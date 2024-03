Crystal Holidays Harbour Vân Đồn vào top khách sạn trọng điểm của Centara Hotels & Resorts

Theo đó, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn là 1 trong 5 khách sạn trọng điểm của Tập đoàn này giai đoạn 2024-2027.

Bài toán nâng tầm du lịch Việt

Sau hơn 3 năm bị ảnh hưởng bởi Covid-19, ngành du lịch Việt Nam đang dần phục hồi nhưng còn chậm. Lượng du khách tuy có tăng nhưng chủ yếu là khách nội địa (chiếm hơn 80%), khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2023 chỉ đạt 12,6 triệu lượt, trong khi Malaysia đạt trên 29 triệu, Thái Lan trên 27 triệu. Ngoài lý do mức chi tiêu du lịch toàn cầu thấp do xung đột, chiến tranh, lạm phát… thì còn một lý do nữa là thị trường du lịch trong nước cần được làm mới với những điểm đến mới lạ, hấp dẫn du khách và được kết nối với hệ thống du lịch toàn cầu.

Bởi vậy, sự ra mắt của Crystal Holidays Harbour Vân Đồn được kỳ vọng sẽ thổi làn gió mới vào thị trường du lịch phía Bắc, đánh thức tiềm năng du lịch to lớn của Vân Đồn và vịnh Bái Tử Long. Dự án được đầu tư bài bản, đồng bộ theo tiêu chuẩn 5* quốc tế cùng sự quản lý vận hành chuyên nghiệp của Centara Hotels & Resorts - một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới về du lịch sẽ góp phần thay đổi diện mạo du lịch của Vân Đồn nói riêng và vùng Đông Bắc tổ quốc nói chung.

Truyền thông Thái Lan đưa tin Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sẽ khai trương năm 2025 và trở thành dự án động lực của Centara Hotels & Resorts giai đoạn 2024-2027. (Nguồn: Traveldailymedia, Thái Lan).

Thông qua việc hợp tác giữa chủ đầu tư và các thương hiệu quản lý nổi tiếng sẽ giúp các khách sạn được quản lý vận hành một cách chuyên nghiệp, dịch vụ được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn thương hiệu, giúp nâng tầm thị trường du lịch Việt trong cuộc đua cạnh tranh với khu vực và thế giới. Thời gian qua hàng loạt tên tuổi lớn trong lĩnh vực quản lý khách sạn như: Centara Hotels & Resorts, Accor, Marriott, InterContinental, Hilton... đều gia nhập cuộc chơi và đem đến làn gió mới cho ngành du lịch Việt Nam.

Cái bắt tay chiến lược vì lợi ích khách hàng

Là thành viên chủ chốt của Central Group (Thái Lan), mạng lưới khách sạn của Centara Hotels & Resorts trải khắp Châu Á từ Maldives, Sri Lanka, Lào, Thái Lan, Myanmar, Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Oman, Qatar, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia đến UAE... Tại Việt Nam, Centara đang vận hành rất thành công khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Mũi Né (Phan Thiết), dự án được Luxury Lifestyle Awards Resorts bình chọn là "Khu nghỉ dưỡng sang trọng tốt nhất dành cho gia đình tại Việt Nam năm 2023".

Lễ ký kết Hợp đồng quản lý vận hành Centara Hotel & Residences Vân Đồn giữa Tập đoàn Everland và Tập đoàn Centara Hotels & Resorts tại Bangkok (Thái Lan) vào tháng 3/2023.

Tiếp theo Centara Mirage Mũi Né, Tập đoàn Centara lựa chọn Crystal Holidays Harbour Vân Đồn để mở rộng kinh doanh tại phía Bắc Việt Nam. Theo Ông Andrew Langston - Phó chủ tịch cấp cao phụ trách thát triển kinh doanh của Centara Hotels & Resorts: "Crystal Holidays Harbour Vân Đồn là tổ hợp nghỉ dưỡng với đầy đủ tiện ích vui chơi giải trí cao cấp. Dự án được thừa hưởng hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ với đầy đủ hệ thống sân bay, đường cao tốc, cảng biển, sở hữu vị trí đắc địa ngay bên bờ vịnh Bái Tử Long và trung tâm thương cảng Vân Đồn xưa nên hội đủ các yếu tố để trở thành một địa chỉ du lịch mới đầy hấp dẫn. Việc sở hữu hơn 2.000 phòng khách sạn và căn hộ du lịch, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ ngồi và trung tâm thương mại rộng lớn có thể đáp ứng mọi nhu cầu từ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, mua sắm đến hội nghị hội thảo của khách hàng trong và ngoài nước".

Với kinh nghiệm quản lý khách sạn trên toàn cầu và tại Việt Nam, Centara sẽ hoạch định chiến lược quản lý, vận hành Crystal Holidays Harbour Vân Đồn một cách tối ưu và hiệu quả, biến dự án thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước với tỷ lệ khai thác phòng luôn ở mức cao và ổn định, làm gia tăng giá trị sản phẩm BĐS của dự án, đem lại lợi ích cho khách hàng.

"Centara Mirage Mũi Né và Crystal Holidays Harbour Vân Đồn có khá nhiều điểm tương đồng như có số lượng phòng lớn, nhiều tiện ích, vị trí đắc địa tại các địa phương có nhiều dư địa phát triển du lịch. Chúng tôi sẽ tập trung vào tệp khách hàng truyền thống, trung thành cùng thương hiệu Centara với chủ lực là nhóm khách gia đình. Centara Hotels & Resorts đã nhận được rất nhiều giải thưởng bình chọn cho hạng mục khách sạn & resort tốt nhất dành cho gia đình do các tổ chức uy tín về du lịch trao tặng. Do vậy chúng tôi tin tưởng rằng Crystal Holidays Vân Đồn sẽ sớm gặt hái thành công như các khách sạn khác của Centara sau khi đi vào vận hành" - Ông Andrew Langston khẳng định.

Nếu như Crystal Holidays Harbour Vân Đồn được ví như "Thế giới trong lòng di sản", thì kinh nghiệm quản lý của Centara Hotels & Resorts sẽ là bảo chứng để khu nghỉ dưỡng kinh doanh hiệu quả và sôi động bốn mùa, mang lại lợi ích bền vững cho chủ đầu tư và các khách hàng thông thái./.