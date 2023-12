Công ty may chi hơn 5 tỷ đồng tặng 17.000 bình chữa cháy, buộc sẵn sau xe nhân viên: Dẫu khó khăn vẫn duy trì lương tháng gần 10 triệu đồng cho công nhân

Mới đây, một doanh nghiệp ở Thái Bình đã gây xôn xao khi tặng mỗi người lao động một bình chữa cháy, không những thế còn buộc sẵn lên xe máy cho nhân viên. Theo tìm hiểu, công ty này đã đầu tư hơn 5,1 tỷ đồng mua gần 17.000 bình cứu hỏa dành tặng cán bộ, công nhân viên công ty. Đây là một hoạt động nằm trong chương trình trang bị kiến thức và thiết bị phòng cháy chữa cháy của Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ).

(Ảnh: Công ty Tân Đệ)

Năm ngoái, hình ảnh những phần quà Tết được sắp xếp đồng đều, “đợi sẵn” trên xe của công nhân viên khi tan ca từng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội cũng xuất phát từ doanh nghiệp này. Tổng giá trị quà Tết Nguyên đán năm 2023 được trao đến hơn 18.000 người lao động lên tới 32 tỷ đồng; chưa kể đến tiền thưởng.

Ảnh: Công ty Tân Đệ)

Thành lập năm 2004, Công ty Sản xuất hành thể thao (Công ty Tân Đệ) chuyên gia công các mặt hàng thể thao cho các thương hiệu lớn như The North Face, Under Armour, REI, Black Diamond. Công ty đặt trụ sở chính tại Capital Place (Ba Đình, Hà Nội) - tòa văn phòng cho thuê đắt nhất Hà Nội. Trong khi đó, 8 trong số 9 nhà máy của Tân Đệ đặt tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở tỉnh Thái Bình, 1 nhà máy đặt ở Hưng Yên.



Năm 2021, tổng sản phẩm xuất khẩu của Tân Đệ đạt 12,5 triệu sản phẩm, doanh thu xuất khẩu đạt 7.600 tỷ đồng; năm 2022 tổng sản phẩm xuất khẩu đạt 16,7 triệu sản phẩm, tăng 34%, doanh thu xuất khẩu đạt 9.800 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2021. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2022 đạt 10,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 10% so với năm 2021.

Tuy nhiên, cũng như các doanh nghiệp trong ngành dệt may, thời gian qua Công ty Tân Đệ gặp nhiều khó khăn do sụt giảm số lượng đơn hàng sản xuất, xuất khẩu và giá trị của các đơn hàng giảm. Dẫu vậy, công ty này cho biết đã tích cực xúc tiến thương mại, nỗ lực tìm kiếm thêm các đơn hàng sản xuất, chấp nhận ký kết cả những đơn hàng không có lợi nhuận nhằm bảo đảm đủ việc làm, thu nhập ổn định cuộc sống cho người lao động. Quy mô nhân sự của Tân Đệ cũng không có nhiều thay đổi, hiện đạt khoảng 17.000 người.

Nói với báo Lao Động, ông Lê Tuấn Thiên - Bí thư Đảng ủy, Phụ trách nhà máy Tân Đệ 1 - Công ty CP Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) cho biết: “Bằng những nỗ lực của ban lãnh đạo và công đoàn công ty phối hợp chặt chẽ, nên thời điểm này, Công ty Tân Đệ vẫn đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Hiện nay, khu vực nhà máy Tân Đệ 1 có trên 2.000 công nhân, theo báo cáo 6 tháng đầu năm, thu nhập nhập bình quân của công nhân khoảng 9,7 triệu đồng/người/tháng”.

Đây là con số tích cực trong bối cảnh ngành dệt may vẫn đối mặt với tình trạng thiếu đơn hàng, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm số lượng lớn công nhân viên.

Năm 2024, đơn hàng công ty đã nhận được tăng hơn 10% so với năm 2023, do đó công ty chú trọng duy trì ổn định nguồn lực hiện có, tuyển dụng bổ sung bù đắp số lao động đã nghỉ do chuyển đổi nghề và tuyển mở rộng thêm 5 chuyền sản xuất nhà máy Tân Đệ 10 tại huyện Tiền Hải (Thái Bình) để thực hiện các đơn hàng đã ký kết.