CSGT có được vào trường học kiểm tra xe máy?

Mới đây, một số đơn vị thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM đã phối hợp với Công an địa phương vào nhiều trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên để kiểm tra bãi xe.

Tổ công tác kiểm tra tại bãi giữ xe cho học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP Thủ Đức, TP HCM.

Qua đó, tổ công tác phát hiện hàng loạt trường hợp học sinh tự đi mô tô, xe máy điện trên 50 phân khối song không có giấy phép lái xe.

Nhiều học sinh để trốn tránh chuyện tự đi xe máy đến trường đã nhờ người có giấy phép lái xe vào trường nhận xe hoặc học sinh có giấy phép nhận xe giúp. Tuy nhiên trước đó, CSGT đã mật phục ghi hình nên có đầy đủ chứng cứ để xác định người điều khiển.

Hành động bất ngờ của lực lượng CSGT nhận được sự đồng tình của người dân trong bối cảnh nhiều tai nạn đáng tiếc liên quan đến học sinh đi xe máy.

"Đi xe không phù hợp với lứa tuổi, không đội mũ bảo hiểm và dàn hàng 2 - 3 trên đường rất nguy hiểm cho tính mạng các em học sinh. CSGT chỉ muốn bảo vệ tính mạng các em nên mới xử phạt ở trong trường để các em không dùng phương tiện không phù hợp để đi về nhà" - một bạn đọc bình luận sau bài viết của Báo Người Lao Động.

Đội CSGT - Trật tự Công an TP Thủ Đức kiểm tra học sinh đi xe máy trên đường Võ Văn Ngân sáng 18-10.

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến thắc mắc về việc CSGT có được vào bãi giữ xe ở trường học để kiểm tra xe máy hay không? Đồng thời có được vừa phạt không có giấy phép lái xe, vừa phạt thêm lỗi xe không chính chủ hay không? Học sinh đang để xe trong bãi xe của trường, không vi phạm Luật Giao thông, vì sao lập biên bản xử phạt?

Chỉ thị số 31 ngày 21-12-2023 của Thủ tướng Chính phủ đã giao rõ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.

Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an cấp huyện chủ trì, phối hợp với các trường THPT; Công an cấp xã chủ trì, phối hợp với các trường THCS, tiểu học trên địa bàn kiểm tra việc sử dụng phương tiện tham gia giao thông của học sinh, nhất là tại các bãi để xe trong trường, khu vực cổng trường.

Cạnh đó, phối hợp nhà trường làm việc với phụ huynh và học sinh vi phạm để nhắc nhở, yêu cầu tăng cường quản lý, giáo dục không để học sinh vi phạm và tái phạm; rà soát các trường hợp thanh, thiếu niên, học sinh có biểu hiện đua xe, tụ tập gây rối trật tự công cộng đưa vào diện quản lý, giáo dục tại địa bàn cơ sở.

Đội CSGT - Trật tự Công an TP Thủ Đức lập biên bản học sinh vi phạm sáng 18-10.

Đến ngày 27-9-2024, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.

Ngày 24-9-2024, Cục CSGT ban hành Kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trên địa bàn cả nước.

Theo đó, Phòng CSGT TP HCM hiện đang thực hiện tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông liên quan đến học sinh.

Như vậy, CSGT hoàn toàn có thể xử phạt vì trước đó đã tổ chức ghi hình trước cổng trường nên có đầy đủ căn cứ.

Việc CSGT vào bãi xe trường cũng để tránh sự nguy hiểm cho học sinh trường hợp xảy ra xung đột. Đồng thời để cho thấy một phần trách nhiệm của nhà trường.