Công ty mẹ SSI báo lãi trước thuế quý 3 tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, dư nợ margin hơn 19.000 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán SSI vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý 3 với tổng doanh thu đạt 1.994 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế (LNTT) gần 937 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 11% so với cùng kỳ 2023.

Về kết quả hợp nhất, SSI ước doanh thu đạt 2.076 tỷ đồng và LNTT đạt 979 tỷ đồng trong quý 3. Lũy kế 9 tháng đầu năm, SSI ước đạt 6.452 tỷ đồng tổng doanh thu và 2.981 tỷ đồng LNTT, hoàn thành lần lượt 80% và 88% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 2024 thông qua.

Về cơ cấu, mảng Dịch vụ Chứng khoán (DVCK) ghi nhận doanh thu gần 905 tỷ đồng trong quý 3, chiếm tỷ trọng trong tổng doanh thu với 45%.

Trong đó, nghiệp vụ Môi giới, lưu ký, tư vấn đầu tư và khác quý 3 đạt doanh thu 356 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, nghiệp vụ Môi giới, lưu ký và tư vấn đầu tư ghi nhận doanh thu đạt 1.394 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Trong quý 3, thanh khoản toàn thị trường có mức sụt giảm hơn 20% so với giai đoạn 6 tháng đầu năm. Thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, và chứng quyền có đảm bảo của SSI tại HoSE trong quý 3 tiếp tục duy trì nằm trong top 2 thị trường với 8,84%.

Nghiệp vụ Cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt doanh thu gần 549 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay margin của SSI đạt hơn 19.000 tỷ đồng, tăng 29,8% so với thời điểm cuối năm 2023 nhờ vào những biến động tích cực của thị trường. Luỹ kế 9 tháng, SSI đạt 1.509 tỷ đồng doanh thu từ Cho vay ký quỹ, tăng 34% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động Đầu tư đạt 991 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ và đóng góp 50% vào tổng doanh thu hoạt động. Lũy kế 9 tháng, mảng Đầu tư đem về 2.942 tỷ đồng doanh thu, tăng 38% so với cùng kỳ. Mảng đầu tư có kết quả khả quan nhờ xu hướng tăng trưởng của thị trường chứng khoán và đóng góp lớn từ các khoản đầu tư giấy tờ có giá, danh mục trái phiếu do SSI đầu tư đảm bảo tính tín nhiệm, thanh khoản cao và luôn được thanh toán gốc, lãi đúng hạn.

Doanh thu từ Nguồn vốn & Kinh doanh tài chính ghi nhận 95 tỷ đồng, chiếm 5% tổng doanh thu. Tính trong 9 tháng đầu năm, Nguồn vốn ghi nhận doanh thu đạt 390 tỷ. Đây là mảng kinh doanh truyền thống dựa trên quy mô tổng tài sản, quan hệ với các định chế tài chính và môi trường lãi suất từng thời điểm.

Mảng Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư và Khác - SSI tiếp tục đồng hành với khách hàng trong quá trình tư vấn cho các giao dịch huy động vốn chủ sở hữu và trái phiếu. Doanh thu của mảng Ngân hàng đầu tư sẽ tích cực hơn trong các quý tiếp theo.

Tại thời điểm 30/9/2024, Công ty mẹ SSI có tổng tài sản đạt 65.335 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt gần 23.333 tỷ đồng.