Công việc gần đây của Phương Oanh

Mới đây, diễn viên Phương Oanh thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh mới trên trang cá nhân. Không phải hình ảnh trên phim trường hay một dự án truyền hình, nữ diễn viên lần này xuất hiện trong vai trò người mẫu cho bộ sưu tập của một thương hiệu thời trang Việt Nam.

Trên Facebook cá nhân ngày 8/11, Phương Oanh đăng tải loạt ảnh diện các thiết kế công sở thanh lịch, dưới bình luận nữ diễn viên còn gắn link để khán giả có thể tham khảo các sản phẩm.Trên TikTok, cô cũng chia sẻ video hậu trường ghi lại quá trình làm tóc, trang điểm và chuẩn bị cho buổi chụp. Những hình ảnh mới nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt yêu thích cùng nhiều bình luận từ khán giả.

Đây cũng là một trong những hoạt động công việc đáng chú ý gần đây của nữ diễn viên sinh năm 1989, trong thời gian cô chưa có thêm dự án phim mới được công bố.

Hình ảnh mới được Phương Oanh đăng tải

Trở lại làm mẫu ảnh, hợp tác với thương hiệu thời trang

Thực tế, bộ ảnh mới của Phương Oanh được thực hiện từ giữa tháng 10/2026. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên nhận lời làm mẫu ảnh sau nhiều năm tập trung cho công việc diễn xuất.

Một thành viên trong ê-kíp cho biết dù đã lâu không thực hiện công việc này, Phương Oanh vẫn nhanh chóng bắt nhịp, phối hợp tốt với mọi người và tạo không khí vui vẻ trong suốt buổi chụp. Cô cũng tranh thủ đưa hai con song sinh đến chơi cùng trong giờ nghỉ giải lao.

Trong những hình ảnh mới, nữ diễn viên xuất hiện với phong cách nữ tính, thanh lịch. Các thiết kế áo khoác, chân váy và trang phục mang tông đỏ, nâu, be giúp cô khoe vẻ ngoài chỉn chu ở tuổi 37. Dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc và phong cách thời trang của Phương Oanh.

Thực tế, thời trang không phải lĩnh vực xa lạ với nữ diễn viên. Trước khi được biết đến rộng rãi qua các bộ phim truyền hình, cô từng có thời gian làm người mẫu. Năm 2022, Phương Oanh còn ra mắt thương hiệu thời trang riêng mang tên Miah, trực tiếp tham gia vào các khâu thiết kế, lựa chọn sản phẩm và quảng bá.

Bởi vậy, việc tiếp tục hợp tác với các thương hiệu thời trang cho thấy Phương Oanh vẫn duy trì sự quan tâm đối với lĩnh vực từng gắn bó trong những năm đầu hoạt động nghệ thuật.

Chưa có phim mới, Phương Oanh vẫn bận rộn với công việc kinh doanh và quảng cáo

Trên màn ảnh nhỏ, dự án gần nhất có sự tham gia của Phương Oanh là Gió ngang khoảng trời xanh, phát sóng năm 2025. Trong phim, cô đảm nhận vai Mỹ Anh, đánh dấu màn trở lại truyền hình sau khoảng 4 năm kể từ Hương vị tình thân.

Tính đến đầu tháng 11/2026, Phương Oanh chưa công bố dự án phim tiếp theo. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn duy trì các hoạt động nghề nghiệp khác, đặc biệt là kinh doanh, quảng cáo và sản xuất nội dung trên mạng xã hội.

Trong 1 vlog được chia sẻ tối 7/11, Phương Oanh tiết lộ lịch trình làm việc hàng ngày của mình. Theo nữ diễn viên, kể từ khi kinh doanh và làm mẹ, cô không còn thói quen ngủ nướng như trước. Một ngày của Phương Oanh thường bắt đầu từ 6h30 sáng. Sau khi đưa hai con đi học, cô trở về giải quyết công việc trực tuyến, gặp gỡ đối tác hoặc lên kịch bản cho các vlog quảng cáo. Buổi chiều muộn, nữ diễn viên thường dành thời gian cho gia đình và sở thích nấu nướng.

Phương Oanh đã có nhiều thay đổi trong cuộc sống

Không chỉ làm việc trong nước, Phương Oanh còn có những chuyến công tác nước ngoài. Cụ thể, giữa tháng 10/2026, cô sang Hàn Quốc để làm mẫu ảnh và quay quảng cáo cho một thương hiệu thời trang. Trong chuyến đi này, nữ diễn viên đưa hai con Jimmy và Jenny đi cùng, kết hợp công việc với các hoạt động trải nghiệm dành cho hai bé.

Những chia sẻ mới cho thấy Phương Oanh đang sắp xếp lịch trình tương đối linh hoạt, vừa duy trì công việc cá nhân, vừa dành thời gian cho gia đình.

Tiếp tục với "Bếp nàng Ỉn", hé lộ mong muốn trong tương lai

Bên cạnh các hoạt động thời trang và quảng cáo, Phương Oanh còn duy trì một nội dung quen thuộc trên mạng xã hội: series nấu ăn "Bếp nàng Ỉn".

Từ tháng 3/2026, nữ diễn viên đã cập nhật trở lại các vlog ẩm thực sau một thời gian gián đoạn. Trong những tháng gần đây, cô thường xuyên chia sẻ quá trình chế biến các món ăn gia đình, từ cháo ếch Singapore đến bún cá Hà Nội và nhiều món ăn mang hương vị truyền thống.

Các video không chỉ ghi lại công thức nấu ăn mà còn cho thấy một khía cạnh khác của Phương Oanh ngoài màn ảnh. Thay vì xuất hiện qua những nhân vật truyền hình, cô trực tiếp trò chuyện với người xem, chia sẻ kinh nghiệm và những khoảnh khắc đời thường trong căn bếp.

Phương Oanh tích cực trở lại với căn bếp quen thuộc

Về định hướng tương lai, Phương Oanh bày tỏ mong muốn tiếp tục làm việc, khám phá những điều mới và theo đuổi các mục tiêu cá nhân. Cô cho rằng khi bước vào những giai đoạn khác nhau của cuộc sống, mỗi người có thể thay đổi thứ tự ưu tiên nhưng không nhất thiết phải từ bỏ sở thích hay đam mê riêng.

Ảnh FBNV