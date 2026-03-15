Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty mẹ vừa thoái hơn 10 triệu cổ phiếu, 1 doanh nghiệp địa ốc lập tức sang tay hơn 170 căn shophouse

15-03-2026 - 17:08 PM | Doanh nghiệp

Tập đoàn Taseco vừa giảm tỷ lệ sở hữu tại Taseco Land xuống 60% sau giao dịch thỏa thuận hơn 10 triệu cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco (Taseco Group) đã hoàn tất bán ra 10.067.347 cổ phiếu TAL của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land). Đợt thoái vốn được thực hiện qua phương thức giao dịch thỏa thuận từ ngày 05/03/2026 đến ngày 13/03/2026.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu TAL mà Taseco Group nắm giữ giảm từ 226,067 triệu (tương đương 62,80%) xuống còn 216 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ 60% vốn điều lệ.

Với tỷ lệ này, Taseco Group vẫn tiếp tục duy trì vị thế công ty mẹ nắm quyền chi phối tại Taseco Land.

Tính theo giá thị trường, số cổ phiếu này trị giá hơn 400 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, Taseco Land khép lại năm 2025 với doanh thu thuần đạt hơn 3.730 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 675 tỷ đồng.

Bước sang quý I/2026, hoạt động bán hàng của Taseco Land ghi nhận số liệu cụ thể qua sự kiện mở bán dự án Central Square Thái Nguyên vào ngày 14/03/2026. Bảng hàng gồm 174 căn shophouse thuộc trục phố đi bộ dài 330m kết hợp quảng trường sự kiện đã đạt tỷ lệ giao dịch 98% ngay trong phiên mở bán.

Sau Central Square Thái Nguyên, Taseco Land dự kiến tiếp tục triển khai mở bán hàng loạt dự án quy mô lớn với đa dạng các loại hình tại các địa phương phía Bắc.

Kết quả bán hàng từ dự án tại Thái Nguyên cùng các dự án đang triển khai như Long Biên Central (Hà Nội), Central Riverside (Thanh Hóa) và Khu công nghiệp Đồng Văn 3 (Ninh Bình) là cơ sở để Taseco Land cập nhật lại kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Theo đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 13.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 356% và 451% so với kết quả thực hiện của năm 2025.

Nhằm hiện thực hóa các chỉ tiêu tài chính này, Taseco Land dự kiến tiếp tục đưa ra thị trường các dự án quy mô lớn tại khu vực phía Bắc. Các dự án trọng điểm trong giai đoạn tới bao gồm Khu đô thị quy mô 115 ha tại Duy Tiên (Ninh Bình), dự án Trung Văn – Tố Hữu (Hà Nội) và Khu công nghiệp Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Nguồn cung từ đa dạng các phân khúc, từ bất động sản đô thị đến bất động sản khu công nghiệp, được ban lãnh đạo doanh nghiệp sử dụng làm công cụ mở rộng quy mô doanh thu và duy trì biên lợi nhuận trong chu kỳ mới của thị trường.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên