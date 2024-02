Công ty xổ số cuối năm đem hàng triệu cổ phần đi bán đấu giá nhưng ế chỏng chơ

Cập nhật mới nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có thông báo về việc hủy đấu giá chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang.



HoSE cho biết, tính tới thời điểm 16h00 ngày 31/01/2024, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia và nộp tiền cọc mua chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (AFX), trên hệ thống chào bán cạnh tranh của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận không có nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh.

Do đó, cuộc chào bán cạnh tranh này không đủ điều kiện để tổ chức và do vậy cuộc chào bán cạnh tranh được coi là không thành công.

Trước đó, Xổ số Kiến thiết An Giang đã đem 3.018.750 cổ phần AFX (tương ứng 8,63% vốn) ra đấu giá trọn lô với giá khởi điểm là 19.838 đồng/cổ phần, tương ứng tổng giá trị cả lô cổ phần vào khoảng 60 tỷ đồng. Đây là toàn bộ lượng cổ phần mà Xổ số Kiến thiết An Giang nắm giữ tại AFX. Thời gian nộp tiền cọc từ 8h ngày 19/12/2023 đến 16h ngày 25/12/2023. Dự kiến buổi đấu giá diễn ra vào 8/1/2024. Tuy nhiên do không có nhà đầu tư đăng ký khiến buổi đấu giá không thể thực hiện.

Về tình hình kinh doanh, đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang, doanh nghiệp công bố doanh thu cả năm 2023 đạt 6.380 tỷ đồng, đạt 103,7% kế hoạch. Tổng lợi nhuận đạt 844,5 tỷ đồng, đạt 109,5% kế hoạch. Nộp ngân sách 1.835,3 tỷ đồng, tăng 4,1% so với kế hoạch đề ra.

Hướng tới 2024, Xổ số kiến thiết An Giang phấn đấu doanh thu tiêu thụ bằng mức năm 2023 trở lên, tỷ lệ tiêu thụ vé số ít nhất 99,99%, nộp ngân sách ít nhất 1.870 tỷ đồng…

Còn tại Nông sản Thực phẩm An Giang (AFX), doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là chế biến thức ăn chăn nuôi thủy sản; kinh doanh chế biến lương thực. Doanh thu thuần cả năm 2023 đạt 2.137 tỷ đồng, tăng trưởng 33%. Khấu trừ chi phí, AFX lãi sau thuế gần 27 tỷ đồng, giảm nhẹ 7% so với thực hiện năm trước.

Trên thị trường, cổ phiếu AFX chốt phiên 2/2 đạt 8.700 đồng/cp, thấp hơn nửa so với giá đấu giá của Xổ số kiến thiết An Giang.