CTCK có dư nợ margin lớn nhất thị trường bất ngờ thay đổi phương án phát hành hơn 1,7 tỷ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Ngày 12/9, CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) đã thông qua nghị quyết HĐQT về việc thay đổi kế hoạch triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn (1) việc rút hồ sơ đăng ký phát hành đã nộp cho UBCKNN; (2) việc trình ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung liên quan đến phát hành, trong đó có việc sửa đổi phương án phát hành và phê duyệt toàn văn phương án sau sửa đổi; (3) thực hiện các công việc, thủ tục khác liên quan đến việc thay đổi kế hoạch triển khai phương án phát hành.

TCBS cho biết sẽ nộp lại hồ sơ đăng ký phát hành cho UBCKNN sau khi đã hoàn tất các công việc nêu trên.

Theo phương án được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, TCBS dự định phát hành hơn 1,74 tỷ cổ phiếu thưởng trong năm 2024, tương ứng tỷ lệ 800% số cổ phiếu đang lưu hành, qua đó tăng vốn điều lệ lên hơn 19.600 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành được TCBS trích từ thặng dư vốn cổ phần gần 9.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đã thực hiện hơn 8.200tỷ đồng từ lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 trên BCTC kiểm toán năm 2023.

Theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, TCBS dự kiến dùng hơn 9.400 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông và tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận giữ lại. Trong đó, TCBS trích hơn 8.200 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế đã thực hiện để tăng vốn điều lệ. Phần còn lại là số tiền gần 1.200 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, TCBS đặt mục tiêu lãi trước thuế 3.700 tỷ đồng, tăng 22% so với thực hiện năm 2023.6 tháng đầu năm 2024, CTCK này lãi trước thuế gần 2.800 tỷ đồng, tăng 177% so với cùng kỳ năm trước, qua đó hoàn thành 75% kế hoạch năm 2024. Lợi nhuận ròng đạt hơn 2.200 tỷ đồng, tăng 187% so với nửa đầu năm ngoái.

Tính đến thời điểm cuối quý 2/2024, TCBS là CTCK có vốn chủ sở hữu lớn nhất thị trường với hơn 24.600 tỷ đồng. Đáng chú ý, dư nợ cho vay của TCBS lên đến gần 25.000 tỷ đồng (1 tỷ USD), trong đó dư nợ margin ở mức hơn 24.000 tỷ đồng, giữ vị trí số 1 trong nhóm các CTCK. Đây cũng là mức dư nợ cho vay cao nhất mà một CTCK từng đạt được trong lịch sử chứng khoán Việt Nam.