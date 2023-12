Công ty thuộc họ Vinaconex vừa thu về 120 tỷ đồng từ bán cổ phiếu để trả nợ ngân hàng

Công ty cổ phần Vinaconex 25 (Vinaconex 25; HNX: VCC) vừa có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về Kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, Vinaconex 25 đã phân phối 12 triệu cổ phiếu, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, phương thức chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền tại ngày chốt danh sách cổ đông theo tỷ lệ 1:1, thời gian từ ngày 5/10 đến 16/11/2023. Toàn bộ cổ phiếu đã được Vinaconex 25 phân phối hết cho 125 nhà đầu tư, gồm 124 nhà đầu tư trong nước và 1 nhà đầu tư nước ngoài, thu về 120 tỷ đồng.

Tiền thu được dùng để thanh toán khế ước vay ngân hàng đến hạn trả trong năm 2023. Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Quảng Nam (số tiền 80 tỷ đồng) và hợp đồng vay hạn mức ký với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Quảng Nam (số tiền 40 tỷ đồng).

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 có trụ sở chính tại Đà Nẵng, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư kinh doanh bất động sản và một số lĩnh vực khác. Hiện nay là một trong những đơn vị thành viên chiến lược của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex; HoSE: VCG).

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2023, Vinaconex 25 báo lãi 1,8 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ.

Các khoản phải thu ngắn hạn và Hàng tồn kho chiếm phần lớn giá trị tài sản ngắn hạn của Vinaconex 25.

Trong đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 19% so với cùng kỳ, đạt 304 tỷ đồng; Giá vốn hàng bán, tăng 20% so với cùng kỳ, lên 279 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp chỉ đạt 24,6 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đem về cho Vinaconex 25 hơn 1,6 tỷ đồng, cùng kỳ con số này chỉ khiêm tốn 262 triệu đồng. Tuy nhiên, các chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt tăng so với cung kỳ năm 2022.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Vinaconex chỉ đạt 2,3 tỷ đồng, giảm 14,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Vinaconex 25 ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 5 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến cuối tháng 9/2023, tổng tài sản của Vinaconex 25, tăng gần 4% so với đầu năm, lên 1.239 tỷ đồng. Nợ phải trả của doanh nghiệp là 1.091 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn là 1.066 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tài sản ngắn hạn của Vinaconex 25 là 1.191 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn là 554 tỷ đồng; hàng tồn kho là 495 tỷ đồng. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp này vào cuối tháng 9/2023 chỉ còn 8 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch ngày 06/12, cổ phiếu VCC đang được giao dịch ở ngưỡng 14.500 đồng/cổ phiếu.