Cú trượt dài của Rạng Đông Holding

Công ty CP Rạng Đông Holding (mã chứng khoán: RDP) vừa nhận được quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án Nhân dân TPHCM.

Theo quyết định này, Tòa án Nhân dân TPHCM xét thấy đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản do Công ty CP Rạng Đông Films - công ty con do Rạng Đông Holding nắm quyền chi phối tới 97,75% vốn điều lệ gửi, có đủ căn cứ chứng minh Rạng Đông Holding mất khả năng thanh toán theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Luật Phá sản 2014.

Do đó, Tòa án Nhân dân TPHCM quyết định mở thủ tục phá sản đối với Rạng Đông Holding. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/6.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày cuối cùng đăng tải thông tin về quyết định trên, các chủ nợ của Rạng Đông Holding phải gửi giấy đòi nợ kèm tài liệu, chứng cứ liên quan cho quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản do Tòa án Nhân dân TPHCM chỉ định. Giấy đòi nợ cần nêu rõ tổng số nợ (đến hạn và chưa đến hạn), nợ có bảo đảm và không bảo đảm, tiền lãi, tiền bồi thường (nếu có) và phải có chữ ký của chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan theo khoản 4 Điều 66 Luật phá sản năm 2014.

Rạng Đông Holding được thành lập vào giai đoạn 1960 - 1975 và tiền thân hoạt động với tên UFEOC (Liên hiệp các xí nghiệp cao su Viễn Đông Pháp), sau được đổi tên thành UFIPLASTIC. Đến ngày 2/5/2005, công ty được cổ phần hoá, đi vào hoạt động với tên gọi Công ty CP Nhựa Rạng Đông.

Giai đoạn trước năm 2016, Rạng Đông Holding là doanh nghiệp nhựa hàng đầu, khi lãi hàng chục tỷ đồng/năm. Sau khi chuyển sang mô hình Holding và đầu tư bất động sản, lãi sau thuế đạt đỉnh năm 2019 (70 tỷ đồng) rồi trồi sụt.

Đến năm 2023, Rạng Đông Holding lỗ kỷ lục 147 tỷ, lỗ lũy kế 206 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 122 tỷ đồng, bị nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục. Ngoài ra, RDP phải bồi thường 178 tỷ đồng do thua kiện đối tác Sojitz Planet.

Ban lãnh đạo từng cam kết thanh lý tài sản, thu hồi công nợ, đàm phán với ngân hàng và đối tác để tái cấu trúc tài chính. Tuy nhiên, tình hình vẫn không khả quan khi lợi nhuận nửa đầu năm 2024 chỉ đạt hơn 64 tỷ đồng, trong khi vẫn nợ hàng chục tỷ đồng tiền thuế.

Trên thị trường chứng khoán, ngày 24/4, cổ phiếu RDP bị hủy niêm yết trên HoSE vì vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Hơn 49 triệu cổ phiếu RDP được chuyển sang Upcom từ ngày 9/5 nhưng bị đình chỉ giao dịch ngay phiên đầu tiên. Hiện, giá cổ phiếu RDP chỉ còn 1.300 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, vào giữa tháng 12/2024, RDP bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phạt vì công bố thông tin sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên báo cáo tài chính riêng tự lập quý IV/2023, báo cáo tài chính hợp nhất tự lập quý IV/2023.

Rạng Đông Holding còn bị xử phạt vì không công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét 2024, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và báo cáo thường niên 2023. Khi đó, RDP cho biết, công ty không thể hoàn thành báo cáo tài chính do thiếu nhân sự, đặc biệt là kế toán nghỉ việc hàng loạt.

Đến đầu năm nay, cả 5 thành viên Hội đồng quản trị Rạng Đông Holding đồng loạt xin từ nhiệm, trong đó có Chủ tịch Hội đồng quản trị Hồ Đức Lam và con trai. Ông Lam là em trai bà Hồ Thị Kim Thoa - cựu Thứ trưởng Công Thương. Bà Thoa bị khởi tố, truy nã từ tháng 7/2020 để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Tại đại hội cổ đông thường niên 2025, chỉ có gần 15% cổ đông tham dự nên đại hội bất thành. Đáng chú ý, toàn bộ Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát đều vắng mặt khiến nhiều cổ đông bức xúc, cho rằng ban lãnh đạo không tôn trọng cổ đông.

Đến đại hội cổ đông thường niên 2025 lần 2 vẫn không thể tiến hành vì tỷ lệ tham dự tiếp tục ở mức thấp. Ban lãnh đạo tiếp tục vắng mặt.