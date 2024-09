Công ty mẹ An Phát Holdings báo lỗ ròng 40,2 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024

Theo HNX, công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính bán niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings cho thấy công ty mẹ An Phát Holdings lỗ sau thuế hơn 40,2 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm trong khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 271 tỷ đồng.

Nguồn: HNX

Đáng chú ý, vốn chủ sở hữu của công ty mẹ và hợp nhất của An Phát Holdings đều có sự sụt giảm. Cụ thể, kết thúc 6 tháng đầu năm 2024, vốn của sở hữu của công ty mẹ An Phát Holdings ở mức 2.252,6 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 2.595,3 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, vốn chủ hợp nhất của doanh nghiệp có trụ sở chính tại Nam Sách (Hải Dương) vào thời điểm cuối quý 2/2024 cũng giảm nhẹ về 5.940 tỷ đồng so với mức 6.069 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023.

Trong một diễn biến đáng chú ý liên quan đến cổ phiếu và kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (Mã: APH trên sàn HoSE), mới đây, Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa quyết định tiếp tục giữ cổ phiếu APH trong diện cảnh báo. Trong khi đó, loạt lãnh đạo tập đoàn này đăng ký bán ra lượng lớn cổ phiếu APH, bao gồm Chủ tịch tập đoàn muốn thoái toàn bộ vốn.

Cụ thể, cổ phiếu APH bị giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định của Tổng Giám đốc HoSE. Nguyên nhân cụ thể được HoSE công bố là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất của An Phát Holdings tại ngày 30/6/2024 đang âm 141,6 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2024 đã soát xét, An Phát Holdings ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.640 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế cao gấp 6 lần, đạt 271 tỷ đồng. Qua đó, hoàn thành 86% kế hoạch lợi nhuận cả năm nay.

Ban lãnh đạo An Phát Holdings cho biết, lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2024 tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ là nhờ giá hạt nhựa ổn định giúp lợi nhuận gộp tăng 38%. Đồng thời, nhờ hưởng lợi từ tỷ giá nên doanh thu tài chính trong kỳ cũng có sự cải thiện tích cực.

Mặc dù có kết quả tích cực nhưng An Phát Holdings vẫn chưa thể hết lỗ lũy kế. Điều này đã khiến cổ phiếu APH vẫn trong diện cảnh báo.

Cổ phiếu APH chính thức bị rơi vào diện cảnh báo từ ngày 3/4/2024. Kể từ đó đến nay, thị giá cổ phiếu này biến động liên tục. Kết phiên giao dịch 30/8, giá cổ phiếu APH đạt 7.350 đồng/cổ phiếu, giảm 32% sau 03 tháng.

Trong bối cảnh cổ phiếu đang trên đà giảm giá, các lãnh đạo An Phát Holdings lại liên tục đăng ký bán ra cổ phiếu.

Trong đó, ông Phạm Ánh Dương - Chủ tịch HĐQT An Phát Holdings đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu APH hiện đang sở hữu là 11,87 triệu đơn vị, tương đương 4,87% vốn cổ phần An Phát Holdings từ ngày 27/8 đến 25/9/2024.

Ngoài ra, 4 thành viên nội bộ khác của An Phát Holdings cũng đăng ký bán ra 2,5 triệu cổ phiếu APH. Cụ thể, bà Hòa Thị Thu Hà và bà Trần Thị Thoản, đều giữ Phó tổng giám đốc công ty muốn bán toàn bộ cổ phần đang nắm giữ. Mỗi người hiện đang sở hữu 500.000 cổ phiếu, tương đương 0,21% vốn điều lệ.

Ông Phạm Đỗ Huy Cường - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc An Phát Holdings và bà Nguyễn Thị Liên - Phó Chủ tịch thường trực kiêm Phó tổng giám đốc công ty đều đăng ký bán ra 750.000 cổ phiếu mỗi người. Qua đó, tỷ lệ sở hữu của 2 thành viên này dự kiến còn lại lần lượt là 0,46% và 0,05% vốn điều lệ.

Tại một diễn biến có liên quan, An Phát Holdings đang chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Công ty này dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung điều lệ và các nội dung khác trong Đại hội sắp tới. Nội dung chi tiết sẽ được công ty công bố trong những ngày tới đây.