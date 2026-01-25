Cụ bà 101 tuổi thức khuya xem tivi mỗi đêm, bí quyết trường thọ mới gây chú ý

Cụ bà 101 tuổi ở Trung Quốc đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ của cộng đồng mạng nhờ lối sống “ngược đời” là thường xuyên thức khuya xem tivi đến 2h sáng, ngủ dậy vào khoảng 10h, thích ăn vặt nhưng vẫn giữ được sức khỏe tốt và đặc biệt là còn nguyên hàm răng tự nhiên. Câu chuyện về bà không chỉ khiến nhiều người kinh ngạc mà còn khơi gợi những cuộc thảo luận sôi nổi về bí quyết sống thọ.

Nhân vật chính là bà Jiang Yueqin, sống tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, phía đông nam Trung Quốc. Ở tuổi 101, bà vẫn minh mẫn, sinh hoạt độc lập và là mẹ của 7 người con. Hình ảnh một cụ bà tóc bạc, đêm đêm ngồi xem tivi, nhâm nhi đồ ăn vặt, sáng dậy muộn và bắt đầu ngày mới bằng tách trà xanh đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, mang lại cho bà biệt danh “ cú đêm trăm tuổi”.

Cụ bà trăm tuổi gây sốt mạng vì lối sống "ngược đời". (Ảnh: Baidu)

Theo lời con gái bà, chị Yao Songping, thói quen thức khuya của bà Jiang chỉ mới hình thành trong khoảng 2 năm trở lại đây. Trước đó, bà Jiang vẫn sinh hoạt khá điều độ. Mọi chuyện bắt đầu sau một lần bà bị ngã, chấn thương ở tay và phải phẫu thuật. Để tránh việc bà làm việc nhà trong giai đoạn hồi phục, gia đình quyết định để bà nghỉ ngơi hoàn toàn.

“Vì không còn bận rộn vào ban ngày, mẹ tôi ngủ nhiều hơn, dẫn đến việc ban đêm khó ngủ sớm. Dần dần, bà hình thành thói quen thức đến 2h sáng để xem tivi", chị Yao kể. Điều khiến gia đình bất ngờ là dù ngủ muộn, chất lượng giấc ngủ của bà Jiang lại rất tốt. “Mẹ tôi cứ như người trẻ vậy. Bà nằm xuống là ngủ chỉ sau vài phút, không trằn trọc hay mất ngủ. Đến khoảng 10h sáng hôm sau, bà tự nhiên thức dậy, tinh thần thoải mái", con gái bà Jiang chia sẻ.

Sau khi thức dậy, việc đầu tiên bà Jiang thường làm là tắm rửa và pha cho mình một tách trà xanh đậm. Thói quen uống trà này được bà duy trì đều đặn nhiều năm qua. Theo gia đình, bà rất thích vị đắng nhẹ và hương thơm của trà xanh, coi đó như một phần không thể thiếu để bắt đầu ngày mới.

Chế độ ăn uống của cụ bà cũng khá đặc biệt. Thay vì ăn sáng sớm, bà thường ăn bữa nửa buổi, sau đó dùng bữa tối vào khoảng 18h chiều. Nếu đến khoảng 21h tối mà cảm thấy đói, bà sẽ ăn thêm đồ ăn vặt. Món khoái khẩu của bà là Matisong, một loại bánh giòn làm từ củ năng, đặc sản địa phương của Ôn Châu. Ngoài ra, bà cũng thích những món ăn vặt phổ biến trong giới trẻ như khoai tây chiên, shaqima (một loại bánh gạo truyền thống của Trung Quốc) và chà là khô.

Những bí quyết trường thọ của bà Jiang gây sốt mạng. (Ảnh: Baidu)

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là ở tuổi 101, bà Jiang chưa từng trải qua bất kỳ thủ thuật nha khoa nào. Bà không dùng răng giả mà hoàn toàn dựa vào hàm răng tự nhiên của mình để ăn uống. “Mẹ tôi không bao giờ bẻ nhỏ đồ ăn vặt. Bà cho thẳng vào miệng và nhai chậm rãi" , chị Yao chia sẻ với truyền thông. Theo gia đình, việc nhai kỹ, ăn chậm cũng có thể là một trong những yếu tố giúp bà duy trì hệ tiêu hóa tốt và giữ được răng chắc khỏe.

Cuộc đời của bà Jiang gắn liền với gia đình. Khi còn trẻ, bà từng từ chối cơ hội làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước để ở nhà nội trợ, toàn tâm toàn ý chăm sóc và nuôi dạy 7 người con. Trong hơn 30 năm, bà sống cùng chồng tại một ngôi nhà nằm trong con hẻm cũ ở Ôn Châu. Trước khi ông qua đời nhiều năm về trước, hình ảnh hai ông bà nắm tay nhau đi dạo, ngồi tắm nắng ở đầu hẻm đã trở nên quen thuộc với hàng xóm.

Người dân trong khu vực trìu mến gọi họ là “cặp đôi bám víu nhất con hẻm”, bởi lúc nào cũng thấy hai ông bà đi cùng nhau. Theo lời kể của chị Yao, cuộc sống hôn nhân êm ấm, giản dị và đầy sự gắn bó đó đã mang lại cho mẹ chị niềm vui tinh thần lớn suốt nhiều thập kỷ.

Hai ông bà được gọi là “cặp đôi bám víu nhất con hẻm”, bởi lúc nào cũng thấy đi cùng nhau. (Ảnh: Baidu)

Khi được hỏi về bí quyết sống thọ của mẹ, chị Yao cho rằng không chỉ chế độ ăn uống hay giấc ngủ, mà quan trọng hơn cả là tâm thái sống. “ Ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc và mỗi ngày thưởng thức một tách trà xanh đều quan trọng. Nhưng điều thực sự cốt lõi là tư duy của bà. Mẹ tôi không bao giờ giữ lòng giận dữ, không quá coi trọng được mất. Bà không ôm hận thù. Có thể nói, bà sống cuộc đời mình với sự thanh thản và bình yên phi thường", chị Yao tâm sự.

Theo gia đình, dù trải qua nhiều biến động của cuộc đời, từ thời kỳ khó khăn đến lúc về già mất đi người bạn đời, bà Jiang hiếm khi than phiền hay bi quan. Bà thường lựa chọn cách chấp nhận, thích nghi và tập trung vào những điều giản dị mang lại niềm vui, như trò chuyện với con cháu, xem tivi, uống trà và thưởng thức những món ăn vặt yêu thích.

Câu chuyện về cụ bà 101 tuổi nhanh chóng lan truyền và thu hút hàng loạt bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần lạc quan và lối sống thoải mái của bà. Một người dùng viết: “ Tư duy tích cực thực sự có thể làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn". Người khác chia sẻ: “Điều quan trọng là sự hòa thuận trong gia đình. Khi bạn không để sự tức giận ảnh hưởng đến mình, bạn sẽ giữ được tâm trạng tốt, ngủ ngon hơn và điều đó tự nhiên góp phần vào một cuộc sống lâu dài".

Bà Jiang chụp ảnh cùng các con cháu. (Ảnh: Baidu)

Một bình luận khác cũng thu hút nhiều sự đồng tình: “Bí quyết sống lâu của bà là không mãi suy nghĩ về vấn đề mà học cách thuận theo tự nhiên. Khi vấn đề phát sinh, hãy giải quyết những gì có thể mà không chống đối. Nếu điều gì nằm ngoài tầm kiểm soát, đừng cố ép buộc. Người thân lớn tuổi của tôi 94 tuổi và cũng có cùng triết lý sống này".

Từ một thói quen sinh hoạt tưởng như “ngược đời”, câu chuyện của bà Jiang Yueqin đã trở thành minh chứng cho việc tuổi thọ không chỉ được quyết định bởi giờ giấc hay chế độ ăn, mà còn phụ thuộc rất lớn vào tinh thần, cách nhìn nhận cuộc sống và khả năng giữ cho mình một tâm thế bình thản trước mọi đổi thay.