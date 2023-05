Cứ tưởng tàu "treo ngược" của Trung Quốc là đột phá công nghệ, hóa ra ý tưởng này đã được người Đức thực hiện trước đó hơn 120 năm

Đường sắt trên cao Wuppertal (tiếng Đức: Wuppertaler Schwebebahn) là tuyến đường sắt ở Wuppertal, Đức. Tên đầy đủ của nó là "Electric Elevated Railway Installation, Eugen Langen System ", đây được xem là một trong những tuyến đường sắt trên cao lâu đời nhất thế giới. Ảnh Zhihu

Wuppertal Schwebebahn là tuyến đường sắt trên cao chạy điện lâu đời nhất với các toa treo và nó vẫn được sử dụng cho đến ngày nay, chuyên chở 82.000 hành khách mỗi ngày.

Ban đầu nó được thiết kế bởi Eugen Langen như một ý tưởng để bán cho thành phố Berlin, và việc xây dựng dự án bắt đầu vào năm 1898. Hoàng đế Wilhelm II là một trong những người đầu tiên bắt chuyến tàu trong quá trình chạy thử vào năm 1900, chỉ vài năm trước khi Thế chiến I xảy ra.

Tuyến đường sắt này thiết kế bởi Eugen Langen để bán cho thành phố Berlin, việc lắp đặt các trạm trên cao được xây dựng ở Barmen, Elberfeld và Vohwinkel từ năm 1897. Ảnh: Theguardian

Một nhà thơ sinh ra ở Wuppertal, Else Lasker-Schüler, đã so sánh việc di chuyển trên đường ray một ray với một chuyến bay trên lưng một "con rồng thép". Phần lớn hành trình, chuyến tàu sẽ đi theo con đường của Sông Wupper đang chảy xiết, với độ cao12 mét. Ở cuối tuyến, đường ray uốn lượn một cách trang nhã để cho phép các đoàn tàu quay đầu lại.

Tuyến đường sắt trên cao này chính thức đi vào vận hành từ năm 1901 và vẫn được sử dụng cho đến ngày nay như một phương tiện giao thông công cộng địa phương. Ước tính có khoảng 25 triệu lượt hành khách mỗi năm và chỉ mất khoảng 30 phút cho toàn bộ hành trình. Tuyến đường sắt treo chạy dọc theo một tuyến đường 13,3 km, ở độ cao khoảng 12 m. Ảnh: Petapixel

Các nhà điều hành tuyến đường sắt cho biết những lợi thế của nó bao gồm không phải đối mặt với tình trạng tắc đường hoặc nút giao thông hoặc thực sự là có tuyết hoặc lá trên đường ray.

Tuyến đường sắt đặc biệt natf đã truyền cảm hứng cho các nhà thơ và nhạc sĩ. Nó được nhắc đến trong cuốn tiểu thuyết Altneuland năm 1902 của Theodor Herzl, trong đó nó được coi là hình thức vận chuyển lý tưởng của thành phố. Nó xuất hiện trong bộ phim Alice in den Städten (Alice in the Cities) của nhà làm phim Wim Wenders và trong bộ phim Train Trilogy năm 1995 của Darren Almond, người được đề cử giải Turner.

Wuppertal có vẻ độc đáo và hiện đại, nhưng thật ra nó đã tồn tại hơn một thế kỉ. Nó đi vào vận hành năm 1901 tại thị trấn trùng tên ở phía Bắc Rhine-Westphalia. Lịch sử của hệ thống và thiết kế đặc biệt làm cho nó trở thành điểm thu hút khách du lịch. Phần lớn hành khách trên tàu, được gọi bằng tiếng Đức là Schwebebahn, là người dân địa phương. Ảnh: Boredpanda

Sự cố nổi tiếng nhất trong lịch sử của tuyến được sắt đặc biệt này liên quan đến một con voi Ấn Độ. Vào tháng 7 năm 1950, một con voi ba tuổi tên là Tuffi, đang ở Wuppertal với đoàn xiếc lưu diễn của Frank Althoff, được đưa lên toa số 13 cùng với một nhóm nhà báo và người hâm mộ như một phần của màn trình diễn công khai.

Theo các nhân chứng, con voi hoảng sợ vì bị chen chúc trong toa quá đông nên đã ngồi lên một chiếc ghế gỗ khiến nó bị gãy, trước khi dùng hết sức lao qua mạn trái của đoàn tàu.

Sau hành động này, con voi đã hạ cánh xuống sông từ độ cao 12 mét. Cú ngã này chỉ khiến cho cơ thể của con voi bị bầm tím, nhưng toa tàu đã bị phá hủy và một số nhà báo bị thương.

Nó xảy ra nhanh đến nỗi không có bức ảnh nào được chụp về cú lao xuống, chỉ có bức ảnh con voi đang đứng trong làn nước bùn.

Sau sự cố này, Althof và người đứng đầu bộ phận vận tải của thành phố đã bị phạt 450 mark và bị thẩm phán tuyên bố rằng động vật duy nhất được phép đi trên tuyến đường sắt treo là chó dẫn đường và chó cảnh sát.

Người dân Wuppertal coi tuyến đường sắt đặc biệt này như một phương tiện giao thông nhanh chóng, không tắc nghẽn và không thể thiếu khi đi qua trục thung lũng. Mỗi ngày, 85.000 hành khách sử dụng tuyến đường cao tốc trên các đầu và đường phố - với tốc độ tối đa 60 km một giờ. Ảnh: Boredpanda

Thời gian di chuyển giữa hai trạm đầu và cuối - Oberbarmen và Vohwinkel là khoảng 30 phút. Có tổng cộng 20 nhà ga dọc theo tuyến đường dài 13,3 km - từ nhà ga theo trường phái Tân nghệ thuật ở Cầu Werther đến công trình kính hiện đại ở Kluse, được khai trương vào năm 1999. Ảnh: Boredpanda

Kể từ khi chính thức khởi công vào tháng 3 năm 1901, “con rồng cứng như thép” đã nối liền phía đông và phía tây của Wuppertal. Kể từ đó, nó đã thu hút hàng trăm nghìn khách nước ngoài mỗi năm. Hơn 1,5 tỷ người đã ngồi trên tuyến tàu này để di chuyển qua Thung lũng Wupper. Ảnh: Boredpanda

Vì cấu trúc đường sắt trên cao đã hơn 100 tuổi nên nó gây ra sự lo ngại và là mối quan tâm cho các nhà chuyên gia. Nỗi lo lắng này dẫn đến một dự án hiện đại hóa hệ thống, diễn ra trong năm 2012 và 2013. Dịch vụ đã bị đóng cửa ở hầu hết các tuyến đường trong khoảng thời gian này. Bản thân những chiếc xe lửa được hoản thiện vào năm 2015 và 2016. Thời gian cho một chuyến đi từ đầu tuyến đến cuối tuyến là khoảng 30 phút. Tàu đi qua sông Wupper, một nhánh của sông Rhine và cũng trên một con đường chạy dọc theo thung lũng sông. Ảnh: Boredpanda

Tham khảo: Boredpanda; Theguardian; Petapixel