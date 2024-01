CSGT cứu người đàn ông nhảy cầu do thua lỗ chứng khoán

Theo tin từ Công An Nhân Dân, trong ngày 11/1, Đội Cảnh sát đường thủy trạm Bến Lức, Phòng CSGT đường thủy, Công an tỉnh Long An đã tiếp cận và cứu thành công một người đàn ông nhảy cầu Bến Lức tự vẫn.

Cụ thể, trong lúc tuần tra trên tuyến sông Vàm Cỏ Đông, đoạn dưới chân cầu Bến Lức 2 (thuộc ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức), tổ công tác nghe tiếng truy hô của người dân trên cầu.

Lúc này dưới sông, một người đàn ông đang chấp chới trong nước, chuẩn bị chìm nên tổ tuần tra điều khiển ca-nô tiếp cận. Tổ tuần tra đã đưa nạn nhân lên bờ sơ cứu và lấy thông tin để liên hệ với người nhà nạn nhân.

Người này tên A.N (ngụ Cần Đước, Long An), cho biết cho biết nhảy cầu do thua lỗ chứng khoán.

Sau khi trấn an, ổn định tinh thần, Đội Cảnh sát đường thủy Trạm Bến Lức đã phối hợp với người nhà đưa anh A.N về nhà chăm sóc. Người đàn ông qua cơn hoảng loạn đã hối hận và hứa sẽ không thực hiện hành vi dại dột này nữa.