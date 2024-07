Công ty mẹ Cao Su Phước Hòa báo lãi giảm 77% trong quý 2/2024

CTCP Cao Su Phước Hòa (mã PHR) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý 2/2024 với doanh thu thuần đạt hơn 186 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng chậm hơn doanh thu giúp lợi nhuận gộp tăng vọt 81% lên 21 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm mạnh 73% so với cùng kỳ xuống gần 9 tỷ đồng do khoản cổ tức, lợi nhuận được chia đều giảm. Mặc dù các loại chi phí như tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm so với cùng kỳ, song lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 19 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, công ty mẹ PHR ghi nhận doanh thu đạt 455 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 36 tỷ đồng giảm 89% so với cùng kỳ.

Năm 2024, công ty mẹ PHR đặt kế hoạch đạt 1.455 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 245 tỷ đồng, lần lượt giảm 10% và 47% so với cùng kỳ. Như vậy, sau hai quý, công ty mới thực hiện được 15% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của công ty đạt 3.103 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Lượng tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh 68% xuống con vỏn vẹn 38 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hàng tồn kho cũng giảm 37% xuống 137 tỷ đồng.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của công ty mẹ PHR là khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết với 1.360 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6, đơn vị có 6 công ty con, 2 công ty liên kết.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả tính đến cuối quý 2 cũng giảm mạnh 51% xuống còn 210 tỷ đồng, trong đó nợ vay giảm hơn một nửa so với đầu năm còn 30 tỷ đồng.

CTCP Cao su Phước Hòa là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. PHR chính thức niêm yết trên sàn HSX từ năm 2009. PHR tập trung 2 lĩnh vực kinh doanh chính là Cao su và Khu công nghiệp.

PHR hiện là một trong 5 công ty có diện tích đất cao su lớn trong ngành, tổng quy mô khoảng 15.277ha. Với lợi thế về quỹ đất cao su lớn, PHR có kế hoạch chuyển đổi 6.000ha đất cao su sang khu công nghiệp gồm KCN Tân Bình giai đoạn 2; KCN - đô thị - dịch vụ Hội Nghĩa, Bình Mỹ; KCN Tân Lập 1.