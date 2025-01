Cư dân GIA by KITA hào hứng nhận nhà sang đón Tết

Điểm sáng cho bất động sản cuối 2024

Trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, hầu hết các dự án bị chậm tiến độ, nguồn cung đối với sản phẩm thấp tầng đặc biệt là phân khúc siêu sang khá khan hiếm thì sự kiện KITA Group bàn giao dự án GIA55 – GIA by KITA được xem là điểm sáng của thị trường, đồng thời thúc đẩy niềm tin vững chắc cho khách hàng, mở ra triển vọng tích cực cho một tương lai phát triển ổn định và bền vững.

Bên cạnh đó, phân khúc bất động sản thấp tầng siêu sang đang cực "khan hàng". Chỉ xét riêng yếu tố vị trí, quỹ đất vàng tại trung tâm thủ đô, đặc biệt là khu vực Tây Hồ gần như đã cạn kiệt, những dự án đạt chuẩn thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. GIA by KITA nằm trong lõi trung tâm Khu đô thị Ciputra, sở hữu liên kết vùng hoàn hảo đến các trung tâm hành chính, kinh tế của thủ đô, là một trong những dự án hiếm hoi cung cấp những căn biệt thự đẳng cấp, đáp ứng chuẩn sống khắt khe của giới danh gia Hà Thành.

Sang trọng về thiết kế, tinh tế trong kiến tạo phong cách sống, GIA by KITA sở hữu nhiều điểm cộng so với các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường. Mỗi biệt thự GIA55 - GIA by KITA có diện tích từ 140 - 318m² được thiết kế theo phong cách Châu Âu đẳng cấp mang đậm dấu ấn thời đại, là hiện thân của vẻ đẹp duy mỹ.

Ngày 18/01/2025, nhà phát triển dự án KITA Group chính thức bàn giao nhà đợt tiếp theo cho khách hàng dự án GIA55 - GIA by KITA. Việc bàn giao đúng thời hạn và chất lượng cam kết là lời khẳng định mạnh mẽ năng lực cũng như uy tín của chủ đầu tư trong hành trình kiến tạo các sản phẩm bất động sản siêu sang dành cho giới danh gia.

Chị N.H.Q (Hà Nội), một trong những khách hàng nhận nhà, chia sẻ đầy xúc động: "Sở hữu biệt thự GIA by KITA là một trong những quyết định lớn của gia đình tôi trong năm 2024. Vị trí đắc địa, không gian xanh mát, nhiều tiện ích đa dạng, thiết kế tối ưu là những yếu tố thuyết phục gia đình tôi chọn GIA by KITA là nơi tận hưởng cuộc sống. Việc nhận nhà trước Tết khiến Tết năm nay của gia đình thêm phần ý nghĩa và trọn vẹn hơn"

Tổ hợp dinh thự "siêu sang" đúng nghĩa

Bên cạnh GIA55, GIA by KITA còn sở hữu nhiều phân khu ngay lõi trung tâm Ciputra với hơn 400 dinh thự đẳng cấp cùng tổ hợp 14 tòa căn hộ cao cấp và thương mại dịch vụ hiện đại, mang đến sự đột phá mạnh mẽ cho thị trường và thổi luồng gió mới vào phân khúc bất động sản siêu sang tại Hà Thành.

GIA by KITA – Một sản phẩm bất động sản siêu sang của KITA Group.

GIA by KITA sở hữu vị trí đẹp: tiếp giáp trực tiếp với các tuyến đường huyết mạch như Võ Chí Công, Nguyễn Văn Huyên, trục Nhật Tân kết nối thẳng sân bay Nội Bài… chỉ mất vài phút để tiếp cận trung tâm hành chính mới của thủ đô với trụ sở 36 bộ ban ngành và 13 đại sứ quán. Nơi dòng chảy giao thương phát triển mạnh mẽ, thu hút đầu tư của các tập đoàn kinh tế tỷ USD: Tổ hợp R&D lớn bậc nhất Đông Nam Á của Samsung, khách sạn Sun Ascott, khách sạn 6* Shilla Starlake, Daewoo Hàn Quốc…, là nơi quy tụ đông đảo cộng đồng tinh hoa toàn cầu, nơi các chính trị gia, tham tán, doanh nhân, nghệ sĩ… hàng đầu lựa chọn để an cư và phát triển.

GIA by KITA mang đến những đặc quyền hoàn mỹ đỉnh cao, tôn vinh từng khoảnh khắc của mỗi gia chủ với quần thể 9 trường học quốc tế chất lượng bậc nhất: UNIS Hanoi, Academy Hanoi, Sunshine School,.. cùng hệ thống chăm sóc sức khỏe danh tiếng: Sun International Hospital, Bệnh viện đa khoa Việt Nhật,… kết hợp tổ hợp thương mại tài chính hàng đầu thủ đô: Lotte Mall Tây Hồ, TTTM Emart,…

Thấu hiểu "khẩu vị" của giới thượng lưu, đáp ứng nhu cầu của thị trường, GIA by KITA tiếp tục khẳng định tầm vóc với việc ra mắt GIA22 – một kiệt tác hoàn mỹ, tiếp nối thành công vang dội của GIA55. Với 164 dinh thự Địa Trung Hải tráng lệ, nguy nga, GIA22 không chỉ sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian mà còn định hình phong cách sống danh gia giữa lòng thủ đô, dành riêng cho những chủ nhân xứng tầm.

GIA22 – GIA by KITA: Dinh thự kim cương xứng tầm danh gia!

GIA by KITA sẵn sàng chào đón các tân chủ nhân danh giá!

Hotline: 1900 9336

Website: https://giabykita.vn

Địa chỉ: KĐT Ciputra, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội