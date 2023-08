Công ty than lớn thứ 2 Việt Nam lãi hơn 400 tỷ trong 6 tháng đầu năm, gấp 2,1 lần cùng kỳ

Tổng Công ty Đông Bắc vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính bán niên năm 2023. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty đạt 417 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE) tăng lên 18,9%.

Trước đó, Tổng công ty cho biết trong 5 tháng đầu năm 2023, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó: sản xuất than: 3,2 triệu tấn (đạt 48% KH năm), tiêu thụ than: 4,4 triệu tấn (đạt 44% KH năm), doanh thu trên 10.952 tỷ đồng (đạt 46% KH năm), lợi nhuận trước thuế: 500 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 1.525 tỷ đồng (đạt 58% KH năm).

Vốn chủ sở hữu của Tổng công ty tại ngày 30/6 ở mức 2.207 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu là 4,27, tương ứng với giá trị nợ phải trả ở mức 9.426 tỷ đồng, giảm 8% so với cuối quý 2/2022. Tổng tài sản ở mức 11.633 tỷ đồng.

Trong đó, nợ trái phiếu của Tổng công ty khoảng 700 tỷ đồng. Được biết, Tổng công ty Đông Bắc chỉ phát hành một lô trái phiếu mã DBCCH2126001 vào tháng 6/2021, có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào tháng 6/2026 với giá trị hiện tại đang lưu hành 700 tỷ đồng.

Mục đích phát hành trái phiếu là để bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh, thanh toán các chi phí mua nguyên vật liệu, mua than, các chi phí thường xuyên khác của Tổng công ty.

Toàn bộ lô trái phiếu này được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Quảng Ninh mua vào. 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Tổng công ty đã trả lãi trái phiếu gần 35 tỷ đồng.

Được thành lập năm 1994 trên cơ sở sáp nhập các đơn vị khai thác than của quân đội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Tổng công ty Đông Bắc - trực thuộc Bộ Quốc phòng - là công ty than có quy mô lớn thứ 2 Việt Nam sau Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV).

Các sản phẩm của TCT Đông Bắc gồm có than cục, than cám, than bùn và than Đồng giao – Ninh Bình. Kể từ năm 2019, sản lượng sản xuất của TCT này bắt đầu vượt lên trên 6 triệu tấn/năm và sản lượng tiêu thụ vượt qua mốc 10 triệu tấn/năm.