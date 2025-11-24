Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cụ ông 67 tuổi bị "bắt cóc online" được Công an kịp thời giải cứu, suýt mất trắng tài sản vì một cuộc gọi video

24-11-2025 - 06:59 AM | Xã hội

Một cuộc gọi lạ, một lời đe dọa đanh thép và người đàn ông lớn tuổi bỗng dưng cắt đứt mọi liên lạc, tự cô lập mình trong trạng thái hoảng loạn. Vụ việc vừa xảy ra tại Đà Nẵng là hồi chuông cảnh báo đỏ về thủ đoạn "bắt cóc online" đang thao túng tâm lý những người cao tuổi nhẹ dạ.

Sự việc bắt đầu vào trưa ngày 20/11 tại xã Tam Anh (TP. Đà Nẵng), khi gia đình ông N.T.K (sinh năm 1958) hốt hoảng báo tin người thân đột ngột mất liên lạc một cách bất thường. Nhận định đây không phải là một vụ mất tích đơn thuần mà có dấu hiệu của tội phạm công nghệ cao, Công an xã Tam Anh đã lập tức triển khai lực lượng rà soát địa bàn. Chạy đua với thời gian, đến 13 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy ông K. tại một địa điểm kín đáo trong tình trạng tâm lý đang bị kẻ xấu điều khiển hoàn toàn qua điện thoại. Rất may mắn, nhờ sự can thiệp quyết liệt và kịp thời, cơ quan công an đã trấn an nạn nhân, đưa ông trở về an toàn trước khi các đối tượng lừa đảo kịp thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo lời kể bàng hoàng của ông K., ác mộng bắt đầu khi ông nhận được cuộc gọi từ những kẻ tự xưng là "Công an xã" và "Cán bộ điều tra". Chúng dựng lên một kịch bản hoàn hảo, vu khống ông liên quan đến một đường dây rửa tiền quy mô lớn. Bằng giọng điệu hăm dọa chuyên nghiệp, nhóm đối tượng liên tục gây áp lực, yêu cầu ông phải cung cấp số Căn cước công dân, tài khoản ngân hàng và toàn bộ thông tin gia đình để "phục vụ điều tra". Tinh vi hơn, chúng ép buộc nạn nhân phải bật video call để giám sát, đồng thời ra lệnh cho ông phải tuyệt đối giữ bí mật, tự cô lập bản thân và không được tiếp xúc với bất kỳ ai, kể cả người nhà. Chính chiêu bài "cô lập con mồi" này đã khiến ông K. rơi vào bẫy tâm lý sợ hãi, ngoan ngoãn làm theo mọi yêu cầu như một cái máy.

Vụ việc của ông K. tuy đã được ngăn chặn nhưng để lại bài học đắt giá về sự nguy hiểm của các loại hình tội phạm mạng hiện nay. Công an xã Tam Anh khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin cá nhân hay chuyển tiền qua điện thoại, bất kể người gọi tự xưng là ai. Khi nhận thấy các dấu hiệu mạo danh hoặc đe dọa, người dân cần giữ bình tĩnh, ngắt kết nối ngay lập tức và liên hệ trực tiếp với cơ quan Công an gần nhất. Đặc biệt, con cháu trong gia đình cần thường xuyên trò chuyện, cập nhật các thủ đoạn lừa đảo mới cho ông bà, cha mẹ để tránh những sự việc đáng tiếc tương tự xảy ra.


Theo Khả Văn

Phụ nữ số

