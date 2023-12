Công ty Xuyên Việt Oil nợ xấu gần 5.500 tỷ tại 4 ngân hàng

Nguồn ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân

Ngày 14/12/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Đức Thọ trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Trước đó, ngày 8/9, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an (A09) đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Cơ quan an ninh điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hai bà: Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil; Nguyễn Thị Như Phương - Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil. Cả hai lãnh đạo của Công ty Xuyên Việt Oil bị điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Được biết, Xuyên Việt Oil là một trong số gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước, được quyền xuất nhập khẩu xăng dầu.

Dữ liệu chúng tôi có được cho thấy, vào cuối tháng 8, Xuyên Việt Oil có dư nợ gần 5.500 tỷ tại 4 ngân hàng trong nước, tất cả đều thuộc nhóm nợ xấu. Trong đó có 3 ngân hàng thuộc nhóm Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước và 1 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân.

Cụ thể, Ngân hàng B. có 2 khoản cho vay tại Xuyên Việt Oil với giá trị lần lượt là gần 789 tỷ đồng và 1.365 tỷ đồng. Tất cả đều thuộc nhóm nợ xấu.

Ngân hàng V. cho Xuyên Việt Oil vay gần 815 tỷ đồng và hiện đang nằm trong nhóm nợ xấu.

Ngân hàng A. cho Xuyên Việt Oil vay gần 78 tỷ đồng. Đây là khoản nợ thuộc nhóm có khả năng mất vốn.

Ngân hàng tư nhân S. vào cuối tháng 8 cho Xuyên Việt Oil vay gần 953 tỷ đồng và 60,8 triệu USD (tương đương 1.450 tỷ đồng). Khoản nợ này cũng đã rơi vào nhóm nợ xấu.

Trước đó, Công ty Xuyên Việt Oil gây chú ý của dư luận khi liên tục được nhắc đến trong các văn bản kiến nghị về việc không được hải quan giải quyết nhập khẩu xăng, dầu vì công ty chậm nộp thuế, số thuế cưỡng chế lên tới trên 684 tỷ đồng. Do nợ thuế lớn, Cục Thuế TPHCM cũng có văn bản đề nghị hải quan tạm dừng thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Xuyên Việt Oil theo quy định tại Nghị định 126/2020.

Số liệu của Cục Thuế TPHCM cũng cho thấy, tính đến hết ngày 30/6/2023, Công ty Xuyên Việt Oil nợ tổng cộng 1.531 tỷ đồng tiền thuế. Đặc biệt, số tiền Quỹ Bình ổn xăng dầu hình thành tại doanh nghiệp này cũng là con số rất lớn, lên tới hàng trăm tỷ đồng. Cũng theo số liệu của cơ quan thuế, Xuyên Việt Oil là doanh nghiệp đứng đầu danh sách nợ thuế với 1.529 tỷ đồng và nhiều lần bị cơ quan thuế nhắc nhở, bêu tên.

Xuyên Việt Oil (trụ sở chính tại 465-467 Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM) có giấy đăng ký kinh doanh lần đầu vào năm 2005 và được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu vào tháng 8/2016. Đây là đối tác thường xuyên của hai nhà máy lọc dầu lớn nhất nhì Việt Nam là Nhà máy Nghi Sơn và Lọc dầu Dung Quất. Thị phần chủ yếu của doanh nghiệp này nằm tại một số tỉnh khu vực Tây Nguyên và TP.HCM.

Theo báo cáo thay đổi đăng ký doanh nghiệp mới nhất, Xuyên Việt Oil có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng với chỉ 2 cố đông góp vốn. Trong đó, bà Mai Thị Hồng Hạnh nắm 98% vốn, 2% còn lại thuộc sở hữu của bà Mai Thị Ngọc Trinh.