Cú chuyển mình của ‘người già’ Bia Hà Nội với Hà Nội Bold & Light

Nhắc đến bia, thương hiệu bia Hà Nội với tuổi đời hàng trăm năm tuổi không còn xa lạ gì với người tiêu dùng Việt Nam. Tồn tại song hành với dòng chảy lịch sử của thủ đô, dòng chảy của bia Hà Nội (Habeco) được nuôi lớn trở thành một thứ đồ uống mang nét văn hóa của người Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Tuy nhiên sở thích của con người ngày càng thay đổi theo thời gian. Nếu như ngày xưa, chỉ với vài chiến ghế nhựa, đĩa lạc rang và cốc bia hơi là có thể ngồi với nhau cả buổi thì giờ đây thú vui của giới trẻ đã khác biệt nhiều so với trước.

Giới trẻ uống bia không chỉ để thưởng thức, thư giãn hay truyện trò mà còn để giao tiếp, thể hiện cá tính và lối sống. Nắm bắt được những xu hướng ngày, “người già” bia Hà Nội đã đi đến một cú chuyển mình mang tính cách mạng với dòng sản phẩm bia Hanoi Bold and Light nhằm hướng tới giới trẻ với một thông điệp hoàn toàn mới: hiện đại, không bị bó hẹp bởi những giá trị truyền thống.

“Cú chuyển mình” qua dòng sản phẩm mới

Để khẳng định được thương hiệu trong lòng người Việt, dưới sự lãnh đạo của Chỉ tịch Trần Đình Thanh, người từng giữ cương vị Viện trưởng Viện Nghiên cứu rượu - bia - nước giải khát (1998-2007), Habeco đã nghiên cứu và cho ra đời thêm một số sản phẩm có mẫu mã đẹp, phong cách sang trọng, trẻ trung, hương vị đậm đà qua hai dòng sản phẩm: Hanoi BOLD và Hanoi Light.

2 dòng sản phẩm Hanoi Bold và Hanoi Light thuộc phân khúc bia cao cấp, khác biệt so với những sản phẩm trước đó của hãng. Dòng bia Hanoi Bold lấy cảm hứng từ một Hà Nội nồng nàn giàu bản sắc, được ví như một Hà Nội sống động về đêm, là biểu trưng cho sự phóng khoáng với vị đắng đằm lôi cuốn. Với độ cồn ở mức 4,7 – 4,9% vol cùng hương thơm đặc trưng tinh khiết, Hanoi Bold không chỉ làm say lòng phái mạnh mà còn có thể "quyến rũ" những cô nàng trẻ trung, muốn khẳng định đẳng cấp riêng.

Mang tính kế thừa và tiếp nối, bia Hanoi Bold được đánh giá là sự giao thoa của Hà Nội ngàn năm văn hiến với dòng chảy của thời đại. Trong khi đó, bia Hanoi Light lại mang trong mình nét tinh tế của người dân nghìn năm văn hiến với chất men thanh nhẹ đầy ý vị.

Chất men cao cấp của Hanoi Light được làm hoàn toàn từ thiên nhiên với vị Malt hảo hạng cùng hương hoa bia Saaz quý tộc từ CH Séc. Sản phẩm có hương vị dễ uống, mùi thơm rõ nét của các loại este do quá trình lên men bia bởi nấm men hòa quyện cùng mùi thơm của hoa houblon, kết hợp với độ cồn ở mức vừa phải, giúp các cuộc vui kéo dài hơn. Hanoi Light là dòng bia thấp cacbonhydrate - sản phẩm mới được ưa chuộng trên thế giới, nhất là ở Mỹ. Đây cũng là một trong những sản phẩm bia thấp cacbonhydrat đầu tiên mang thương hiệu Việt Nam.

“Uống bia văn minh và trách nhiệm” cũng là kỳ vọng và thông điệp của Habeco khi trình làng hai sản phẩm mới. Song song với những dòng bia truyền thống, Habeco mong muốn đưa giới trẻ hòa nhập với thú thưởng bia tao nhã của người Hà Nội theo một hương vị và phong cách hoàn toàn khác. Đó là cái tôi, là sự tự do theo đuổi cái mới, mong muốn được khẳng định mình và hơn hết đó còn là sự thể hiện trách nhiệm của một người trẻ trong tiến trình phát triển đất nước.

Hướng đi bền vững

Ngành bia đã có một thời gian dài chịu tác động của các biện pháp giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19 và chịu thêm tác động từ các chính sách quản lý chuyên ngành và Nghị định 100 (quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt) với chế tài rất nặng áp dụng khi điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Tất cả đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành đồ uống bị thiệt hại nặng nề. Đến năm 2020, thị trường tiêu thụ giảm 20% - 30%, doanh thu toàn ngành đồ uống giảm tới 16% so với năm 2019.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid, năm 2021, HABECO đã kịp thời có những giải pháp thích ứng trong công tác bán hàng, phát triển thị trường. Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, Habeco đã cho ra mắt sản phẩm Bia hơi Hà Nội đóng trong lon 500ml và đóng trong chai PET dung tích 1 lít. Dòng sản phẩm này không chỉ sang trọng, giữ được hương vị bia hơi Hà Nội mà còn rất tiện lợi, có thể mang đi xa làm quà hay đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người tiêu dùng tại nhà vì tâm lý lo ngại khi đến nhà hàng.

Những chiến lược mới cũng được đẩy mạnh thực hiện. Đó là đẩy mạnh tiêu thụ trên các kênh phân phối hiện đại để thích ứng với tình hình mới như kênh siêu thị và thương mại điện tử e-commerce cũng như đẩy mạnh công tác truyền thông, nhận diện thương hiệu, dễ dàng tiếp cận đến đối tượng khách hàng mục tiêu. Những chiến lược này được kỳ vọng sẽ giúp Habeco không chỉ giữ vững mà còn chiếm lĩnh lại được thị phần từ các ông lớn nước ngoài.

Ông Trần Đình Thanh tâm sự, điều cốt lõi khiến người tiêu dùng tin tưởng ở Habeco chính là chất lượng. Trong ngành bia, cạnh tranh để chiếm thị phần đang ngày càng quyết liệt khi 3 trong số 4 ông lớn trên thị trường đều là các công ty có vốn nước ngoài chi phối hoặc sở hữu 100%. “Chúng tôi đặt mục tiêu không mất thêm thị phần”, ông Thanh nhấn mạnh.

Sang quý 2 năm 2023, doanh thu của Habeco tăng trưởng trở lại với doanh thu thuần ở mức 2.078,3 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,6% so với cùng kỳ 2022 nhưng tăng mạnh hơn 77% so với quý 1/2023. Kết quả, sau khi khấu trừ thuế và các chi phí, lãi sau thuế của Habeco đạt 188 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên kết quả này khả quan hơn rất nhiều so với khoản lỗ 3,7 tỷ đồng của quý 1. Điều này hàm ý cho một sự đi lên của doanh nghiệp bia trong năm 2023 này.

Dù thị trường liên tục thay đổi và gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là giai đoạn sau dịch bệnh Covid-19. Sự nỗ lực thay đổi của Habeco là chìa khóa quan trọng để có thể gặt hái được thành công.

Những năm tiếp theo, định hướng phát triển của Habeco là tiếp tục nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm mới với chất lượng cao hơn nữa, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng đồng thời đẩy mạnh chiến lược phát triển thương hiệu bền vững, nâng cao sức cạnh tranh của thương hiệu tại thị trường trong nước và khu vực; cùng những cam kết hướng đến cộng đồng, thực hiện trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp mang thương hiệu quốc gia, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của đất nước.

Với những nỗ lực và sáng tạo không ngừng, Habeco chính là một trong những đại diện tiêu biểu lọt top đề cử hạng mục “Thương hiệu phát triển bền vững nhờ đổi mới sáng tạo” tại Better Choice Awards.

