám xét

08-08-2025 - 11:03 AM | Doanh nghiệp

Công ty do ông Phùng Anh Tuấn làm Chủ tịch bất ngờ bị công an khám xét

Ông Phùng Anh Tuấn còn đại diện khoảng hơn 100 công ty ở Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương…

Ngày 6/8/2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt khám xét 6 công ty trên địa bàn xã Hàm Thắng.

Công an đã có mặt tại 3 địa điểm ở xã Hàm Thắng, trong đó có Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Hồng Ngọc Việt.﻿

Công ty do ông Phùng Anh Tuấn làm Chủ tịch bất ngờ bị công an khám xét- Ảnh 1.

Công ty Hồng Ngọc Việt có ngành nghề kinh doanh là môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ, kinh doanh dịch vụ mua bán nợ do ông Phùng Anh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật.

Ông Phùng Anh Tuấn còn đại diện khoảng hơn 100 công ty ở Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương…

Ngay sau khi có mặt tại trụ sở các công ty, Công an tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với các cá nhân có liên quan bên trong.﻿

Công ty Hồng Ngọc Việt được thành lập ngày 9/5/2022 với vốn điều lệ ban đầu 1 tỷ đồng. Trong đó, ông Phùng Anh Tuấn góp 900 triệu đồng, 2 cổ đông khác là ông Trần Minh Luân và Nguyễn Quốc Tuyên mỗi người góp 50 triệu đồng. Công ty chuyên kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất nông nghiệp và giống cây trồng

Công ty do ông Phùng Anh Tuấn làm Chủ tịch bất ngờ bị công an khám xét- Ảnh 2.

Chỉ sau 4 tháng hoạt động, doanh nghiệp đã nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng, và chưa đầy một năm sau tiếp tục tăng mạnh lên 110 tỷ đồng.

Đến tháng 1/2025, Hồng Ngọc Việt chuyển hướng sang lĩnh vực dịch vụ tài chính, bổ sung ngành nghề môi giới, tư vấn và kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.﻿

Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Z Holding vì sao bị bắt tạm giam, khám xét chỗ ở?

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chào sàn ngày 8/8, cổ phiếu F88 tăng trần lên giá 888.800 đồng, "chắc chân" thị giá lớn nhất sàn chứng khoán Việt

Chào sàn ngày 8/8, cổ phiếu F88 tăng trần lên giá 888.800 đồng, "chắc chân" thị giá lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nổi bật

Tiết lộ tình hình cho thuê đất của các 'ông lớn' bất động sản KCN trong 6T2025: Thuế quan Mỹ có cản trở tăng trưởng?

Tiết lộ tình hình cho thuê đất của các 'ông lớn' bất động sản KCN trong 6T2025: Thuế quan Mỹ có cản trở tăng trưởng? Nổi bật

Vinmec và Đại học Quốc gia TP.HCM hợp tác chiến lược nâng cao chất lượng y tế

Vinmec và Đại học Quốc gia TP.HCM hợp tác chiến lược nâng cao chất lượng y tế

11:00 , 08/08/2025
Công ty năng lượng VinEnergo của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có những khách hàng đầu tiên

Công ty năng lượng VinEnergo của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có những khách hàng đầu tiên

10:07 , 08/08/2025
Công bố 10 Công ty Bảo hiểm nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Công bố 10 Công ty Bảo hiểm nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

08:08 , 08/08/2025
Tăng tốc mở mới, WinCommerce có lãi quý thứ 4 liên tiếp

Tăng tốc mở mới, WinCommerce có lãi quý thứ 4 liên tiếp

08:00 , 08/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên