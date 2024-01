Cư dân Eco Lake View căng băng rôn phản đối chủ đầu tư tái diễn việc chặn xe vào chỗ gửi, bất chấp chỉ đạo của chính quyền

Ngày 8/1, theo ghi nhận của PV, tại khu vực các tòa nhà chung cư Eco Lake View – địa chỉ số 32 Đại Từ, quận Hoàng Mai, Hà Nội xuất hiện hàng loạt xe ô tô xếp hàng dài, treo băng rôn của cư dân yêu cầu chủ đầu tư không được chặn lối vào khu vực để xe và bàn giao tài sản chung, công tác quản lý vận hành.

Cư dân Eco Lake View phản đối chủ đầu tư

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Ban quản trị cụm nhà chung cư Eco Lake View cho biết, tập thể cư dân tại đây vừa tiếp tục có kiến nghị gửi các cơ quan chức năng về việc hỗ trợ giải quyết việc chủ đầu tư tái diễn hành động ngăn cản gửi xe của cư dân.

Theo đại diện ban quản trị, sau buổi làm việc các bên giữa UBND phường Đại Kim, Chủ đầu tư Eco Lake View và ban quản trị cùng các Tổ dân phố 32, 33, trong đó có việc UBND phường Đại Kim đề nghị hầm xe của các tòa HH2 và HH3, chủ đầu tư không thu phí cho đến khi bàn giao xong; Tòa HH1 là khu vực kinh doanh của CĐT nên đề nghị cư dân gửi xe bên tòa HH1 thanh toán tiền phí trông giữ xe cho chủ đầu tư.

Hàng chục ô tô treo băng rôn tập trung tại chung cư

Theo ông Trần Anh Tuấn – trưởng ban quản trị, ngay sau cuộc họp, ban quản trị đã vận động cư dân, tuy nhiên đại đa số cư dân không đồng tính phương án trên. Có nghĩa là cư dân vẫn giữ nguyên quan điểm về các đề xuất đã thực hiện từ 1/11/2023.

"Cư dân sẽ tạm dừng thanh toán phí gửi xe tại các điểm khu vực để xe (bao gồm hầm xe HH2-HH3, tòa HH1) cho đến khi CĐT bàn giao Quỹ bảo trì, tài sản sở hữu chung và Công tác vận hành. Đồng thời CĐT sẽ được thu phí gửi xe ngay sau khi hoàn thành các việc bàn giao nói trên. CĐT không được ngăn cản việc ra/vào khu vực nơi để xe đối với các phương tiện của cư dân. Các tài sản, phương tiện của cư dân đang gửi trong các khu vực để xe đều được CĐT cam kết đảm bảo an toàn như thời gian trước 1/11/2023", ý kiến nêu.

Thông báo của UBND phường Đại Kim

Đại diện ban quản trị chung cư cũng cho rằng, các hành động liên quan tới việc ngăn chặn lối ra/vào khu vực để xe (vì bất cứ lý do gì) của chủ đầu tư đều sẽ gây nên tình trạng mất an toàn tài sản của cư dân, gây ra tình trạng mất an toàn giao thông của khu vực.

Đồng thời các hành động ngăn cản đó là trái với chỉ đạo của UBND phường Đại Kim về việc chủ đầu tư không được ngăn cản việc cư dân để xe.

Hình ảnh ghi nhận tại chung cư Eco Lake View – địa chỉ số 32 Đại Từ ngày 7/1/2024

Trước đó, Ban quản trị cụm nhà chung cư Eco Lake View – địa chỉ số 32 Đại Từ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã có đơn kiến nghị, phản ánh gửi các cơ quan báo chí về việc chủ đầu tư của cụm chung cư cố tình phớt lờ các chỉ đạo của Sở Xây dựng TP Hà Nội và UBND quận Hoàng Mai, chậm trễ thực hiện bàn giao kinh phí bảo trì, các tài sản sở hữu chung, thiết bị dùng chung và công tác quản lý vận hành tại cụm nhà chung cư Eco Lake View cho Ban quản trị một cách trái quy định của pháp luật.

Ông Trần Anh Tuấn – trưởng Ban quản trị Eco Lake View cho biết, sau khi ban quản trị được thành lập theo quyết định của UBND phường Đại Kim vào tháng 12/2022, nhiều lần ban quản trị yêu cầu chủ đầu tư thực hiện việc bàn giao kinh phí bảo trì, các tài sản sở hữu chung, thiết bị dùng chung và công tác quản lý vận hành tại cụm nhà chung cư Eco Lake View cho ban quản trị theo đúng quy định của pháp luật nhưng chủ đầu tư vẫn không thực hiện.