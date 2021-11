COVID-19 chống và chung sống - Những giải pháp tối ưu từ Nhã Đạt

Nguy và cơ trước đại dịch COVID-19

Nhiều nghiên cứu cho thấy virus gây COVID-19 lây nhiễm rất nhanh qua các hạt siêu nhỏ lơ lửng trong không khí. Thực tế đã chứng minh, dù cố thủ trong nhà, hạn chế tối đa tiếp xúc nhiều tháng liền, số ca dương tính vẫn tăng liên tục trên toàn quốc. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, hàng nghìn ngôi nhà tại hàng trăm con hẻm khắp các phường, quận có không gian hạn chế, thông thoáng kém, lây nhiễm lan truyền tạo nên các ổ dịch lớn trong cộng đồng.

Đại dịch buộc chúng ta phải có giải pháp để chống và chung sống. Đại dịch khiến chúng ta thay đổi nhận thức chăm sóc sức khỏe, thói quen sinh hoạt, hành vi sống. Đại dịch làm bộc lộ khiếm khuyết của nhà ở hiện nay. Chúng ta không có cách nào khác ngoài việc thay đổi từ chính ngôi nhà đang ở.

Bất động sản chống và chung sống cùng COVID-19

Theo công ty CBRE Việt Nam (Nguoilaodong 7/9/2021), dù kinh tế khó khăn do dịch Covid-19 thì nhu cầu nhà ở vẫn luôn cao, do càng trong dịch bệnh, người dân càng mong muốn sở hữu một ngôi nhà riêng an toàn.

Thống kê từ các công ty nghiên cứu thị trường cho thấy, ngành bất động sản đã có sự dịch chuyển đáng kể từ khi có dịch COVID-19, hàng loạt các dự án bất động sản chăm sóc sức khỏe lên ngôi.

Trong đó, khu biệt lập Ny’ah Phú Định ở quận 8 do công ty Nhã Đạt thiết kế, xây dựng và phát triển thu hút sự quan tâm bởi lần đầu áp dụng các giải pháp nâng cấp nhà ở nhằm chống và chung sống cùng COVID-19.



Cụ thể: Tại từng ngôi nhà Ny’ah, Nhã Đạt đưa ra các giải pháp nhằm chủ động thổi khí tươi vào nhà, đảm bảo thoáng và mát kể cả khi đóng kín cửa; không khí sạch khuẩn nhờ bảo vệ kép từ việc khử khuẩn và lọc bụi mịn; đảm bảo chất lượng khí sạch không bị rò rì uế khí; và thiết kế phòng dành cho F0 tại nhà. Đối với toàn khu nhà, Nhã Đạt lắp đặt Tủ khử khuẩn từ ngoài cổng ra vào để việc giao nhận là an toàn nhất; và các tiện ích chung của khu có khoảng cách phù hợp giãn cách giúp cư dân tiếp cận được nguồn kháng thể tự nhiên là cây xanh, công viên, sân chơi, ban công, vv.

COVID-19 chống và chung sống: 6 giải pháp nâng cấp nhà Ny’ah.

Có thể nói, nhà Ny’ah là ngôi nhà tiên phong trên thị thường được thiết kế để chống và chung sống cùng COVID-19!

Cùng Nhã Đạt tìm kiếm "chất liệu hạnh phúc" cho cuộc sống bạn

Khu biệt lập Ny'ah Phú Định, quận 8

Đặc biệt, từ nay đến hết 31/12/2021, Nhã Đạt tư vấn miễn phí các giải pháp chống và chung sống COVID-19 cho nhà hiện hữu, giúp mọi người có thể tự áp dụng để nâng tầm ngôi nhà mình đang ở, bảo vệ cuộc sống của gia đình trước thực trạng dịch bệnh hiện nay.

Với sứ mệnh đem đến các "chất liệu hạnh phúc" cho cuộc sống người sử dụng nhà, Nhã Đạt đã không ngừng sáng tạo và tìm kiếm trong suốt quá trình hoạt động. Các "chất liệu hạnh phúc" Nhã Đạt đã đưa vào nhà Ny’ah từ năm 2018 đến nay có thể kể đến thang biến hóa giúp "định nghĩa lại nhà phố", thổi khí tươi vào nhà giúp thở sạch cả đêm, ứng dụng smarthome ByteLife bật tắt đèn tự động giúp thảnh thơi, nuông chiều nhịp sinh hoạt cơ thể, quản lý toàn khu với phí quản lý 0 đồng, vv. Các giải pháp nâng cấp nhà ở chống và chung sống COVID-19 lần này là thêm một "chất liệu hạnh phúc" Nhã Đạt đưa vào cuộc sống bạn./.

