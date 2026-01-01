Crypto tại Việt Nam: Thực tế thị trường đi trước hành lang pháp lý

Trong bối cảnh kinh tế số toàn cầu tăng tốc, Việt Nam tiếp tục được ghi nhận là một trong những quốc gia có mức độ tiếp nhận tài sản mã hóa (crypto) cao hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Không chỉ thể hiện qua quy mô giao dịch lớn, thị trường crypto tại Việt Nam còn cho thấy sự tham gia sâu rộng của người dùng, đặt ra yêu cầu ngày càng rõ ràng đối với việc hoàn thiện hành lang pháp lý để quản lý và định hướng lĩnh vực này.



Theo các báo cáo phân tích blockchain quốc tế, trong giai đoạn từ tháng 7/2024 đến tháng 6/2025, tổng giá trị giao dịch tài sản số tại Việt Nam ước đạt khoảng 220–230 tỷ USD, tăng hơn 50% so với giai đoạn trước. Việt Nam đồng thời liên tục nằm trong nhóm 5 quốc gia có tỷ lệ chấp nhận crypto cao nhất thế giới, vượt qua nhiều nền kinh tế phát triển về mức độ phổ cập người dùng.

Không chỉ dừng lại ở các con số giao dịch, khảo sát hành vi nhà đầu tư trong năm 2025 cho thấy mức độ thâm nhập của crypto vào đời sống kinh tế – xã hội đã đạt ngưỡng đáng chú ý. Ước tính khoảng 20–25% người dùng internet tại Việt Nam từng sở hữu hoặc giao dịch tài sản mã hóa, trong đó phần lớn là nhà đầu tư cá nhân, tập trung ở nhóm tuổi 18–40. Điều này phản ánh rõ xu hướng dịch chuyển của dòng vốn cá nhân sang các kênh tài sản số trong bối cảnh công nghệ ngày càng phổ cập.

Đáng chú ý, khảo sát cũng cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong tiêu chí lựa chọn sàn giao dịch. Khi được hỏi về các yếu tố quan trọng nhất, nhà đầu tư ưu tiên ba tiêu chí hàng đầu gồm an toàn – bảo mật (70,5%), có quỹ bảo hiểm và cơ chế bồi thường khi xảy ra sự cố (69,5%) và thanh khoản cao (69,5%). Những con số này cho thấy nhà đầu tư Việt Nam không còn đặt lợi nhuận ngắn hạn lên trên tất cả, mà ngày càng quan tâm đến yếu tố an toàn hệ thống và khả năng bảo vệ quyền lợi khi rủi ro xảy ra.

Đây cũng chính là lý do khiến các sàn giao dịch quốc tế như Binance hay Bybit duy trì được lợi thế trên thị trường Việt Nam, nhờ công bố rõ ràng các chuẩn bảo mật, vận hành quỹ bảo hiểm và bảo đảm độ sâu thanh khoản. Ngược lại, kết quả khảo sát đặt ra yêu cầu rõ ràng đối với các sàn crypto trong nước: nếu muốn tạo dựng niềm tin, các sàn không chỉ cần năng lực kỹ thuật, mà còn phải chứng minh được tính minh bạch, khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm và thanh khoản đủ lớn – những yếu tố gắn chặt với khung pháp lý và cơ chế giám sát.

Bên cạnh đó, khảo sát cũng phản ánh tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế. Khi được hỏi về khả năng sử dụng sàn crypto Việt Nam, hơn 50% nhà đầu tư lựa chọn phương án "chờ thêm thông tin". Trong nhóm này, 71,8% quan tâm nhất đến thuế và phí giao dịch, tiếp theo là việc cấp phép hoạt động của sàn (67,4%) và cơ chế bảo vệ người dùng (58%). Những con số này cho thấy niềm tin thị trường chưa được hình thành đầy đủ, đặc biệt trong bối cảnh chính sách còn đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Trong các mối quan tâm nêu trên, chính sách thuế nổi lên là vấn đề được theo dõi sát sao nhất trong năm 2025. Nhiều nhà đầu tư bày tỏ sự đồng tình với đề xuất của Bộ Tài chính về việc áp dụng mức thuế 0,1% trên giá trị giao dịch crypto, thu theo cơ chế khấu trừ tại nguồn, tức sàn giao dịch sẽ tự động giữ lại khoản thuế cho mỗi lệnh mua – bán và nộp trực tiếp cho cơ quan thuế. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng cho thấy chưa có phương án thuế nào nhận được sự đồng thuận áp đảo, phản ánh sự phân hóa quan điểm và tâm lý chờ đợi quyết định cuối cùng từ phía Nhà nước.

Trên phương diện chính sách, năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cách tiếp cận của Việt Nam đối với tài sản số. Việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa, cùng với Luật Công nghiệp Công nghệ số được Quốc hội thông qua, đã bước đầu định hình hành lang pháp lý cho lĩnh vực này. Theo kết quả cuộc khảo sát thị trường tài sản số Việt Nam do Kyros Ventures, Coin68 và BingX phối hợp thực hiện, nhiều nhà đầu tư cho biết họ đã biết đến Nghị quyết 05 và kỳ vọng sớm có các văn bản hướng dẫn cụ thể, đặc biệt liên quan đến cấp phép sàn giao dịch, cơ chế bảo vệ người dùng và chính sách thuế.

Cách tiếp cận này cho thấy Việt Nam không lựa chọn cấm đoán cực đoan, nhưng cũng không buông lỏng quản lý. Thị trường crypto được nhìn nhận như một thực tế khách quan của nền kinh tế số, song cần được điều tiết thông qua các quy định rõ ràng về an toàn hệ thống, minh bạch vận hành và trách nhiệm của các chủ thể tham gia.

Việc Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm quốc gia tiếp nhận crypto hàng đầu khu vực vì thế không chỉ là một con số thống kê, mà phản ánh thực tế thị trường đã đi trước chính sách. Trong giai đoạn tới, thách thức lớn nhất không nằm ở việc có hay không tài sản số, mà là khả năng hoàn thiện kịp thời một khung pháp lý rõ ràng, ổn định và đủ sức tạo dựng niềm tin, để crypto có thể chuyển từ thị trường tự phát sang một cấu phần được quản lý chính thức của nền kinh tế số Việt Nam.